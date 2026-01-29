Ádám Martin: Boldog vagyok, hogy végre nem fáj a térdem!

Ádám Martin már azt is élvezte, hogy a felkészülési mérkőzéseken újra játszhatott (Fotó: Paksi FC)

– Szombaton, a Puskás Akadémia ellen 174 napos kihagyást követően futballozhatott ismét az NB I-ben: nagyon várta már, hogy végre visszatérhessen?

– Ez nem is kérdés, hosszú volt a féléves kihagyás – felelte Ádám Martin, a paksiak 28-szoros válogatott támadója, aki a 2. fordulóban, a Kisvárda Master Good elleni 5–1-es győztes bajnokin csereként lépett pályára, de akkor visszatértek a térdpanaszai, és műteni kellett. – Már azt is élveztem, hogy a felkészülési mérkőzéseken újra játszhattam, de azért a tétmeccs, a bajnoki mindig más.

– Korábban beszélt arról, hogy ez volt az első súlyosabb sérülése – remélhetőleg egyben az utolsó… –, éppen ezért érdekelne, miként viselte, hogy hosszú ideig nem futballozhatott?

– Ennek az időszaknak az eleje volt igazán nehéz. A műtét után egy ideig rögzítővel a lábamon feküdni kellett, az meglehetősen unalmas volt, és bár sohasem voltam sorozatfüggő, amíg ágyhoz voltam kötve, többet is megnéztem. Aztán amikor elkezdődött a rehabilitáció, minden egyre jobb lett. Az elején nyilván nem tudtam kimenne a stadionunkba, de az az igazság, hogy amíg fájt a lábam, nem is vágytam erre. Előrelépést jelentett, hogy miután már nem sántikáltam, már személyesen szurkolhattam a csapatnak. Mindig tudok örülni, ha jönnek a győzelmek, ilyen szempontból mindenképpen pozitív volt számunkra a bajnokság első fele. Való igaz, a játékunk lehetett volna jobb, de így is jöttek a pontok, márpedig azok különösen értékesek, ha nem a legjobbadat nyújtva szerzed meg őket.

– A Paks rangadóval kezdte a tavaszt, a Puskás Akadémia 2–1-es legyőzése remek indulást jelent.

– A jó kezdés mindig fontos. Tisztában vagyunk vele, a játékunk lesz még jobb is, amolyan idény eleji formát mutattunk, ennek ellenére jól jöttünk ki a párharcból. Vasárnap a Ferencvárost fogadjuk, majd utazunk Debrecenbe, egyik találkozó sem lesz könnyű, de valamikor ezeken is túl kell esni. Talán nem is baj, hogy mindjárt az elején vannak ezek a rangadók.

– A hosszabbítással együtt nagyjából negyedórát kapott Bognár György vezetőedzőtől: miként érezte magát a gyepen?

– Jól, nem volt semmi problémám, és még a játék is jól ment. Volt egy helyzetem is, amikor Horváth Kevin indítása után kicseleztem a védőmet és tizenhat méterről lőhettem, csak hát Szappanos Péter nagyon jó kapus, és bravúrral védett.

– Azt gondoltam, a győztes gólt megelőző játékhelyzetet említi, amikor centiméterekkel maradt le Osváth Attila beadásáról, de a labda így is a hazai kapuban kötött ki.

– Amikor jött a beadás, középen birkóztam az egyik hazai védővel, nem lehetett tudni, hogy elérem-e a labdát vagy sem. Ha nem vagyok a kapu előterében, biztos, hogy Szappanos Péter megfogja, és már indítja is a támadást – jobb, hogy így lett. Mondjuk, Osváth Attilának utána mondtam, lehet, hogy mégis beleértem a labdába, szerintem izgult is amiatt, ki a gólszerző...

– A hétvégén újabb rangadó vár a Paksra, a címvédő Fradit fogadja. Emlékszik arra, hogy ebben a párosításban mi lett az eredmény?

– A tavaszi hazai bajnokira gondol? Már akkor is szenvedtem a térdemmel, az első félidő után még vezettünk, a végén viszont emberhátrányban kikaptunk három kettőre, a vendégek győztes találata a hosszabbításban született. A Ferencvárossal mindig presztízsmérkőzést játszunk, szeretem ezeket a párharcokat. Tiszteljük az ellenfelünket azért, amit Európában elért, remélhetőleg a csütörtöki, Nottingham elleni találkozója is jó eredménnyel zárul.

– Az első bajnokiját a Fradi elvesztette az ETO ellen, csütörtökön az Európa-ligában játszik: milyen állapotban érkezhet a rivális Paksra?

– A fradisták utaznak és játszanak, ez sohasem könnyű, de erős a keretük, még azt is megtehetnék, hogy teljesen másik csapattal állnak fel a bajnokságban. Elsőként arra koncentrálnak, hogy lehetőleg a nyolc között zárjanak az Európa-liga alapszakaszában, és bár fáradtabbak lehetnek, már hozzászoktak, hogy háromnaponta játszanak. A helyzetük nem egyszerű, hiszen két kulcsjátékost, Varga Barnabást és Tóth Alexet kellene pótolni, ez nem megy egyik napról a másikra. Mi magunkra figyelünk, próbáljuk a legjobbunkat nyújtani.

– Milyen tavaszt remél saját magától?

– Végigdolgoztam a szünetet, mindent feláldoztam azért, hogy rendben legyen a tavaszom, tudjak a csapatnak segíteni. A legfontosabb, hogy nincs fájdalom a térdemben, remélem, lesz még néhány jó évem az élvonalban, később pedig még tíz gyerekkorom helyszínén, Forráskúton is…

