Robbie Keane: A Fradi ellen mindenki úgy hajt, mint az őrült...

13. FORDULÓ
MTK Budapest–Debreceni VSC 3–0 (2–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3894 néző. Vezette: Molnár A.
Gólszerző: Átrok (38.), Bognár I. (43.), Molnár Ádin (59.)
HORVÁTH Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője
– Magabiztos győzelmet arattak. Mi történt a csapattal?
– Irányították, kontroll alatt tartották a meccset a játékosok, némi túlzással kifogástalanul futballozott mindenki. Sajnos kényszerűségből kellett lecserélni Molnár Ádint, eleve nem százszázalékos állapotban vállalta a meccset, nem akartunk tovább kockáztatni. Bognár István rúgást kapott a lábára, de nincs nagy baj. Demjén Patrik a kétszázadik, Varju Benedek a századik NB I-es mérkőzését játszotta, le a kalappal előttük!
– A tizenkilenc éves Átrok Zalán parádésan futballozott, csodálatos gólpasszt adott – hogyan látta a teljesítményét?
– Kiváló meccset tudhat maga mögött, idénybeli negyedik bajnoki gólját szerezte. Egyre inkább megmutatja a képességeit, egyre rutinosabbá válik. Minden egyes játékperccel jobbá válik és még inkább a csapat hasznára lehet.
– Hogyan készül az együttes a válogatott szünetre? Utána az öt bajnokiból négyet idegen játszanak.
– Megküzdünk a feladattal: a különböző válogatottakhoz öten is elmennek, a többieknek fontos lesz a szinten tartás, a formában maradás, úgyhogy hasznos napok várnak ránk.
Sergio NAVARRO, a DVSC vezetőedzője
– Sima vereséget szenvedtek – de mi volt ennek az oka?
– Kemény meccset játszottunk az MTK-val. El kell ismerni, az ellenfél jobban futballozott, több helyzetet is kidolgozott az első félidőben. – Próbálkozott, ment előre a csapat, de sajnos vereség lett a vége.
– A válogatott keretbe meghívott csatár, Bárány Donát cserét kért. Mit lehet tudni az állapotáról?
– Megrúgták a derekát, de úgy érzem, nem nagy a baj, a válogatott szakmai stábja remélhetőleg számíthat rá.
– A legutóbbi hat bajnokin három-három alkalommal nyertek és végeztek döntetlenre – aláírná, ha csak minden hetedik bajnokin szenvednének vereséget?
– Természetesen! A mai teljesítménnyel nem vagyok elégedett, de a csapat szereplésével igen. A Debrecen fejlődik, ezt a tabella is mutatja, de tovább kell dolgoznunk a sikerekért.
13. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC 1–3 (1–2)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 2981 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Kártik (11. – 11-esből), ill. Varga B. (35.), Tóth Alex (43.), Makreckis (83.)
KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője
–A vereség ellenére elégedett?
– Amit ígértünk, azt megtettük. Az első félidőben kimondottan jól teljesített a csapat, még akkor is, ha hátrányba kerültünk. A játékosok betartották, amit kértem: letámadták az ellenfelet, ebből voltak lehetőségeink, a teljesítményünk egy ilyen minőségű ellenféllel szemben ezúttal ennyire volt elég – márpedig ezért jár a dicséret, nincs okom elmarasztalni a csapatot.
– Mi volt az elképzelés?
– Természetesen az, hogy próbáljuk minél messzebb tartani a kapunktól a Ferencvárost. Intenzív letámadással próbáltunk meglepetést szerezni, ezt nehéz kilencven percen keresztül fenntartani, talán emiatt a második félidőben kevésbé volt látványos a játékunk.
– Van önben hiányérzet?
– Egy kicsi igen, mégpedig azért, mert bár egy nullánál több esélyünk volt a második gól megszerzésére, ez nem jött össze. Egészen más teljesítményre volt képes a csapat a Ferencváros ellen most, mint a bajnokság elején a Groupama Arénában, ez pedig önbizalmat adhat a folytatásra. Kiderült, hogy ilyen kvalitású ellenféllel szemben is sokáig egyenlő partnerek tudunk lenni.
Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője
– Ilyen nehéz mérkőzésre számított?
– Mondhatom, hogy igen, mert a Fradi ellen mindenki úgy hajt, mint az őrült. Az első harminc perc valóban nem volt az igazi, az ellenfél nyomott, megszerezte a vezetést, de jól reagáltak erre a játékosok, és már az első félidőben sikerült fordítani. A végén több lehetőség is volt további gólokat szerezni, de így sem lehetek elégedetlen.
