Aláírt labdát adott át a Ferencváros a Jónak lenni jó! kampány keretében

2026.01.26. 11:09
Kubatov Gábor (jobbra) klubelnök adta át a dedikált labdát (Fotó: M4 Sport)
Nemcsak a pályán, hanem azon kívül is emlékezetes pillanatokat hozott az Ferencváros–ETO FC rangadó a labdarúgó NB I-ben. A vasárnapi mérkőzést megelőzően az FTC egy jótékonysági kezdeményezés részeként különleges ajándékkal lepte meg vendégeit.

A közmédia decemberi Jónak lenni jó! akciójához a Ferencváros is csatlakozott: a klub egy aláírt labdát ajánlott fel, amelyet Gyöngyösi Dezsőné vásárolt meg családja számára. Az FTC ezt követően meghívta a családot a Groupama Arénába, ahol személyesen átvehették az ereklyét – számolt be róla az m4sport.hu.

A labdát Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója juttatta el a stadionba, majd Kubatov Gábor, az FTC elnöke adta át Dani Lajosnak és feleségének, Katinak. A házaspár elmondása szerint régóta elkötelezett Fradi-szurkoló, így különösen nagy jelentőséggel bír számukra az aláírt relikvia.

A vendégül látott család az ETO FC elleni összecsapást a VIP-páholyból tekinthette meg, ami – az ajándékkal együtt – maradandó élményt jelentett számukra a rangadó napján – annak ellenére is, hogy a meccset a győriek nyerték 3–1-re.

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ETO FC 1–3 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 8675 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: F. Kovacevic (49.), ill. Benbuali (61.), Bumba (72.), Stefulj (86.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. ETO FC Győr

19

11

5

3

39–18

+21

38

  2. Paksi FC

19

10

6

3

41–27

+14

36

  3. Ferencvárosi TC

19

10

4

5

36–21

+15

34

  4. Debreceni VSC

19

10

4

5

29–23

+6

34

  5. Puskás Akadémia

19

8

4

7

25–25

0

28

  6. Kisvárda

19

8

3

8

24–32

–8

27

  7. Zalaegerszegi TE

19

7

6

6

30–26

+4

27

  8. MTK Budapest

19

7

3

9

36–39

–3

24

  9. Újpest FC

19

6

5

8

28–33

–5

23

10. Diósgyőri VTK

19

4

6

9

26–33

–7

18

11. Nyíregyháza Spartacus

19

3

6

10

20–35

–15

15

12. Kazincbarcika

19

3

2

14

17–39

–22

11

 

 

Ezek is érdekelhetik