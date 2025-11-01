Sós Bence: Nem lenne baj, ha ezúttal is stabilan védekeznénk

Történelmi mérkőzéssel zárta a bajnokság első körét a Kolorcity Kazincbarcika, 1–0-ra nyert Nyíregyházán, megszerezve ezzel az első idegenbeli győzelmét az első osztályban. A siker értékéből semmit sem von le, hogy Varga Kevin kiállítása miatt a Spartacus már a 10. percben emberhátrányba került, Könyves Norbert nagyszerű gólja (amit Sós Bence hatalmas bedobása előzött meg) három pontot ért az újoncnak.

„Nagy siker a nyíregyházi győzelem, nekünk minden pont öröm, amit az élvonalban szerzünk – mondta a klubhoz nyáron igazoló Sós Bence. – Mindenki tudja, nyáron milyen jelentős változások voltak a klubnál, rengeteg munkát fektettünk abba, hogy olyan csapat formálódjon, amely háromesélyes meccseket játszhat. Jól emlékszem, a szeretteimen kívül mindenkitől azt hallottam a rajt előtt, hogy a Kazincbarcika simán kiesik. Az első edzéstől itt vagyok a klubban, látom, mekkora változáson mentünk keresztül, és bár nem tudom garantálni, hogy benn maradunk, biztos, hogy mindent megteszünk érte. Még csak a bajnokság első köre ment le, de nem vagyunk kieső pozícióban, jó érzés, hogy sokakra sikerült rácáfolni!”

Ahogy az indulás nem volt könnyű, a folytatás sem lesz az. Szombaton a Puskás Akadémia érkezik Mezőkövesdre, egy héttel később a Ferencváros, majd a remek formában lévő DVSC elleni idegenbeli összecsapás következik.

„Nem könnyű a sorsolásunk, de nekünk magunkkal kell foglalkoznunk… – folytatta a barcikaiak labdarúgója. – Nem állítom, hogy a bajnoki rajton pontot érdemeltünk volna Felcsúton, nem akarom elvenni az ellenfelünk érdemeit, de jól emlékszem, a hazaiak vezető találatát a ziccerünk előzte meg. A Puskás Akadémia évek óta meghatározó csapat az NB I-ben, kerete tele van válogatott labdarúgóval, fontos lesz, hogy a védekezésünk továbbra is stabil legyen, a lehetőségeinket pedig jól használjuk ki. Sohasem megyek úgy fel a pályára, hogy a döntetlennel elégedett lennék, biztos vagyok benne, lesznek helyzeteink, s ha jó százalékban értékesítjük őket, talán jó eredményt érünk el. Nincs könnyű találkozó az élvonalban, de megteszünk mindent.”

A Puskás Akadémia nem játszott a héten kupameccset, pihentebb ellenfelénél, ráadásul eleve erősebb a játékoskerete. Vélhetően megvan a felcsúti szakmai stáb terve a szervezett kazincbarcikai védelem megbontására, ami győzelmet eredményezhet. NS-TIPP: BERECZ CSABA

NB I, 12. FORDULÓ

Október 31., péntek

Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0

November 1., szombat

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

15.30: ETO FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

November 2., vasárnap

15.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)