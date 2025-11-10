Nemzeti Sportrádió

Robbie Keane: A Fradi ellen mindenki úgy hajt, mint az őrült...

2025.11.10. 09:00
Robbie Keane négy egymást követő győzelemmel mehet a válogatott szünetre (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB I-ben vasárnap három meccset rendeztek, lássuk, hogyan értékeltek a szakvezetők a találkozókat követő sajtótájékoztatókon!

13. FORDULÓ
MTK Budapest–Debreceni VSC 3–0 (2–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3894 néző. Vezette: Molnár A.
Gólszerző: Átrok (38.), Bognár I. (43.), Molnár Ádin (59.)

HORVÁTH Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője

– Magabiztos győzelmet arattak. Mi történt a csapattal?
– Irányították, kontroll alatt tartották a meccset a játékosok, némi túlzással kifogástalanul futballozott mindenki. Sajnos kényszerűségből kellett lecserélni Molnár Ádint, eleve nem százszázalékos állapotban vállalta a meccset, nem akartunk tovább kockáztatni. Bognár István rúgást kapott a lábára, de nincs nagy baj. Demjén Patrik a kétszázadik, Varju Benedek a századik NB I-es mérkőzését játszotta, le a kalappal előttük!
– A tizenkilenc éves Átrok Zalán parádésan futballozott, csodálatos gólpasszt adott – hogyan látta a teljesítményét?
– Kiváló meccset tudhat maga mögött, idénybeli negyedik bajnoki gólját szerezte. Egyre inkább megmutatja a képességeit, egyre rutinosabbá válik. Minden egyes játékperccel jobbá válik és még inkább a csapat hasznára lehet.
– Hogyan készül az együttes a válogatott szünetre? Utána az öt bajnokiból négyet idegen játszanak.
– Megküzdünk a feladattal: a különböző válogatottakhoz öten is elmennek, a többieknek fontos lesz a szinten tartás, a formában maradás, úgyhogy hasznos napok várnak ránk.

Sergio Navarro és Horváth Dávid a mérkőzés előtt (Fotó: Árvai Károly)

Sergio NAVARRO, a DVSC vezetőedzője

– Sima vereséget szenvedtek – de mi volt ennek az oka?   
– Kemény meccset játszottunk az MTK-val. El kell ismerni, az ellenfél jobban futballozott, több helyzetet is kidolgozott az első félidőben. – Próbálkozott, ment előre a csapat, de sajnos vereség lett a vége.
– A válogatott keretbe meghívott csatár, Bárány Donát cserét kért. Mit lehet tudni az állapotáról?
– Megrúgták a derekát, de úgy érzem, nem nagy a baj, a válogatott szakmai stábja remélhetőleg számíthat rá.
– A legutóbbi hat bajnokin három-három alkalommal nyertek és végeztek döntetlenre – aláírná, ha csak minden hetedik bajnokin szenvednének vereséget?
– Természetesen! A mai teljesítménnyel nem vagyok elégedett, de a csapat szereplésével igen. A Debrecen fejlődik, ezt a tabella is mutatja, de tovább kell dolgoznunk a sikerekért.

13. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC 1–3 (1–2)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 2981 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Kártik (11. – 11-esből), ill. Varga B. (35.), Tóth Alex (43.), Makreckis (83.)

KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

–A vereség ellenére elégedett?     
– Amit ígértünk, azt megtettük. Az első félidőben kimondottan jól teljesített a csapat, még akkor is, ha hátrányba kerültünk. A játékosok betartották, amit kértem: letámadták az ellenfelet, ebből voltak lehetőségeink, a teljesítményünk egy ilyen minőségű ellenféllel szemben ezúttal ennyire volt elég – márpedig ezért jár a dicséret, nincs okom elmarasztalni a csapatot.
– Mi volt az elképzelés?     
– Természetesen az, hogy próbáljuk minél messzebb tartani a kapunktól a Ferencvárost. Intenzív letámadással próbáltunk meglepetést szerezni, ezt nehéz kilencven percen keresztül fenntartani, talán emiatt a második félidőben kevésbé volt látványos a játékunk. 
Van önben hiányérzet?     
– Egy kicsi igen, mégpedig azért, mert bár egy nullánál több esélyünk volt a második gól megszerzésére, ez nem jött össze. Egészen más teljesítményre volt képes a csapat a Ferencváros ellen most, mint a bajnokság elején a Groupama Arénában, ez pedig önbizalmat adhat a folytatásra. Kiderült, hogy ilyen kvalitású ellenféllel szemben is sokáig egyenlő partnerek tudunk lenni.

Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője

– Ilyen nehéz mérkőzésre számított?     
– Mondhatom, hogy igen, mert a Fradi ellen mindenki úgy hajt, mint az őrült. Az első harminc perc valóban nem volt az igazi, az ellenfél nyomott, megszerezte a vezetést, de jól reagáltak erre a játékosok, és már az első félidőben sikerült fordítani. A végén több lehetőség is volt további gólokat szerezni, de így sem lehetek elégedetlen.
Bevált a rotáció: Varga Barnabás és Tóth Alex csak a kispadon kezdett csütörtökön a Ludogorec ellen, és most ők szerezték a mérkőzést döntően befolyásoló első és második ferencvárosi gólt.     
– Mindketten kisebb problémával küszködtek, és bár tudtak volna többet játszani az Európa-ligában is, túl nagy lett volna a kockázat. Vigyázni kell a játékosokra. 
– Nagyszerű hetet zárt a csapat, nyilván most minden rendben van.     
– Ezt sajnos nem mondhatom: kicsit megfáztam, ez nem hiányzott… Ez persze csak félig komoly, mindkét mérkőzés remekül sikerült, a csapat jó teljesítményt nyújtott, megmutatta a karakterét. Most jön egy kis pihenő, és így szeretnénk folytatni.

LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia 1–1 (1–0
Nyíregyháza, Városi Stadion, 3927 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Edomwonyi (41.), ill, Antonov (90+1. – öngól)

BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Min múlott, hogy elmaradt a győzelem?     
– Talán azon is, hogy az egyenlítés előtti szabadrúgásnál nem kellett volna lefújni a szabálytalanságot. Bosszantó, de nem erre fogjuk a pontvesztést, hiszen megvoltak a lehetőségek, a saját hibánk, hogy nem sikerült előbb lezárni a mérkőzést.
Manner Balázst nyilván a korán kapott sárga lap miatt cserélte le a szünetben, Bright Edomwonyit pedig a sérülése okán. Mennyire borította ez a két esemény az eredeti terveket?
– Biztosra akartam menni. Manner Balázs akár egy reklamálás miatt is pórul járhatott volna, az elmúlt hetek tapasztalataiból is tudjuk, mivel jár, ha hosszú ideig tíz emberrel kell küzdeni.   
Az elődjétől eltérő szerkezetben játszatja a csapatot: fogékonyak a változásra a futballisták?     
– Nincs más választásuk… Persze nekik ez egyfajta átállást jelent, egyelőre megfelelő ez a futball, de más lett volna az élmény, ha most nyerünk.

Bódog Tamás úgy látta, csapatának megvolt az esélye a győzelemre (Fotó: Czinege Melinda)

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője

– Ebben most ennyi volt?     
– Nem mondanám, mert az első félidőben el kellett volna dönteni a mérkőzést. Voltak kontraakciók, amelyek során Dárdai Pál és Nagy Zsolt is rossz döntést hozott, ha azokból gól születik, akkor nyugodtabb lehetett volna a szünet. Több nagy hibát is láttam, nem lett volna szabad odáig eljutni, hogy a gól előtti a szituációból szögletet rúghasson az ellenfél.     
Mi változott a második félidőre? A cserék meghozták a remélt változást?     
– Lamin Colley bevetésétől azt reméltem, hogy aktívabb legyen a csapat a hazaiak kapuja előtt. Végül sikerült kiegyenlíteni, de egyáltalán nem látszott, hogy az eddigi utolsó helyezett ellen zajlott a meccs, kiderült, hogy a bajnokságban bármi előfordulhat. 
Markgráf Ákos és a Laros Duarte milyen teljesítményt nyújtott az új pozíciójában?     
– Már régóta tervezem, hogy Markgráf Ákost belső védőként vetem be, az ő fizikumához talán ez illik jobban, az utánpótlás-válogatottban is jól teljesít ebben a szerepkörben.

Hornyák Zsolt szerint több volt ebben a találkozóban csapata számára... (Fotó: Czinege Melinda)
   
AZ ÁLLÁS       
  1. Paksi FC1366131–20+1124
  2. Ferencvárosi TC1264227–13+1422
  3. Debreceni VSC1364320–18+222
  4. MTK Budapest1362528–22+620
  5. Kisvárda1262415–20–520
  6. ETO FC 1255224–14+1020
  7. Puskás Akadémia1354418–18019
  8. Zalaegerszegi TE1334621–22–113
  9. Újpest FC1334618–22–413
10. Diósgyőri VTK1325616–26–1011
11. Nyíregyháza 1325615–25–1011
12. Kazincbarcika1231812–25–1310

 

 

