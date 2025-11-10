Robbie Keane: A Fradi ellen mindenki úgy hajt, mint az őrült...

13. FORDULÓ

MTK Budapest–Debreceni VSC 3–0 (2–0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3894 néző. Vezette: Molnár A.

Gólszerző: Átrok (38.), Bognár I. (43.), Molnár Ádin (59.)

HORVÁTH Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője

– Magabiztos győzelmet arattak. Mi történt a csapattal?

– Irányították, kontroll alatt tartották a meccset a játékosok, némi túlzással kifogástalanul futballozott mindenki. Sajnos kényszerűségből kellett lecserélni Molnár Ádint, eleve nem százszázalékos állapotban vállalta a meccset, nem akartunk tovább kockáztatni. Bognár István rúgást kapott a lábára, de nincs nagy baj. Demjén Patrik a kétszázadik, Varju Benedek a századik NB I-es mérkőzését játszotta, le a kalappal előttük!

– A tizenkilenc éves Átrok Zalán parádésan futballozott, csodálatos gólpasszt adott – hogyan látta a teljesítményét?

– Kiváló meccset tudhat maga mögött, idénybeli negyedik bajnoki gólját szerezte. Egyre inkább megmutatja a képességeit, egyre rutinosabbá válik. Minden egyes játékperccel jobbá válik és még inkább a csapat hasznára lehet.

– Hogyan készül az együttes a válogatott szünetre? Utána az öt bajnokiból négyet idegen játszanak.

– Megküzdünk a feladattal: a különböző válogatottakhoz öten is elmennek, a többieknek fontos lesz a szinten tartás, a formában maradás, úgyhogy hasznos napok várnak ránk.

Sergio Navarro és Horváth Dávid a mérkőzés előtt (Fotó: Árvai Károly)

Sergio NAVARRO, a DVSC vezetőedzője

– Sima vereséget szenvedtek – de mi volt ennek az oka?

– Kemény meccset játszottunk az MTK-val. El kell ismerni, az ellenfél jobban futballozott, több helyzetet is kidolgozott az első félidőben. – Próbálkozott, ment előre a csapat, de sajnos vereség lett a vége.

– A válogatott keretbe meghívott csatár, Bárány Donát cserét kért. Mit lehet tudni az állapotáról?

– Megrúgták a derekát, de úgy érzem, nem nagy a baj, a válogatott szakmai stábja remélhetőleg számíthat rá.

– A legutóbbi hat bajnokin három-három alkalommal nyertek és végeztek döntetlenre – aláírná, ha csak minden hetedik bajnokin szenvednének vereséget?

– Természetesen! A mai teljesítménnyel nem vagyok elégedett, de a csapat szereplésével igen. A Debrecen fejlődik, ezt a tabella is mutatja, de tovább kell dolgoznunk a sikerekért.

Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC 1–3 (1–2)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 2981 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Kártik (11. – 11-esből), ill. Varga B. (35.), Tóth Alex (43.), Makreckis (83.)

KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

–A vereség ellenére elégedett?

– Amit ígértünk, azt megtettük. Az első félidőben kimondottan jól teljesített a csapat, még akkor is, ha hátrányba kerültünk. A játékosok betartották, amit kértem: letámadták az ellenfelet, ebből voltak lehetőségeink, a teljesítményünk egy ilyen minőségű ellenféllel szemben ezúttal ennyire volt elég – márpedig ezért jár a dicséret, nincs okom elmarasztalni a csapatot.

– Mi volt az elképzelés?

– Természetesen az, hogy próbáljuk minél messzebb tartani a kapunktól a Ferencvárost. Intenzív letámadással próbáltunk meglepetést szerezni, ezt nehéz kilencven percen keresztül fenntartani, talán emiatt a második félidőben kevésbé volt látványos a játékunk.

– Van önben hiányérzet?

– Egy kicsi igen, mégpedig azért, mert bár egy nullánál több esélyünk volt a második gól megszerzésére, ez nem jött össze. Egészen más teljesítményre volt képes a csapat a Ferencváros ellen most, mint a bajnokság elején a Groupama Arénában, ez pedig önbizalmat adhat a folytatásra. Kiderült, hogy ilyen kvalitású ellenféllel szemben is sokáig egyenlő partnerek tudunk lenni.

Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője

– Ilyen nehéz mérkőzésre számított?

– Mondhatom, hogy igen, mert a Fradi ellen mindenki úgy hajt, mint az őrült. Az első harminc perc valóban nem volt az igazi, az ellenfél nyomott, megszerezte a vezetést, de jól reagáltak erre a játékosok, és már az első félidőben sikerült fordítani. A végén több lehetőség is volt további gólokat szerezni, de így sem lehetek elégedetlen.

– Bevált a rotáció: Varga Barnabás és Tóth Alex csak a kispadon kezdett csütörtökön a Ludogorec ellen, és most ők szerezték a mérkőzést döntően befolyásoló első és második ferencvárosi gólt.

– Mindketten kisebb problémával küszködtek, és bár tudtak volna többet játszani az Európa-ligában is, túl nagy lett volna a kockázat. Vigyázni kell a játékosokra.

– Nagyszerű hetet zárt a csapat, nyilván most minden rendben van.

– Ezt sajnos nem mondhatom: kicsit megfáztam, ez nem hiányzott… Ez persze csak félig komoly, mindkét mérkőzés remekül sikerült, a csapat jó teljesítményt nyújtott, megmutatta a karakterét. Most jön egy kis pihenő, és így szeretnénk folytatni.

Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia 1–1 (1–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 3927 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Edomwonyi (41.), ill, Antonov (90+1. – öngól)

BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Min múlott, hogy elmaradt a győzelem?

– Talán azon is, hogy az egyenlítés előtti szabadrúgásnál nem kellett volna lefújni a szabálytalanságot. Bosszantó, de nem erre fogjuk a pontvesztést, hiszen megvoltak a lehetőségek, a saját hibánk, hogy nem sikerült előbb lezárni a mérkőzést.

– Manner Balázst nyilván a korán kapott sárga lap miatt cserélte le a szünetben, Bright Edomwonyit pedig a sérülése okán. Mennyire borította ez a két esemény az eredeti terveket?

– Biztosra akartam menni. Manner Balázs akár egy reklamálás miatt is pórul járhatott volna, az elmúlt hetek tapasztalataiból is tudjuk, mivel jár, ha hosszú ideig tíz emberrel kell küzdeni.

– Az elődjétől eltérő szerkezetben játszatja a csapatot: fogékonyak a változásra a futballisták?

– Nincs más választásuk… Persze nekik ez egyfajta átállást jelent, egyelőre megfelelő ez a futball, de más lett volna az élmény, ha most nyerünk.

Bódog Tamás úgy látta, csapatának megvolt az esélye a győzelemre (Fotó: Czinege Melinda)

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője

– Ebben most ennyi volt?

– Nem mondanám, mert az első félidőben el kellett volna dönteni a mérkőzést. Voltak kontraakciók, amelyek során Dárdai Pál és Nagy Zsolt is rossz döntést hozott, ha azokból gól születik, akkor nyugodtabb lehetett volna a szünet. Több nagy hibát is láttam, nem lett volna szabad odáig eljutni, hogy a gól előtti a szituációból szögletet rúghasson az ellenfél.

– Mi változott a második félidőre? A cserék meghozták a remélt változást?

– Lamin Colley bevetésétől azt reméltem, hogy aktívabb legyen a csapat a hazaiak kapuja előtt. Végül sikerült kiegyenlíteni, de egyáltalán nem látszott, hogy az eddigi utolsó helyezett ellen zajlott a meccs, kiderült, hogy a bajnokságban bármi előfordulhat.

– Markgráf Ákos és a Laros Duarte milyen teljesítményt nyújtott az új pozíciójában?

– Már régóta tervezem, hogy Markgráf Ákost belső védőként vetem be, az ő fizikumához talán ez illik jobban, az utánpótlás-válogatottban is jól teljesít ebben a szerepkörben.

Hornyák Zsolt szerint több volt ebben a találkozóban csapata számára... (Fotó: Czinege Melinda)