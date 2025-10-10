Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda NB I: juniorválogatott irányítóval erősített a Győr

2025.10.10.
Eklemovic Márkó
Eklemovics Márkóval erősíti meg keretét a férfi kézilabda NBI-ben szereplő ETO University Handball Team csapata – közölte a klub pénteken hivatalos honlapján.

Korábban már írtunk arról, hogy az OTP Bank-Pick Szeged megegyezett az ETO University tehetséges játékosának, Fazekas Máténak az átigazolásáról.

A győriek hivatalos honlapján olvasható közleményből pénteken pedig az derült ki, hogy a klub helyette szerződtette a juniorválogatott Eklemovics Márkót. Mint írták, az ETO University Handball Team régóta nagy hangsúlyt helyez a magyar játékosok, különösen a fiatal tehetségek szerepeltetésére. Az idei évadra kialakított keret is ezen elvek alapján lett véglegesítve.

„Nagy örömmel csatlakozok az ETO csapatához. Jól ismerem a klubot, nyomon követtem az eddigi szereplését. Nagyon vonzó volt számomra az a terv, amit a vezetőség felvázolt számomra. Tudom, hogy kitűnő közösség tagja lehetek, és rengeteg olyan játékos alkotja a keretet, akitől sokat tudok tanulni. Azon leszek, hogy az edzéseken és a meccseken is megháláljam a bizalmat, és mindet megteszek, hogy teljesítményemmel segíthessem a klubot az idény elején kitűzött célok elérésében” – mondta Eklemovics Márkó a klubhonlapnak.

A 2007-es születésű sportoló a Mol Tatabánya csapatától igazol át az ETO-hoz. Az előző idényben 24 bajnoki és három Magyar Kupa-meccsen szerepelt, és 45 gólt szerzett. A fiatal irányító alapembere volt az idén nyáron Egyiptomban, ifjúsági világbajnokságon szereplő magyar korosztályos válogatottnak, nyolc találkozón 47 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába, ezzel a magyar csapat legeredményesebb játékosa volt a tornán.

 

Kézilabda
2025.10.08. 18:47

Férfi kézilabda: magyar tehetséggel pótolja sérült irányítóit a Szeged

A 19 éves játékos 2027. június 30-ig szóló szerződést írt alá a Tisza-parti csapattal.

 

 

