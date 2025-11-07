Hős lett a Puskás kapusa: három tizenegyest védett az ifi BL-mérkőzésen Bozó Mirkó

Senki sem számított könnyű mérkőzésre, és nem is lett az: a Puskás Akadémia U19-es csapata az idegenbeli 1–1-es döntetlen után hazai pályán 0–0-t játszott a norvég Brann Bergen ellen, így tizenegyesek döntöttek arról, melyik csapat lesz ott az „ifjúsági BL” következő körében. Aki ott volt a Pancho Arénában, vagy a televízióban követte a mérkőzést, tanúsíthatja, a felcsúti együttes az első játékrészben sokkal jobban futballozott a riválisánál, helyzeteket dolgozott ki, ám valamennyi kimaradt. Lehetőségekből a fordulást követően sem volt hiány, ugyanakkor a Brann egyértelműen feljavult, és bizony a felcsúti kapusnak, Bozó Mirkónak is meg kellett mutatnia, nem véletlenül számítanak rá az U19-es válogatottnál.

„Nagyon jó mérkőzés van mögöttünk, próbáltunk végig a saját stílusunkban futballozni, fontos volt, hogy hátul ne kövessünk el hibát… – mondta a lefújást követően Bozó Mirkó. – Az első félidőben egyértelműen közelebb álltunk a vezetés megszerzéséhez, mint az ellenfelünk, azonban a legjobb lehetőségből sem tudtunk betalálni. A norvég csapatnak ebben az időszakban egy gólhelyzete volt, akkor a támadó emelését szögletre ütöttem, a fordulás után pedig az egyik közeli csúsztatásnál kellett jó megoldást választanom. Megvolt a lehetőségünk, hogy a játék­időben eldöntsük a továbbjutás kérdését, sajnos nem sikerült, és ahogy fogyott az idő, ott volt a fejemben, tizenegyesek is dönthetnek, akkor pedig sok múlhat rajtam. Mivel a szakmai stáb feltérképezte a Brannt, tisztában voltunk azzal, a norvég játékosok miként rúgják a tizenegyeseket, más kérdés, közülük csak egy volt ott a Pancho Arénában, az, aki éppen az elsőre vállalkozott.”

Márpedig akkor túl voltunk az egyébként jól futballozó kapitány, Umathum Ádám kapufára lőtt tizenegyesén, nagyon nem volt mindegy, a norvégok első labdarúgója élni tud-e a lehetőségével. Magnus Spangelo Haga nem a legjobb megoldást választotta, ám ez semmit sem von le Bozó Mirkó érdemeiből, aki hárított, hogy aztán a harmadik és negyedik sorozatban bravúrt bemutatva segítse továbbjutáshoz a csapatát.

„Hogy a három védés közül melyik volt a legnagyobb? Talán az első, hiszen mi kezdtünk, hibáztunk, és fontos volt, hogy lehetőleg ne kerüljünk hátrányba. Kivédtem a lövést, magabiztosak maradtunk, úgy érzem, egyértelműen a jobbik csapat jutott tovább.”

Ami a folytatást illeti: az UEFA Ifjúsági Liga következő körében a román FCSB lesz a Puskás Akadémia ellenfele, a mérkőzéseket november 26-án és december 10-én játsszák.