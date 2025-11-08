Martin Chlumecky most megismerheti a Paks játékát
AUGUSZTUS 3-ÁN, a Paksi FC ellen 5–1-re elveszített hazai mérkőzés után fordult Martin Chlumecky karrierje Kisvárdán. Az első két fordulót még a kispadon töltötte, a vereség után viszont bekerült a csapatba, és azóta kirobbanthatatlan onnan. A kisvárdaiak azt követő, Puskás Akadémia elleni győztes meccsén (2–1) gólt szerzett, és azóta a kilenc mérkőzés valamennyi játékpercét a pályán töltötte. A 28 éves cseh védő az előző bajnokságban még az NB II-ben szerepelt, de játszott több cseh élvonalbeli klubban (Slovan Liberec, Teplice, Pardubice) is, így van összehasonlítási alapja a ligákat illetően.
„A magyar első és másodosztály között a legnagyobb különbség a játékosok tudásszintjéből adódik, az élvonalban azért jobb a játék – kezdte az összehasonlítást Martin Chlumecky. – Főleg a támadókra vonatkozik a megállapításom. Nem mondom, vannak még olyan NB II-es együttesek, amelyek csapatként megállnak a helyüket a legjobbak mezőnyében, ám a játék itt azért teljesen más. A cseh élvonal jobb erőnlétet követel, mint a magyar, több a futás, nagyobb az intenzitás, de Magyarországon egyénileg több a jó játékos. A Ferencváros Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésén láthattuk, hogy kiegyenlített meccset játszott a két ország két élcsapata egymással.”
Amióta Martin Chlumecky Magyarországon szerepel, a Kisvárda kétszer is játszott már a Pakssal, ám a cseh belső védő a tavaszi Mol Magyar Kupa-negyeddöntőt (0–1) és az augusztusi bajnokit (1–5) is kívülről nézte.
„Az feltűnt, hogy nagyon komplett csapat a paksi, ráadásul remek támadói vannak, de a védekezése sem lebecsülendő – így a kisvárdai kulcsember. – Jelentős erőpróba előtt állunk, hátul nagyon tömören és fegyelmezetten kell védekeznünk, az előttünk adódó helyzeteket pedig minél jobb százalékban ki kell kihasználni.”
Azért újoncként a mezőny nagy részénél eggyel kevesebb meccset lejátszó Kisvárda jelenlegi harmadik helye sem lebecsülendő. Mi a titka az eddigi remeklésnek?
„Talán az, hogy az előző évadbeli csapatunk együtt maradt, nagyon jó a közösségi szellem, tudunk egymásért is küzdeni. A vezetőedzői posztra visszatérő sportigazgató, Révész Attila jól ismer bennünket, tudja, mikor mire van szükségünk” – beszélt a receptről Martin Chlumecky. Érdekes, az augusztus 3-i, Paks elleni hazai mérkőzés volt a Kisvárda történetének kétszázadik NB I-es meccse, és a szombati is egyfajta ünnep az 1911. november 8-án alapított klubnál, most tarthatja a 114. születésnapját.
|AZ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Debreceni VSC
12
6
4
2
20–15
+5
22
|2. Paksi FC
12
5
6
1
26–17
+9
21
|3. Kisvárda
11
6
2
3
12–15
–3
20
|4. Ferencvárosi TC
11
5
4
2
24–12
+12
19
|5. Puskás Akadémia
12
5
3
4
17–17
0
18
|6. MTK Budapest
12
5
2
5
25–22
+3
17
|7. ETO FC Győr
11
4
5
2
21–14
+7
17
|8. Újpest FC
12
3
4
5
18–19
–1
13
|9. Diósgyőri VTK
12
2
5
5
16–24
–8
11
|10. Kazincbarcika
11
3
1
7
11–22
–11
10
|11. Zalaegerszegi TE
12
2
4
6
19–22
–3
10
|12. Nyíregyháza Spartacus
12
2
4
6
14–24
–10
10