Nemzeti Sportrádió

NB I: egy-egy meccses eltiltás három kiállított játékosnak

Vágólapra másolva!
2025.11.04. 18:21
null
Az újpesti Bese Barnabás (balról a harmadik) is kénytelen lesz kihagyni a következő bajnoki fordulót (Fotó: Török Attila)
Címkék
eltiltások Temesvári Attila Bese Barnabás Lenzsér Bence
Egyaránt egy bajnoki mérkőzésre érvényes eltiltást szabott ki a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a labdarúgó NB I hétvégi, 12. fordulójában kiállított három játékosnak, Temesvári Attilának, Lenzsér Bencének és Bese Barnabásnak.

Temesvári Attila, a Nyíregyháza hátvédje pénteken a Kisvárda Master Good elleni idegenbeli bajnoki (0–0) 14. percében kapott piros lapot, másnap pedig Lenzsér Bence, az ugyancsak gól nélküli döntetlenre végződött ETO FC-Paks mérkőzésen járt hasonlóan. A paksi védőt a 67. percben állította ki a játékvezető.

Az újpesti Bese Barnabás vasárnap Diósgyőrben a 45+8. percben szabálytalankodott gólhelyzetben. Csapata 2-1-re vezetett, de a szélső hátvéd piros lapja után a lila-fehérek növelték előnyüket, és 3–1-re nyertek.

A következő, 13. fordulóban Bese az ETO FC, Temesvári a Puskás Akadémia, míg Lenzsér a Kisvárda ellen nem léphet pályára.

 

eltiltások Temesvári Attila Bese Barnabás Lenzsér Bence
Legfrissebb hírek

Bárány Donát: Addig kell ütni a vasat, amíg meleg…

Labdarúgó NB I
8 órája

Lenzsér Bence hátvédként is gólveszélyes

Labdarúgó NB I
2025.09.07. 07:07

A Nyíregyháza két játékosa is súlyosan megsérült

Labdarúgó NB I
2025.08.25. 17:52

Vitális Milán: A Slovan ellen szereztem már hasonló gólt

Labdarúgó NB I
2025.08.19. 09:48

Hiba lenne leírni a kora miatt Dzsudzsák Balázst

Labdarúgó NB I
2025.08.12. 09:26

Nagyapáról unokára szállhat a dicsőség a Szparinál

Labdarúgó NB I
2025.08.09. 10:15

Közleményt adott ki a Kolozsvár ellen megsérült játékosai állapotáról a Paks

Labdarúgó NB I
2025.07.11. 15:03

A Paks hatgólos döntetlent játszott Szombathelyen

Labdarúgó NB I
2025.07.03. 20:07
Ezek is érdekelhetik