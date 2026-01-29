Nemzeti Sportrádió

Ádám Martin: Boldog vagyok, hogy végre nem fáj a térdem!

ZOMBORI ANDRÁSZOMBORI ANDRÁS
Vágólapra másolva!
2026.01.29. 13:02
Címkék
Paks Paksi FC Ádám Martin
Hosszú kihagyás után futballozott szombaton ismét az NB I-ben Ádám Martin, aki örül, hogy nem érez fájdalmat a térdében, és várja a Ferencváros elleni vasárnapi rangadót.
Ádám Martin már azt is élvezte, hogy a felkészülési mérkőzéseken újra játszhatott (Fotó: Paksi FC)

– Szombaton, a Puskás Akadémia ellen 174 napos kihagyást követően futballozhatott ismét az NB I-ben: nagyon várta már, hogy végre visszatérhessen?
– Ez nem is kérdés, hosszú volt a féléves kihagyás – felelte Ádám Martin, a paksiak 28-szoros válogatott támadója, aki a 2. fordulóban, a Kisvárda Master Good elleni 5–1-es győztes bajnokin csereként lépett pályára, de akkor visszatértek a térdpanaszai, és műteni kellett. – Már azt is élveztem, hogy a felkészülési mérkőzéseken újra játszhattam, de azért a tétmeccs, a bajnoki mindig más.

– Korábban beszélt arról, hogy ez volt az első súlyosabb sérülése – remélhetőleg egyben az utolsó… –, éppen ezért érdekelne, miként viselte, hogy hosszú ideig nem futballozhatott?
– Ennek az időszaknak az eleje volt igazán nehéz. A műtét után egy ideig rögzítővel a lábamon feküdni kellett, az meglehetősen unalmas volt, és bár sohasem voltam sorozatfüggő, amíg ágyhoz voltam kötve, többet is megnéztem. Aztán amikor elkezdődött a rehabilitáció, minden egyre jobb lett. Az elején nyilván nem tudtam kimenne a stadionunkba, de az az igazság, hogy amíg fájt a lábam, nem is vágytam erre. Előrelépést jelentett, hogy miután már nem sántikáltam, már személyesen szurkolhattam a csapatnak. Mindig tudok örülni, ha jönnek a győzelmek, ilyen szempontból mindenképpen pozitív volt számunkra a bajnokság első fele. Való igaz, a játékunk lehetett volna jobb, de így is jöttek a pontok, márpedig azok különösen értékesek, ha nem a legjobbadat nyújtva szerzed meg őket.

– A Paks rangadóval kezdte a tavaszt, a Puskás Akadémia 2–1-es legyőzése remek indulást jelent.
– A jó kezdés mindig fontos. Tisztában vagyunk vele, a játékunk lesz még jobb is, amolyan idény eleji formát mutattunk, ennek ellenére jól jöttünk ki a párharcból. Vasárnap a Ferencvárost fogadjuk, majd utazunk Debrecenbe, egyik találkozó sem lesz könnyű, de valamikor ezeken is túl kell esni. Talán nem is baj, hogy mindjárt az elején vannak ezek a rangadók.

– A hosszabbítással együtt nagyjából negyedórát kapott Bognár György vezetőedzőtől: miként érezte magát a gyepen?
– Jól, nem volt semmi problémám, és még a játék is jól ment. Volt egy helyzetem is, amikor Horváth Kevin indítása után kicseleztem a védőmet és tizenhat méterről lőhettem, csak hát Szappanos Péter nagyon jó kapus, és bravúrral védett. 

– Azt gondoltam, a győztes gólt megelőző játékhelyzetet említi, amikor centiméterekkel maradt le Osváth Attila beadásáról, de a labda így is a hazai kapuban kötött ki.
– Amikor jött a beadás, középen birkóztam az egyik hazai védővel, nem lehetett tudni, hogy elérem-e a labdát vagy sem. Ha nem vagyok a kapu előterében, biztos, hogy Szappanos Péter megfogja, és már indítja is a támadást – jobb, hogy így lett. Mondjuk, Osváth Attilának utána mondtam, lehet, hogy mégis beleértem a labdába, szerintem izgult is amiatt, ki a gólszerző...

