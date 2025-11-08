Szeged–Veszprém: jön az idény első szuperrangadója!     

MÁR CSAK A PRESZTÍZS MIATT sem lehet egyik félnek sem félvállról vennie a kézilabdavilág egyik legnagyobb rivalizálásának legújabb fejezetét. A Szeged és a Veszprém már több mint kétszázszor csapott össze egymással a különböző sorozatokban. Ahogyan minden nagy vetélkedésben, úgy ebben is voltak egyoldalú időszakok, de tavaly nyáron ismét új élet költözött a szuperrangadóba.

A veszprémi Xavier Pascual és a szegedi Michael Apelgren két különböző filozófiát képvisel, éppen ezért voltak ennyire látványosak a 2024–2025-ös idény egymás elleni meccsei. Az Építők sem az alapszakaszban, sem a bajnoki döntőben nem tudott győzni a Pick Arénában, ami a szombati összecsapásra is nagy erőt adhat a Tisza-partiaknak.

„Mindig azt kéri tőlünk Michael ­Apelgren, hogy használjuk ki a hazai pálya erejét, ez legutóbb mindkétszer sikerült is, ahogyan a Tatabányán megnyert Magyar Kupa-döntő is szenzációs volt – emlékezett vissza Bodó Richárd az elmúlt évad szegedi sikereire. – Mindenki várja az újabb Veszprém elleni meccset, az óriási rivalizálás extra hangulattal is jár.”

A magyar balátlövő szerint sokat segítene a helyzetükön a mostani alapszakaszban, ha a Tatabányán elszenvedett vereség és a Csurgón elveszített egy pont után győzni tudnának a százszázalékos rivális ellen. Sőt, egyenesen extra pontokként írta le a Veszprémmel szemben megszerezhető kettőt. Emellett persze a presztízs miatt is fontosnak tartaná, mert a nagy meccseken aratott győzelmekből lehet továbblépni és építkezni – vallja.

„Voltak sérültjeink, és vannak is, de ha végre egyszer mindenki egészséges lenne, még a legutóbbi szezonban látottaknál is jobb eredményekre lennénk képesek. Ha csak egy embert lehetne kivenni, akkor Nedim Remilit kéne semlegesítenünk, ahogyan a jó formában lévő Rodrigo Corrales is meg tudja nehezíteni a dolgunkat. Remélem, hogy nálunk Mario Sostaric és Bánhidi Bence is hozza a formáját, ha valamelyik kapusunk eksztázisba tud kerülni, a védekezésünk is sokkal jobb lesz tőle” – bizakodott a rutinos szegedi kézilabdázó.

„Egy ilyen mérkőzés mindig feldobja az embert, ezek azok a rangadók, amelyeket egész évben várunk – ezt már Ligetvári Patrik, a veszprémi védekezés kulcsembere mondta lapunknak. – Sok nagy meccset játszottunk velük, ezek közül jó néhányat sikerült is megnyerni. Szegeden mindig nagyon nehéz dolgunk van, mert akármilyen összetételben állnak ki, a hiányzóik ellenére is rendre képesek felülmúlni önmagukat.”

A nyáron jelentős mozgás volt a csapatánál, a francia beálló Ludovic Fabre­gas és az orosz balátlövő Szergej Koszorotov hiányát bármelyik klub megérezné. Az Építők olyan játékosokkal igyekezett és igyekszik pótolni kettőjüket, mint védekezésben a brazil Thiagus Petrus és az egyiptomi Ali Zein, támadásban pedig utóbbi két honfitársa, a balátlövő Ahmed Hesam és a balkezességével különlegesnek számító beálló, Ahmed Adel.

„A sok változás dacára is szeretnénk megőrizni százszázalékos mérlegünket. Az első néhány meccsen még nem volt olyan az összhang, mintha már évek óta egymás oldalán játszanánk, de ez természetes, idő kell hozzá. Viszont kijelenthető, hogy napról napra jobban érezzük egymást védekezésben is. Bízom benne, hogy mire a trófeákért harcolunk, sikerül teljesen összeállnunk.”

Ezen az úton a hazai ligában az első nagy lépés a szombati találkozó lehet, de az ősi rivális otthonában pályára lépni sohasem leányálom. „Egyvalakit nehéz kiemelni a szegediek közül, Bánhidi Bence mindenképp meghatározó játékosuk, ha az ő erősségeit jól ki tudják használni, az minden ellenfélnek problémát jelent. A legutóbbi BL-meccsükön azért láthattuk, hogy ha nincs Bence, akkor is tudnak újat mutatni.”

Ilyet azért nem lehet könnyű, a két csapat csak az elmúlt négy idényben összesen 26-szor találkozott egymással, a rekordot jelentő 2022–2023-as évadban nyolc ütközetük volt. Mióta tavaly nyáron megkezdődött a Xavier Pascual és Michael Apelgren nevével fémjelzett éra, 3–3 a mérleg, a Magyar Kupa Szegedre, a bajnoki cím Veszprémbe került.

Michael APELGREN, a Szeged vezetőedzője: – A fő célunk most az, hogy visszataláljunk a saját játékstílusunkhoz, és mindenki újra abban a szellemben kézilabdázzon, ahogyan korábban is. Több játékosunk is hiányzott az elmúlt időszakban, de ezen a héten az akadémiáról érkező fiatalok sokat segítettek abban, hogy megfelelően felkészüljünk a szuperrangadóra. A siker kulcsa szerintem az, hogy élvezzük a játékot, játsszunk szép kézilabdát, és közben tudatosítsuk magunkban, hogy a Veszprém számára ez egy rendkívül nehéz helyzet – rajtuk nagyobb a nyomás. Kiváló játékosok alkotják a keretüket, de persze nem legyőzhetetlenek.

Xavier PASCUAL, a Veszprém vezetőedzője: – Ha ez a két csapat összecsap egymással, bármi előfordulhat. Emlékszem, az előző idényben is lenyűgöző, kemény, sőt, kőkemény meccseket vívtunk, most is ezt várom. Tudjuk, vannak náluk néhányan, akik az elmúlt időszakban sérülés miatt nem sokat vagy egyáltalán nem játszottak, de sajnos ugyanez igaz ránk is. Azon dolgozunk, hogy nyerjünk, ezt persze biztosra nem lehet venni, ám a nagy intenzitást igen.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

8. FORDULÓ

16.45: Szeged–Veszprém (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Balatonfüred–Csurgó

18.00: PLER–Ferencvárosi TC

18.00: Gyöngyös–NEKA

18.00: Szigetszentmiklós–Komló

20.30: Tatabánya–Győr (Tv: M4 Sport)