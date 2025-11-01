Windecker József: Egyértelmű, hogy győzni szeretnénk Győrben is

Pont nélkül maradt a Paksi FC, tegyük hozzá, először az idény során, ám a Diósgyőrben elszenvedett 2–1-es vereség ellenére az első helyen zárta a bajnokság első körét. Mondani sem kell, hasonló folytatással mindenki kiegyezne az előző évad bronzérmesénél, ám azzal is tisztában vannak, hogy az újabb, tíz bajnokiból álló veretlenségi sorozat felállításához extra teljesítményre van szükség. A hétközi Mol Magyar Kupa-mérkőzésen a csapat hozta a kötelezőt, 4–1-re győzött az NB III-as Martfű vendégeként, ám a szombati feladat jóval nehezebbnek ígérkezik az ETO FC ellen.

„Le a kalappal a csapat előtt, jelentős eredményt hozó első kör van mögöttünk, még akkor is, ha az utóbbi két bajnokiból, a DVSC és a DVTK elleniből több ponttal is kijöhettünk volna… – mondta a csütörtöki edzést követően Windecker József. – A Lokit egyértelműen le kellett volna győznünk, és Diósgyőrben is nekünk állt az első félidő, aztán hátrányba kerültünk, kinyíltunk, és jött a második gól. Nem szabad elfelejteni, átalakult a keretünk, nyáron olyan meghatározó labdarúgók távoztak, mint Szappanos Péter, Ötvös Bence, Mezei Szabolcs és Könyves Norbert, gyaníthatóan kevesen gondoltak arra, hogy a bajnokság harmadánál elsők leszünk a tabellán, és talán nem is ez a realitás. Nagyon sok meccs van még hátra, rengeteg pontot lehet szerezni, nem mindegy például az sem, hogy a szombati, ETO elleni rangadó miként végződik. Amikor a bajnoki rajton találkoztunk, mindkét csapat érdekelve volt a nemzetközi porondon, rotált a szakmai stáb, sok fiatallal álltunk fel. Az első félidőben jobb volt az ellenfelünk, a második játékrész nekünk állt, utólag is bánt, hogy kettő kettő után nem tudtunk fordítani, sőt, mi kerültünk újra hátrányba – a végén legalább az egyenlítés sikerült. Az ETO-val mindig kiélezett meccset játszunk, dinamikus, energikus játékosai vannak és nagyon jó edzője, ám egyértelmű, győzni szeretnénk Győrben is.”

A paksiak 32 esztendős középpályása minden bizonnyal lehetőséget kap Bognár György vezetőedzőtől. Klubja hétfőn jelentette be, hogy a jövő nyáron lejáró szerződését újabb két évvel meghosszabbította, és ha kitölti (és miért ne tenné…), elmondhatja magáról, több mint tíz idényen keresztül erősítette a Paksot.

„A családdal együtt nagyon jól érezzük magunkat Pakson, ráadásul az eredmények is jönnek. Hálás vagyok a hosszabbításért, de úgy érzem, sokat is tettem érte – folytatta Windecker József. – Mindig különleges érzések fognak el, amikor belépek az ETO Stadionba, hiszen ott voltam akadémista, sokat küzdöttem azért, hogy beverekedjem magam az első keretbe, a csapatba, aztán amikor sikerült, az idény végén kizártak bennünket. Örülök az ETO szereplésének, a szurkolók megérdemlik, hogy jó csapatuk legyen, de ahogy említettem, nyerni akarunk. Ellenfelünk váratlan vereséget szenvedett legutóbb Kisvárdán, az első harminc percben nagyon nem volt benne a hazai pontszerzés, de ilyen az NB I, ha nem koncentrálsz, ha nem vagy alázatos, bárkitől kikaphatsz.”