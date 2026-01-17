Online szavazást írnak ki a Budapest Honvéd nevéről

A minisztérium közleményében a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy néhány héttel ezelőtt összeültek a legendás kispesti szurkolótábor vezetőivel, akiknek sokat lehet köszönni, mert amikor a csapat nagyon mélyen volt, ők akkor is kitartottak mellette.

„Ezen a beszélgetésen az egyik felvetése a szurkolóknak az volt, hogy nem lenne-e jobb, logikusabb ismét Kispest Honvédnak hívni a klub felnőttcsapatát a mostani Budapest Honvédhez képest” – tudatta.

„Most volt az elnökségi ülésünk, és úgy döntöttünk, hogy bízzuk ezt a kérdést a szurkolóinkra. Úgyhogy a jövő héten online szavazást fogunk indítani, amelyen a szurkolóink eldönthetik, hogy a klub felnőttcsapata a következő bajnokságtól Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd néven induljon” – folytatta.

„Arra kérem a Honvéd-szurkolókat, hogy bármely álláspontot is képviselik, mondják el véleményüket, és vegyenek részt ebben a szavazásban” – tette hozzá.

Az eddigi névváltozatok

1909–1926: Kispesti Atlétikai Club

1926–1944: Kispest FC

1944–1949: Kispesti AC

1949–1991: Budapesti Honvéd Sport Egyesület

1991–1996: Kispest-Honvéd FC

1996: Kispest-Honvéd TIG FC

1996–2003: Kispest-Honvéd FC

2003–: Budapest Honvéd FC