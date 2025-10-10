A védekezés és a megfelelő mentalitás dönthet az FTC elleni rangadón az ETO alapembere szerint

Bruna de Paula az M4 Sportnak adott interjújában az FTC elleni rangadó előtt arról beszélt, hogy mik lehetnek a döntő faktorok egy ilyen volumenű mérkőzésnél. A Győr balátlövője úgy véli, hogy a mentalitás rendkívül fontos, valamint kiemelte, hogy jól kell védekezni már a kezdéstől.
„Mindig nehéz mérkőzéseket játszunk ellenük, de emellett sok múlik a mentalitáson is, mert egy derbiről van szó. Ha jó lesz a védelmünk, akkor már jó eséllyel indulunk, de az is sokat számít majd, hogy az adott pillanatban ki fogja tudni legjobban kihasználni a lehetőségeket. (…) Emlékszem, hogy a legutóbbi, Ferencváros elleni hazai meccsünkön is több lövést rontottam, de ez a kézilabda, ami nem mindig csak a gólokról szól. Úgy éreztem, jó dolgokat is csináltam, ám persze ezek nem bírnak akkora súllyal, mint a gólok. Szerintem jó mérkőzést játszottam, de az utolsó pillanatok hiányoztak, például elrontottam néhány lövést. Összességében viszont elégedett voltam magammal, mert ezek csak apró részletek, amiket ki tudok javítani.”
Amikor a babát váró alapemberek (Sandra Toft, Győri-Lukács Viktória, Kari Brattset és Estelle Nze Minko) hiánya ellenére kitűnő formában teljesítő csapatról kérdezték, De Paula az összeszokottságot emelte ki. „Tudtuk, hogy más játékosoknak előre kell lépniük, de a csapatban mindenki magas szintet képvisel. Sok tréningre és beszélgetésre volt szükségünk ahhoz, hogy ennyire összekovácsolódjon a csapat” – vélekedett az átlövő, aki a nyár óta már Jesper Jensennel készülő Ferencvárossal kapcsolatban hozzátette:
„Ha új edző érkezik, az sokszor új játékrendszerrel is jár, ilyenkor némi időre van szükség ahhoz, hogy összeérjen a csapat. Úgy vélem, jó úton haladnak, de most magunkra kell fókuszálnunk. Néha túl sokat foglalkozunk az ellenféllel, és ezzel párhuzamosan megfeledkezünk magunkról” – mondta a brazil játékos, aki természetesen a győzelemmel lenne elégedett a szombati rangadón.
NŐI KÉZILABDA NB I
5. FORDULÓ
Szombat, 15.00: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
|1. FTC
5
|5
|–
|–
|171–104
|+67
|10
|2. Győr
4
|4
|–
|–
|142–93
|+49
|8
|3. Debrecen
4
|4
|–
|–
|131–98
|+33
|8
|4. Esztergom
5
|3
|–
|2
|167–151
|+16
|6
|5. Székesfehérvár
4
|3
|–
|1
|106–100
|+6
|6
|6. Vasas
4
|2
|1
|1
|116–119
|–3
|5
|7. Vác
4
|2
|–
|2
|104–117
|–13
|4
|8. Szombathely
4
|1
|1
|2
|104–120
|–16
|3
|9. Mosonmagyaróvár
4
|1
|–
|3
|107–108
|–1
|2
|10. Kisvárda
4
|1
|–
|3
|106–121
|–15
|2
|11. NEKA
4
|1
|–
|3
|102–126
|–24
|2
|12. Dunaújváros
4
|–
|1
|3
|112–133
|–21
|1
|13. Budaörs
4
|–
|1
|3
|86–124
|–38
|1
|14. Kozármisleny
4
|–
|–
|4
|91–131
|–40
|0