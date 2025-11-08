Nemzeti Sportrádió

Martin Chlumecky most megismerheti a Paks játékát

B. T.B. T.
Vágólapra másolva!
2025.11.08. 12:22
null
Martin Chlumecky azt már tudja, hogy nem lesz könnyű dolga a paksi támadókkal sem (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Martin Chlumecký Paks labdarúgó NB I Kisvárda
A kisvárdaiak cseh labdarúgója nem lépett még pályára a Paks ellen, szombat este eljöhet a pillanat.
 

AUGUSZTUS 3-ÁN, a Paksi FC ellen 5–1-re elveszített hazai mérkőzés után fordult Martin Chlumecky karrierje Kisvárdán. Az első két fordulót még a kispadon töltötte, a vereség után viszont bekerült a csapatba, és azóta kirobbanthatatlan onnan. A kisvárdaiak azt követő, Puskás Akadémia elleni győztes meccsén (2–1) gólt szerzett, és azóta a kilenc mérkőzés valamennyi játékpercét a pályán töltötte. A 28 éves cseh védő az előző bajnokságban még az NB II-ben szerepelt, de játszott több cseh élvonalbeli klubban (Slovan Liberec, Teplice, Pardubice) is, így van összehasonlítási alapja a ligákat illetően.

 „A magyar első és másodosztály között a legnagyobb különbség a játékosok tudás­szintjéből adódik, az élvonalban azért jobb a játék – kezdte az összehasonlítást Martin Chlumecky. – Főleg a támadókra vonatkozik a megállapításom. Nem mondom, vannak még olyan NB II-es együttesek, amelyek csapatként megállnak a helyüket a legjobbak mezőnyében, ám a játék itt azért teljesen más. A cseh élvonal jobb erőnlétet követel, mint a magyar, több a futás, nagyobb az intenzitás, de Magyarországon egyénileg több a jó játékos. A Ferencváros Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésén láthattuk, hogy kiegyenlített meccset játszott a két ország két élcsapata egymással.”

Amióta Martin Chlumecky Magyarországon szerepel, a Kisvárda kétszer is játszott már a Pakssal, ám a cseh belső védő a tavaszi Mol Magyar Kupa-negyeddöntőt (0–1) és az augusztusi bajnokit (1–5) is kívülről nézte.

„Az feltűnt, hogy nagyon komplett csapat a paksi, ráadásul remek támadói vannak, de a védekezése sem lebecsülendő – így a kisvárdai kulcsember. – Jelentős erőpróba előtt állunk, hátul nagyon tömören és fegyelmezetten kell védekeznünk, az előttünk adódó helyzeteket pedig minél jobb százalékban ki kell kihasználni.”

Azért újoncként a mezőny nagy részénél eggyel kevesebb meccset lejátszó Kisvárda jelenlegi harmadik helye sem lebecsülendő. Mi a titka az eddigi remeklésnek?

„Talán az, hogy az előző évadbeli csapatunk együtt maradt, nagyon jó a közösségi szellem, tudunk egymásért is küzdeni. A vezetőedzői posztra visszatérő sportigazgató, Révész Attila jól ismer bennünket, tudja, mikor mire van szükségünk” – beszélt a receptről Martin Chlumecky. Érdekes, az augusztus 3-i, Paks elleni hazai mérkőzés volt a Kisvárda történetének kétszázadik NB I-es meccse, és a szombati is egyfajta ünnep az 1911. november 8-án alapított klubnál, most tarthatja a 114. születésnapját.

AZ NB I ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Debreceni VSC

12

6

4

2

20–15

+5 

22 

  2. Paksi FC

12

5

6

1

26–17

+9 

21 

  3. Kisvárda

11

6

2

3

12–15

–3 

20 

  4. Ferencvárosi TC

11

5

4

2

24–12

+12 

19 

  5. Puskás Akadémia

12

5

3

4

17–17

18 

  6. MTK Budapest

12

5

2

5

25–22

+3 

17 

  7. ETO FC Győr

11

4

5

2

21–14

+7 

17 

  8. Újpest FC

12

3

4

5

18–19

–1 

13 

  9. Diósgyőri VTK

12

2

5

5

16–24

–8 

11 

10. Kazincbarcika

11

3

1

7

11–22

–11 

10 

11. Zalaegerszegi TE

12

2

4

6

19–22

–3 

10 

12. Nyíregyháza Spartacus

12

2

4

6

14–24

–10 

10 

 

 

Martin Chlumecký Paks labdarúgó NB I Kisvárda
Legfrissebb hírek

Ami biztos: helyzetekben nem lesz hiány a Megyeri úton

Labdarúgó NB I
3 órája

Három hónap után nyerne újra hazai bajnokit az Újpest, de még csak a másodikat Krznarral

Labdarúgó NB I
4 órája

Szabó István: Nem kellett volna ekkora játékosmozgás, ilyen hibát még egyszer nem követek el

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:11

Női NB I: hárommal verte meg az újoncot a címvédő FTC

Labdarúgó NB I
2025.11.05. 17:19

Bárány Donát: Addig kell ütni a vasat, amíg meleg…

Labdarúgó NB I
2025.11.04. 11:37

Simán nyert az Esztergom a Kisvárda ellen a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.11.02. 18:42

Hiába az egy félidőnyi emberhátrány, az Újpest két góllal nyert Diósgyőrben

Labdarúgó NB I
2025.11.02. 17:31

Magabiztosan várják a diósgyőriek a botladozó lilákat

Labdarúgó NB I
2025.11.02. 09:32
Ezek is érdekelhetik