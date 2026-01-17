Nemzeti Sportrádió

Az Újpest bejelentette Patrizio Stronati szerződtetését

• P. K.
Vágólapra másolva!
2026.01.17. 11:49
null
Patrizio Stronati érkezését bejelentette az Újpest (Fotó: ujpestfc.hu)
Címkék
Újpest NB I Puskás Akadémia FC magyar átigazolás
A héten a Nemzeti Sport jelezte, hogy a négyszeres cseh válogatott védő, Patrizio Stronati a Puskás Akadémia spanyolországi edzőtáborából hazatérve Újpestre megy orvosi vizsgálatra, és a fővárosi klub ma be is jelentette a szerződtetését.
Labdarúgó NB I
2026.01.15. 13:18

A Puskás Akadémia játékosát orvosi vizsgálatra várják Újpesten – NS-infó

Patrizio Stronati azt követően írhat alá a Megyeri úton, hogy hazatér a felcsútiak spanyolországi edzőtáborából.

 

 

„A cseh válogatott Patrizio Stronati Újpesten folytatja. A 31 éves, rutinos középhátvéd aláírta szerződését klubunkkal, így a tavaszi szezontól már Újpesten folytatja pályafutását” – írja az ujpstfc.hu.

„Az Újpest tradicionális, nagy klub Magyarországon, komoly tervekkel, fantasztikus szurkolókkal, alig várom, hogy bemutatkozhassam előttük. Szeretnék itt sikeres lenni, egyre feljebb jutni a tabellán. Sokszor léptem pályára az Újpest ellen, és mindig nagyon tetszett az atmoszféra, a szurkolók és a közeg, ami az egész klubot körbelengi. Joao Nunes személyében pedig már rögtön egy olyan társ vár a keretben, akivel nem olyan rég együtt játszottunk a Puskás Akadémiában, nagyon jó volt vele együtt futballozni” – nyilatkozta új klubja honlapjának az olasz-cseh kettős állampolgárságú Patrizio Stronati.

Stronati 2021-ben érkezett a Puskás Akadémiához, melynél öt év alatt 125 NB I-es mérkőzésen, valamint 17 Magyar Kupa-találkozón lépett pályára. A védő az Újpest harmadik téli szerzeménye Bodnár Gergő és Krajcsovics Ábel után.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: –
Távozók: Patrizio Stronati (cseh, Újpest FC)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nagy Zoárd (érdeklődik iránta: FK Csíkszereda – Románia)

Újpest NB I Puskás Akadémia FC magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

Videoton: tíz év után térhet vissza a támadó, ha megegyezés születik – NS-infó

Labdarúgó NB II
41 perce

DVTK: Elton Acolaste a Ferencvárost választhatja

Labdarúgó NB I
1 órája

IFFHS: a Premier League a legerősebb bajnokság, a magyar NB I a 41.

Minden más foci
1 órája

NB II: a Csíkszeredáról távozó védő szülővárosában kötött ki; új fiatalok Mislenyben

Labdarúgó NB II
5 órája

Orosz Pál: Csatárt mindenképpen igazolnunk kell

Labdarúgó NB I
6 órája

NS-infó: Acolatsén múlik, marad-e a DVTK-nál – ez az NB I-es klub viheti

Labdarúgó NB I
15 órája

Tavasszal már nem Mezőkövesden játssza hazai meccseit a Kazincbarcika

Labdarúgó NB I
21 órája

Óbudáról érkezett az NB II-es Soroksár második téli igazolása

Labdarúgó NB II
21 órája
Ezek is érdekelhetik