Az Újpest bejelentette Patrizio Stronati szerződtetését

„A cseh válogatott Patrizio Stronati Újpesten folytatja. A 31 éves, rutinos középhátvéd aláírta szerződését klubunkkal, így a tavaszi szezontól már Újpesten folytatja pályafutását” – írja az ujpstfc.hu.

„Az Újpest tradicionális, nagy klub Magyarországon, komoly tervekkel, fantasztikus szurkolókkal, alig várom, hogy bemutatkozhassam előttük. Szeretnék itt sikeres lenni, egyre feljebb jutni a tabellán. Sokszor léptem pályára az Újpest ellen, és mindig nagyon tetszett az atmoszféra, a szurkolók és a közeg, ami az egész klubot körbelengi. Joao Nunes személyében pedig már rögtön egy olyan társ vár a keretben, akivel nem olyan rég együtt játszottunk a Puskás Akadémiában, nagyon jó volt vele együtt futballozni” – nyilatkozta új klubja honlapjának az olasz-cseh kettős állampolgárságú Patrizio Stronati.

Stronati 2021-ben érkezett a Puskás Akadémiához, melynél öt év alatt 125 NB I-es mérkőzésen, valamint 17 Magyar Kupa-találkozón lépett pályára. A védő az Újpest harmadik téli szerzeménye Bodnár Gergő és Krajcsovics Ábel után.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia)

Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: –

Távozók: Patrizio Stronati (cseh, Újpest FC)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nagy Zoárd (érdeklődik iránta: FK Csíkszereda – Románia)