– Bevált a rotáció: Varga Barnabás és Tóth Alex csak a kispadon kezdett csütörtökön a Ludogorec ellen, és most ők szerezték a mérkőzést döntően befolyásoló első és második ferencvárosi gólt.
– Mindketten kisebb problémával küszködtek, és bár tudtak volna többet játszani az Európa-ligában is, túl nagy lett volna a kockázat. Vigyázni kell a játékosokra.
– Nagyszerű hetet zárt a csapat, nyilván most minden rendben van.
– Ezt sajnos nem mondhatom: kicsit megfáztam, ez nem hiányzott… Ez persze csak félig komoly, mindkét mérkőzés remekül sikerült, a csapat jó teljesítményt nyújtott, megmutatta a karakterét. Most jön egy kis pihenő, és így szeretnénk folytatni.
LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia 1–1 (1–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 3927 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Edomwonyi (41.), ill, Antonov (90+1. – öngól)
BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője
– Min múlott, hogy elmaradt a győzelem?
– Talán azon is, hogy az egyenlítés előtti szabadrúgásnál nem kellett volna lefújni a szabálytalanságot. Bosszantó, de nem erre fogjuk a pontvesztést, hiszen megvoltak a lehetőségek, a saját hibánk, hogy nem sikerült előbb lezárni a mérkőzést.
– Manner Balázst nyilván a korán kapott sárga lap miatt cserélte le a szünetben, Bright Edomwonyit pedig a sérülése okán. Mennyire borította ez a két esemény az eredeti terveket?
– Biztosra akartam menni. Manner Balázs akár egy reklamálás miatt is pórul járhatott volna, az elmúlt hetek tapasztalataiból is tudjuk, mivel jár, ha hosszú ideig tíz emberrel kell küzdeni.
– Az elődjétől eltérő szerkezetben játszatja a csapatot: fogékonyak a változásra a futballisták?
– Nincs más választásuk… Persze nekik ez egyfajta átállást jelent, egyelőre megfelelő ez a futball, de más lett volna az élmény, ha most nyerünk.
HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője
– Ebben most ennyi volt?
– Nem mondanám, mert az első félidőben el kellett volna dönteni a mérkőzést. Voltak kontraakciók, amelyek során Dárdai Pál és Nagy Zsolt is rossz döntést hozott, ha azokból gól születik, akkor nyugodtabb lehetett volna a szünet. Több nagy hibát is láttam, nem lett volna szabad odáig eljutni, hogy a gól előtti a szituációból szögletet rúghasson az ellenfél.
– Mi változott a második félidőre? A cserék meghozták a remélt változást?
– Lamin Colley bevetésétől azt reméltem, hogy aktívabb legyen a csapat a hazaiak kapuja előtt. Végül sikerült kiegyenlíteni, de egyáltalán nem látszott, hogy az eddigi utolsó helyezett ellen zajlott a meccs, kiderült, hogy a bajnokságban bármi előfordulhat.
– Markgráf Ákos és a Laros Duarte milyen teljesítményt nyújtott az új pozíciójában?
– Már régóta tervezem, hogy Markgráf Ákost belső védőként vetem be, az ő fizikumához talán ez illik jobban, az utánpótlás-válogatottban is jól teljesít ebben a szerepkörben.
|AZ ÁLLÁS
|1. Paksi FC
|13
|6
|6
|1
|31–20
|+11
|24
|2. Ferencvárosi TC
|12
|6
|4
|2
|27–13
|+14
|22
|3. Debreceni VSC
|13
|6
|4
|3
|20–18
|+2
|22
|4. MTK Budapest
|13
|6
|2
|5
|28–22
|+6
|20
|5. Kisvárda
|12
|6
|2
|4
|15–20
|–5
|20
|6. ETO FC
|12
|5
|5
|2
|24–14
|+10
|20
|7. Puskás Akadémia
|13
|5
|4
|4
|18–18
|0
|19
|8. Zalaegerszegi TE
|13
|3
|4
|6
|21–22
|–1
|13
|9. Újpest FC
|13
|3
|4
|6
|18–22
|–4
|13
|10. Diósgyőri VTK
|13
|2
|5
|6
|16–26
|–10
|11
|11. Nyíregyháza
|13
|2
|5
|6
|15–25
|–10
|11
|12. Kazincbarcika
|12
|3
|1
|8
|12–25
|–13
|10