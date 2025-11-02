Nemzeti Sportrádió

Simán nyert az Esztergom a Kisvárda ellen a női kézilabda NB I-ben

2025.11.02. 18:42
Faragó Lea volt a mezőny egyik legjobbja (Fotó: Esztergom Handball/Facebook)
Mol Esztergom női kézi NB I Kisvárda női kézilabda NB I
Az Esztergom házigazdaként 32–22-re nyert a Kisvárda ellen a női kézilabda NB I vasárnapi mérkőzésén.

A szerb Crvena zvezda elleni Európa-liga-selejtezőre készülő hazaiaknál a válogatott Faragó Lea hat, Ballai Borbála és Szöllősi-Zácsik Szandra öt-öt góllal, Bukovszky Anna 14 védéssel vette ki részét a sikerből.

A vendégeknél Karé Kamilla és Larissa Markovic (Kalaus) öt-öt találattal zárt.

KÉZILABDA 
NŐI NB I
MOL ESZTERGOM–KISVÁRDA MASTER GOOD SE 32–22 (12–10)
Esztergom, 960 néző. V: Dáné, Marton Zs. 
ESZTERGOM: BUKOVSZKY – Kovács Anett 3, Majoros K., Kisfaludy, FARAGÓ LEA 6, SZÖLLŐSI-ZÁCSIK 5, Hajtai 2. Csere: Herczeg L. (kapus), Varga Emília 4 (2), Horváth F. 3, BALLAI B. 5, SZMOLEK 1, Ballai A., Jacques 3, Teplán, Mlinkó. Edző: Elek Gábor
KISVÁRDA: PÁSZTOR B. – Csáki L. 1, Roszoha 1, Szabó Lili 2, E. Novak, MARKOVIC 5 (1), Mérai. Csere: Christe (kapus), Gyimesi, Győri V. 3, Gém 1, Poczetnyik L. 4 (1), Karnik Sz., KARÉ 5, Szadovnyicsa. Edző: Józsa Krisztián
Az eredmény alakulása. 10. perc: 5–1. 16. p.: 6–4. 24. p.: 10–5. 28. p.: 11–9. 38. p.: 18–11. 44. p.: 25–15. 53. p.: 30–17. 58. p.: 30–21.
Kiállítások: 8, ill. 2 perc
Hétméteresek: 2/2, ill. 6/2
MESTERMÉRLEG
Elek Gábor: – Az első félidőben rosszul reagáltunk a Kisvárda hét a hat elleni játékára, a második elején viszont már jóval stabilabbak voltunk és Bukovszky Anna is nagy segítséget nyújtott a kapuban. Van bennem hiányérzet, hiszen rengeteg kihagyott ziccerünk és ki nem kényszerített hibánk volt. Jól játszó ellenfelet győztünk le.
Józsa Krisztián: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, de később a hét a hat elleni játékunkkal vissza tudtunk jönni. A második félidőben viszont kulcsszituációkban hibáztunk, tíz technikai hibánk volt, ezekből az Esztergom gyors lerohanások után szerzett gólokat. A második félidő első tizenöt perce miatt szomorú vagyok, ekkor már kijött a két csapat közötti minőségbeli különbség. Összességében nem volt kérdés, hogy ki a jobb.

1. Győr77256–162+94 14 
2. Debrecen77235–158+77 14 
3. FTC871262–191+71 14 
4. Esztergom862261–223+38 12 
5. Székesfehérvár752184–176+8 10 
6. Vác743196–194+2 
7. Mosonmagyaróvár7214179–175+4 
8. Vasas7214195–213–18 
9. Szombathely7214187–229–42 
10. Kisvárda725180–203–23 
11. NEKA725169–217–48 
12. Budaörs7115167–212–45 
13. Dunaújváros725182–210–28 
14. Kozármisleny77166–256–90 
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

 

 

Ezek is érdekelhetik