Aláírt labdát adott át a Ferencváros a Jónak lenni jó! kampány keretében

A közmédia decemberi Jónak lenni jó! akciójához a Ferencváros is csatlakozott: a klub egy aláírt labdát ajánlott fel, amelyet Gyöngyösi Dezsőné vásárolt meg családja számára. Az FTC ezt követően meghívta a családot a Groupama Arénába, ahol személyesen átvehették az ereklyét – számolt be róla az m4sport.hu.

A labdát Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója juttatta el a stadionba, majd Kubatov Gábor, az FTC elnöke adta át Dani Lajosnak és feleségének, Katinak. A házaspár elmondása szerint régóta elkötelezett Fradi-szurkoló, így különösen nagy jelentőséggel bír számukra az aláírt relikvia.

A vendégül látott család az ETO FC elleni összecsapást a VIP-páholyból tekinthette meg, ami – az ajándékkal együtt – maradandó élményt jelentett számukra a rangadó napján – annak ellenére is, hogy a meccset a győriek nyerték 3–1-re.

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ETO FC 1–3 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 8675 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: F. Kovacevic (49.), ill. Benbuali (61.), Bumba (72.), Stefulj (86.)

