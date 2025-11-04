NB I: egy-egy meccses eltiltás három kiállított játékosnak

Egyaránt egy bajnoki mérkőzésre érvényes eltiltást szabott ki a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a labdarúgó NB I hétvégi, 12. fordulójában kiállított három játékosnak, Temesvári Attilának, Lenzsér Bencének és Bese Barnabásnak.
Temesvári Attila, a Nyíregyháza hátvédje pénteken a Kisvárda Master Good elleni idegenbeli bajnoki (0–0) 14. percében kapott piros lapot, másnap pedig Lenzsér Bence, az ugyancsak gól nélküli döntetlenre végződött ETO FC-Paks mérkőzésen járt hasonlóan. A paksi védőt a 67. percben állította ki a játékvezető.
Az újpesti Bese Barnabás vasárnap Diósgyőrben a 45+8. percben szabálytalankodott gólhelyzetben. Csapata 2-1-re vezetett, de a szélső hátvéd piros lapja után a lila-fehérek növelték előnyüket, és 3–1-re nyertek.
A következő, 13. fordulóban Bese az ETO FC, Temesvári a Puskás Akadémia, míg Lenzsér a Kisvárda ellen nem léphet pályára.
