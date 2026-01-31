Hydro Fehérvár–Ferencváros döntőt rendeznek a jégkorong Magyar Kupában

Először ad otthont az ország legmodernebb jégkorongcsarnoka, a székesfehérvári MET Aréna a Magyar Kupa négyes döntőjének, az első elődöntőt azonban nem a hazai bajnoki meccseit itt játszó Hydro Fehérvár vívta, hanem a Ferencváros a DVTK Jegesmedvék ellen. Amikor legutóbb a Fradi Erste Ligá-s csapattal mérkőzött meg, tükrösimán nyert 5–0-ra a Budapest Jégkorong Akadémia HC ellen a Szuperkupa-döntőben. A mérkőzés esélyese ezúttal is a tizenhatszoros Magyar Kupa-győztes, címvédő FTC volt, de persze a miskolciak sem feltett kézzel léptek jégre.

A zöld-fehérek osztrák ligához szokott első két – Horváth Milánon kívül – légiósokból álló sora már a párharc elején tudatosan, passzról passzra felépített támadásokkal szorította kapujához ellenfelét. Az sem segített a Jegesmedvéken, hogy hamar emberhátrányba kerültek, és – bár a Fradi a bajnokságban hadilábon áll fórjai kihasználásával – továbbra is leginkább védekezni kényszerültek. Emberelőnyét ezúttal sem váltotta gólra Timo Saarikoski együttese, de nem sokkal később Laskawy Ferenc harcossága korongszerzést ért Tóth Károly kapuja mellett, majd egy gyors visszapassz után Galajda Zsombor közvetlen közelről a miskolci kapuba lőtt.

Egygólos hátrányban előbb Johan Marlund, majd Jason Pineo találta el Nagy Kristóf mellett a kapuvasat, az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a másodiknál a Fradi kapusában is elakadt volna a lövés, ha kicsit beljebb megy. A következő emberelőnyt Gordie Green révén kihasználta a Ferencváros, 2–0 állt az eredményjelzőn az első szünetben. Marklund ziccere és Csollák Márkó bombája egyértelművé tette a középső harmad elején, nem nyugodott bele a vereségbe a DVTK, az aktivitás azonban nem párosult eredményességgel. A játékrész legnagyobb részében az eredmény után futó akarata érvényesült, a végén megrázta viszont magát a Fradi, és néhány percnyi erőteljes mezőnyfölényt követően újra betalált. Jussi Tammela kapott nagyszerű passzt a kapu mögül, és azzal szemben állva nem hibázott.

Az utolsó húsz percben kétszer is betalált a Miskolc, előbb Trajcsik Dávid, majd Mirko Djumics volt eredményes, de kétgólosnál kisebbre már nem tudta csökkenteni a különbséget Láda Balázs csapata, az FTC 4–2-re nyert, és címvédőként bejutott a Magyar Kupa döntőjébe.

JÉGKORONG

MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA

ELŐDÖNTŐ

FTC-Telekom–DVTK Jegesmedvék 4–2 (2–0, 1–0, 1–2)

Gólszerző: Galajda (7.), Green (17.), Tammela (36.), Laskawy (52.), ill. Trajcsik (44.), Djumics (56.)

Jegyzőkönyv később!

Hydro Fehérvár AV19–FEHA19 0–5 (0–1, 0–4, 0–0)

Gólszerző: Richards (12.), Kulmala (26.), Erdély (37., 39.), Archibald (40.)