Frázis és panel helyett – Deák Zsigmond jegyzete
Nem mindegy, ki mondja és mit – szokták emlegetni egy-egy sarkos kijelentéssel kapcsolatban, mert hiába mondom ugyanazt a nappalinkban a feleségemnek, mint például Cristiano Ronaldo vagy Kirsty Coventry a közösségi médiában milliárdnyi érdeklődőnek, a hatása enyhén szólva különböző. S ez teljesen független attól, hogy hülyeséget mondunk vagy okosságot. A legjobb persze az, ha egy avatott potentát, esetünkben sportcsillag, felelős sportvezető vezet elő logikus, értelmes gondolatokat, olyanokat, amelyek jó esetben nekünk is az eszünkbe juthatnak, csak éppen kevesebbeket érdekelnek.
Orosz Pál: Csatárt mindenképpen igazolnunk kell
Mindez onnan jött elő, hogy Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója interjút adott a Nemzeti Sportnak, s abban nem pufogtatott frázisokat, nem gyártott paneleket, nem kerülgette a forró kását és a kényes kérdéseket, hanem őszintén megvilágította a Ferencváros labdarúgócsapatának jelenlegi helyzetét. Minden egyes betűjével nyilván lehetetlen egyetérteni, főképp a mai világban, amikor össznépi attitűd lett a „van rajta sapka, nincs rajta sapka” típusú, kizárólag negatív felhangú véleménynyilvánítás. Ám ha vesszük a fáradságot és a szavak mögé nézünk, akkor egyrészt meglelhetjük az értelmüket, másrészt értékelhetjük, hogy a legnépszerűbb, legjobb magyar futballcsapat egyik legfontosabb irányítója, miközben „beleáll” a válaszokba, mégsem a konfrontációt, hanem a kompromisszumot keresi.
Egy játékos eladása például az első pillanattól az utolsóig színtiszta kompromisszum, s Orosz Pál tökéletesen megfogalmazta: a gárda legjobbja, Varga Barnabás távozása egyszerre szakmai kihívás és visszaigazolás arról, hogy a Ferencváros ma már olyan klub, amelynek játékosai iránt folyamatos a nemzetközi érdeklődés. „Milyen alapon torpedóznánk meg egy olyan szerződést, amely a játékos és családja életében jelentős anyagi gyarapodást jelent, miközben a klubnak is rendkívül előnyös a tranzakció?”
Költői a kérdése, amely rávilágít a lényegre, mint ahogy az a felvetés is, hogy néhány éve még egyértelmű volt, előrelépés az AEK Athén a Fradihoz képest, most viszont szakmai szempontból lehet némi kétely, ez pedig egyértelműen a zöld-fehérek dicsérete, fejlődésük kétségtelen jele. Varga és az ő nagyon nehéz pótlása mellett Tóth Alex, Naby Keita és Robbie Keane vezetőedző kapcsán szintén akad megfontolandó gondolatmenete a vezérigazgatónak, miközben reálisan lövi be az FTC pozícióját a magyar és a nemzetközi porondon, jó arányérzékkel kerülve a kishitűséget és a nagyképűséget egyaránt. Lényeg a lényeg, érdemes elolvasni az interjút, mert nemcsak az a fontos, ki, hanem az is, mit mond.
