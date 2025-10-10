Nemzeti Sportrádió

A védekezés és a megfelelő mentalitás dönthet az FTC elleni rangadón az ETO alapembere szerint

2025.10.10. 15:36
Bruna de Paula (Fotó: Szabó Miklós, archív)
Bruna de Paula, a Győri Audi ETO KC balátlövője az M4 Sportnak adott interjút az FTC Rail Cargo Hungaria elleni, szombat délutáni NBI-es rangadó előtt. A brazil játékos úgy gondolja, hogy egy derbin a mentalitás és a védekezés játszik kulcsszerepet.

 

Bruna de Paula az M4 Sportnak adott interjújában az FTC elleni rangadó előtt arról beszélt, hogy mik lehetnek a döntő faktorok egy ilyen volumenű mérkőzésnél. A Győr balátlövője úgy véli, hogy a mentalitás rendkívül fontos, valamint kiemelte, hogy jól kell védekezni már a kezdéstől. 

„Mindig nehéz mérkőzéseket játszunk ellenük, de emellett sok múlik a mentalitáson is, mert egy derbiről van szó. Ha jó lesz a védelmünk, akkor már jó eséllyel indulunk, de az is sokat számít majd, hogy az adott pillanatban ki fogja tudni legjobban kihasználni a lehetőségeket. (…) Emlékszem, hogy a legutóbbi, Ferencváros elleni hazai meccsünkön is több lövést rontottam, de ez a kézilabda, ami nem mindig csak a gólokról szól. Úgy éreztem, jó dolgokat is csináltam, ám persze ezek nem bírnak akkora súllyal, mint a gólok. Szerintem jó mérkőzést játszottam, de az utolsó pillanatok hiányoztak, például elrontottam néhány lövést. Összességében viszont elégedett voltam magammal, mert ezek csak apró részletek, amiket ki tudok javítani.”

Amikor a babát váró alapemberek (Sandra Toft, Győri-Lukács Viktória, Kari Brattset és Estelle Nze Minko) hiánya ellenére kitűnő formában teljesítő csapatról kérdezték, De Paula az összeszokottságot emelte ki. „Tudtuk, hogy más játékosoknak előre kell lépniük, de a csapatban mindenki magas szintet képvisel. Sok tréningre és beszélgetésre volt szükségünk ahhoz, hogy ennyire összekovácsolódjon a csapat” – vélekedett az átlövő, aki a nyár óta már Jesper Jensennel készülő Ferencvárossal kapcsolatban hozzátette:

Ha új edző érkezik, az sokszor új játékrendszerrel is jár, ilyenkor némi időre van szükség ahhoz, hogy összeérjen a csapat. Úgy vélem, jó úton haladnak, de most magunkra kell fókuszálnunk. Néha túl sokat foglalkozunk az ellenféllel, és ezzel párhuzamosan megfeledkezünk magunkról”  mondta a brazil játékos, aki természetesen a győzelemmel lenne elégedett a szombati rangadón.

 

NŐI KÉZILABDA NB I
5. FORDULÓ
Szombat, 15.00: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

    
AZ ÁLLÁS       
1. FTC

5

5171–104+6710
2. Győr

4

4142–93+498
3. Debrecen

4

4131–98+338
4. Esztergom

5

32167–151+166
5. Székesfehérvár

4

31106–100+66
6. Vasas

4

211116–119–35
7. Vác

4

22104–117–134
8. Szombathely

4

112104–120–163
9. Mosonmagyaróvár

4

13107–108–12
10. Kisvárda

4

13106–121–152
11. NEKA

4

13102–126–242
12. Dunaújváros

4

13112–133–211
13. Budaörs

4

1386–124–381
14. Kozármisleny

4

491–131–400

 

 

Ezek is érdekelhetik