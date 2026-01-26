Aláírt labdát adott át a Ferencváros a Jónak lenni jó! kampány keretében
A közmédia decemberi Jónak lenni jó! akciójához a Ferencváros is csatlakozott: a klub egy aláírt labdát ajánlott fel, amelyet Gyöngyösi Dezsőné vásárolt meg családja számára. Az FTC ezt követően meghívta a családot a Groupama Arénába, ahol személyesen átvehették az ereklyét – számolt be róla az m4sport.hu.
A labdát Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója juttatta el a stadionba, majd Kubatov Gábor, az FTC elnöke adta át Dani Lajosnak és feleségének, Katinak. A házaspár elmondása szerint régóta elkötelezett Fradi-szurkoló, így különösen nagy jelentőséggel bír számukra az aláírt relikvia.
A vendégül látott család az ETO FC elleni összecsapást a VIP-páholyból tekinthette meg, ami – az ajándékkal együtt – maradandó élményt jelentett számukra a rangadó napján – annak ellenére is, hogy a meccset a győriek nyerték 3–1-re.
LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ETO FC 1–3 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 8675 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: F. Kovacevic (49.), ill. Benbuali (61.), Bumba (72.), Stefulj (86.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC Győr
19
11
5
3
39–18
+21
38
|2. Paksi FC
19
10
6
3
41–27
+14
36
|3. Ferencvárosi TC
19
10
4
5
36–21
+15
34
|4. Debreceni VSC
19
10
4
5
29–23
+6
34
|5. Puskás Akadémia
19
8
4
7
25–25
0
28
|6. Kisvárda
19
8
3
8
24–32
–8
27
|7. Zalaegerszegi TE
19
7
6
6
30–26
+4
27
|8. MTK Budapest
19
7
3
9
36–39
–3
24
|9. Újpest FC
19
6
5
8
28–33
–5
23
|10. Diósgyőri VTK
19
4
6
9
26–33
–7
18
|11. Nyíregyháza Spartacus
19
3
6
10
20–35
–15
15
|12. Kazincbarcika
19
3
2
14
17–39
–22
11