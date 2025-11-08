Nemzeti Sportrádió

Olimpia 2036: München sokkal jobban áll Berlinnél

2025.11.08. 11:27
Fotó: AFP
A 2036-os nyári olimpia megrendezésében reménykedő Németország két aspiráns városa, Berlin és München közül a főváros kedvezőtlenebb helyzetbe került azok után, hogy nem sikerült betartani a munkacsoportok felállítását megcélzó dátumokat, míg a bajor nagyvárosban a lakosság két harmada népszavazás keretében állt ki a kandidálás mellett.

Az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint Berlinben „alvó üzemmódban” vannak, sem október, sem november elsejével nem állt fel kellő létszámban olyan munkacsoport, amely a pályázatot előremozdítaná. Olyan kérdésekkel kellene már foglalkozni, mint például az infrastruktúra-tervezés, a fenntarthatóság, a költségvetés-tervezés és a nyilvános kommunikáció. Ezekben a csoportokban sportklubok és regionális érdekelt felek is résztvennének.

Jelenleg mindössze két alkalmazottja van az egyik előkészítő osztálynak, holott kilenc-tizenkét tag között kellene lennie, miközben segítené Kaweh Niroomot, Berlin olimpiai biztosát, valamint tájékoztatná és inspirálná a berlinieket. A határidőt sem sikerült tartani, a csoport nem működött sem október, sem november elsején.

A berlini késedelem mellett München lendületben van. Közel két hete egy helyi referendumon a szavazók 66,4 százaléka támogatta a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es játékokra vonatkozó pályázati javaslatot. A müncheni népszavazás, amelyet az aktív részvétel és a rendezési hajlandóság jellemzett, lendületet adott a bajor fővárosnak.

A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A tizenegy év múlva esedékes rendezés iránt többen is érdeklődnek. Németország mellett kinyilvánította szándékát India, a Koreai Köztársaság, Chile, továbbá Varsó, Isztambul, Doha, két spanyol város, Barcelona és Madrid is, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. A lehetséges pályázók sorában ott van Budapest is.

A tavalyi párizsi ötkarikás játékok után 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig az ausztráliai Brisbane lesz a vendéglátó.

