Frázis és panel helyett – Deák Zsigmond jegyzete

Mindez onnan jött elő, hogy Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója interjút adott a Nemzeti Sportnak, s abban nem pufogtatott frázisokat, nem gyártott paneleket, nem kerülgette a forró kását és a kényes kérdéseket, hanem őszintén megvilágította a Ferencváros labdarúgócsapatának jelenlegi helyzetét. Minden egyes betűjével nyilván lehetetlen egyetérteni, főképp a mai világban, amikor össznépi attitűd lett a „van rajta sapka, nincs rajta sapka” típusú, kizárólag negatív felhangú véleménynyilvánítás. Ám ha vesszük a fáradságot és a szavak mögé nézünk, akkor egyrészt meglelhetjük az értelmüket, másrészt értékelhetjük, hogy a legnépszerűbb, legjobb magyar futballcsapat egyik legfontosabb irányítója, miközben „beleáll” a válaszokba, mégsem a konfrontációt, hanem a kompromisszumot keresi.

Egy játékos eladása például az első pillanattól az utolsóig színtiszta kompromisszum, s Orosz Pál tökéletesen megfogalmazta: a gárda legjobbja, Varga Barnabás távozása egyszerre szakmai kihívás és visszaigazolás arról, hogy a Ferencváros ma már olyan klub, amelynek játékosai iránt folyamatos a nemzetközi érdeklődés. „Milyen alapon torpedóznánk meg egy olyan szerződést, amely a játékos és családja életében jelentős anyagi gyarapodást jelent, miközben a klubnak is rendkívül előnyös a tranzakció?”

Költői a kérdése, amely rávilágít a lényegre, mint ahogy az a felvetés is, hogy néhány éve még egyértelmű volt, előrelépés az AEK Athén a Fradihoz képest, most viszont szakmai szempontból lehet némi kétely, ez pedig egyértelműen a zöld-fehérek dicsérete, fejlődésük kétségtelen jele. Varga és az ő nagyon nehéz pótlása mellett Tóth Alex, Naby Keita és Robbie Keane vezetőedző kapcsán szintén akad megfontolandó gondolatmenete a vezérigazgatónak, miközben reálisan lövi be az FTC pozícióját a magyar és a nemzetközi porondon, jó arányérzékkel kerülve a kishitűséget és a nagyképűséget egyaránt. Lényeg a lényeg, érdemes elolvasni az interjút, mert nemcsak az a fontos, ki, hanem az is, mit mond.

