Martin Chlumecky most megismerheti a Paks játékát

AUGUSZTUS 3-ÁN, a Paksi FC ellen 5–1-re elveszített hazai mérkőzés után fordult Martin Chlumecky karrierje Kisvárdán. Az első két fordulót még a kispadon töltötte, a vereség után viszont bekerült a csapatba, és azóta kirobbanthatatlan onnan. A kisvárdaiak azt követő, Puskás Akadémia elleni győztes meccsén (2–1) gólt szerzett, és azóta a kilenc mérkőzés valamennyi játékpercét a pályán töltötte. A 28 éves cseh védő az előző bajnokságban még az NB II-ben szerepelt, de játszott több cseh élvonalbeli klubban (Slovan Liberec, Teplice, Pardubice) is, így van összehasonlítási alapja a ligákat illetően.

„A magyar első és másodosztály között a legnagyobb különbség a játékosok tudás­szintjéből adódik, az élvonalban azért jobb a játék – kezdte az összehasonlítást Martin Chlumecky. – Főleg a támadókra vonatkozik a megállapításom. Nem mondom, vannak még olyan NB II-es együttesek, amelyek csapatként megállnak a helyüket a legjobbak mezőnyében, ám a játék itt azért teljesen más. A cseh élvonal jobb erőnlétet követel, mint a magyar, több a futás, nagyobb az intenzitás, de Magyarországon egyénileg több a jó játékos. A Ferencváros Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésén láthattuk, hogy kiegyenlített meccset játszott a két ország két élcsapata egymással.”

Amióta Martin Chlumecky Magyarországon szerepel, a Kisvárda kétszer is játszott már a Pakssal, ám a cseh belső védő a tavaszi Mol Magyar Kupa-negyeddöntőt (0–1) és az augusztusi bajnokit (1–5) is kívülről nézte.

„Az feltűnt, hogy nagyon komplett csapat a paksi, ráadásul remek támadói vannak, de a védekezése sem lebecsülendő – így a kisvárdai kulcsember. – Jelentős erőpróba előtt állunk, hátul nagyon tömören és fegyelmezetten kell védekeznünk, az előttünk adódó helyzeteket pedig minél jobb százalékban ki kell kihasználni.”

Azért újoncként a mezőny nagy részénél eggyel kevesebb meccset lejátszó Kisvárda jelenlegi harmadik helye sem lebecsülendő. Mi a titka az eddigi remeklésnek?

„Talán az, hogy az előző évadbeli csapatunk együtt maradt, nagyon jó a közösségi szellem, tudunk egymásért is küzdeni. A vezetőedzői posztra visszatérő sportigazgató, Révész Attila jól ismer bennünket, tudja, mikor mire van szükségünk” – beszélt a receptről Martin Chlumecky. Érdekes, az augusztus 3-i, Paks elleni hazai mérkőzés volt a Kisvárda történetének kétszázadik NB I-es meccse, és a szombati is egyfajta ünnep az 1911. november 8-án alapított klubnál, most tarthatja a 114. születésnapját.