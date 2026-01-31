NB I: ETO FC–DVSC

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

ETO FC–Debreceni VSC 0–0 – élőben az NSO-n!

Győr, ETO Park. Vezeti: Rúsz

Érdekességek a mérkőzés előtt:

♦ Nyolcvanötször csaptak össze eddig az élvonalban, az örökmérleg rendkívül szoros, hiszen a debreceni győzelmek száma 29, a döntetleneké és az ETO-sikereké egyaránt 28. A gólkülönbség 121–119 a Loki javára.

♦ A győriek NB I-es találkozón legutóbb 2013 szeptemberében, hazai pályán tudták legyőzni a DVSC-t (3–0), azóta 4 döntetlen és 3 győri vereség született.

♦ Az előző 3 bajnokijukon nem jutottak dűlőre egymással (2–2, 0–0, 1–1), ezt megelőzően a párharcban csak egyszer, 1961 és 1963 között fordult elő, hogy egymás után 3-szor ikszeltek. Ősszel Dzsudzsák Balázs gólját Lang Ádám furcsa kezezését követően Paul Anton tizenegyesből egyenlítette ki.

♦ A legutóbbi 13 esztendőben volt egy olyan Magyar Kupa-meccsük, amelyen a győriek bizonyultak jobbnak: NB III-as csapatként 2016 szeptemberében Magasföldi József góljával 1–0-ra megverték a Lokit.

♦ Az ETO pályaválasztása mellett a legfelső osztályban 20 hazai győzelem, 13 döntetlen és 10 DVSC-siker született. A győriek az előző 3 hazai NB I-es találkozójukon képtelenek voltak betalálni a debreceniek hálójába (1 iksz, 2 vereség).

♦ Közös a két csapatban, hogy az előző fordulóban fordítani tudtak: a győriek idegenben 0–1-ről győzték le 3–1-re az FTC-t, míg a debreceniek otthon 0–2-ről 3–2-re a Diósgyőrt.

♦ Az ETO egymás után a 6. sikerét aratta, ami a leghosszabb aktív sorozat a bajnokságban. Másodszor fordított, és hátrányból a második legtöbb pontot (8) szerezte eddig a mezőnyben.

♦ A Loki felváltva nyert, illetve vesztett az előző 5 fordulóban, ha ez a sorminta folytatódik, most vereségnek kellene következnie.

♦ Az éllovas győri együttes kevesebb pontot gyűjtött otthon (17), mint idegenben (21). Vendéglátóként a legkevesebb gólt kapta, mindössze 6-ot, a mérlege 5–2–2, és egyedül a Paks van előtte a hazai táblázaton.

♦ A DVSC is vendégként eredményesebb, 5 győzelem és 3 döntetlen mellett mindössze 1-szer, az MTK otthonában kapott ki, így 4. a vendégtabellán.