– A hétvégén újabb rangadó vár a Paksra, a címvédő Fradit fogadja. Emlékszik arra, hogy ebben a párosításban mi lett az eredmény?
– A tavaszi hazai bajnokira gondol? Már akkor is szenvedtem a térdemmel, az első félidő után még vezettünk, a végén viszont emberhátrányban  kikaptunk három kettőre, a vendégek győztes találata a hosszabbításban született. A Ferencvárossal mindig presztízsmérkőzést játszunk, szeretem ezeket a párharcokat. Tiszteljük az ellenfelünket azért, amit Európában elért, remélhetőleg a csütörtöki, Nottingham elleni találkozója is jó eredménnyel zárul.

– Az első bajnokiját a Fradi elvesztette az ETO ellen, csütörtökön az Európa-ligában játszik: milyen állapotban érkezhet a rivális Paksra?
– A fradisták utaznak és játszanak, ez sohasem könnyű, de erős a keretük, még azt is megtehetnék, hogy teljesen másik csapattal állnak fel a bajnokságban. Elsőként arra koncentrálnak, hogy lehetőleg a nyolc között zárjanak az Európa-liga alapszakaszában, és bár fáradtabbak lehetnek, már hozzászoktak, hogy háromnaponta játszanak. A helyzetük nem egyszerű, hiszen két kulcsjátékost, Varga Barnabást és Tóth Alexet kellene pótolni, ez nem megy egyik napról a másikra. Mi magunkra figyelünk, próbáljuk a legjobbunkat nyújtani.

– Milyen tavaszt remél saját magától? 
– Végigdolgoztam a szünetet, mindent feláldoztam azért, hogy rendben legyen a tavaszom, tudjak a csapatnak segíteni. A legfontosabb, hogy nincs fájdalom a térdemben, remélem, lesz még néhány jó évem az élvonalban, később pedig még tíz gyerekkorom helyszínén, Forráskúton is…

A 20. FORDULÓ PROGRAMJA
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC 

19

11

5

3

39–18

+21

38

  2. Paksi FC

19

10

6

3

41–27

+14

36

  3. Ferencvárosi TC

19

10

4

5

36–21

+15

34

  4. Debreceni VSC

19

10

4

5

29–23

+6

34

  5. Puskás Akadémia

19

8

4

7

25–25

0

28

  6. Kisvárda

19

8

3

8

24–32

–8

27

  7. Zalaegerszegi TE

19

7

6

6

30–26

+4

27

  8. MTK Budapest

19

7

3

9

36–39

–3

24

  9. Újpest FC

19

6

5

8

28–33

–5

23

10. Diósgyőri VTK

19

4

6

9

26–33

–7

18

11. Nyíregyháza 

19

3

6

10

20–35

–15

15

12. Kazincbarcika

19

3

2

14

17–39

–22

11

 

 

Paks Paksi FC Ádám Martin
Legfrissebb hírek

Rossz hír a paksiaknak a Fradi-meccs előtt: Böde Dánielre többhetes kihagyás vár

Labdarúgó NB I
2026.01.27. 13:16

Vitális Milán: Ezzel a játékkal bárkivel felvesszük a versenyt!

Labdarúgó NB I
2026.01.27. 11:21

Felcsúti győzelemmel rajtolt a biztosan egy napig élre álló Paks

Labdarúgó NB I
2026.01.24. 21:41

Gyurkits Gergő: Fontos lenne a győzelem

Labdarúgó NB I
2026.01.24. 11:42

Az ETO 21 éve nem nyert a Ferencváros vendégeként

Labdarúgó NB I
2026.01.24. 08:41

Az ETO nemet mondott az FTC ajánlataira, hogy versenyben lehessen a bajnoki címért

Labdarúgó NB I
2026.01.23. 16:56

Rosszul lépett edzésen, hónapokra kidőlt a Paks 18 éves centere

Labdarúgó NB I
2026.01.22. 13:53

Kinyik Ákos: Egy ideig nem tudok a gyerekek után szaladni a lakásban

Labdarúgó NB I
2026.01.21. 14:01
Ezek is érdekelhetik