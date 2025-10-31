NB I: Kisvárda–Nyíregyháza

NB I

12. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0 – ÉLŐBEN AZ NSO-N!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 3005 néző. V: Zierkelbach

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

♦ A két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttesnek ez lesz a második összecsapása az élvonalban. Július végén Nyíregyházán Bernardo Matic fejes góljával már a 8. perctől vezetett a vendég Kisvárda, a Szpari egy vitatható tizenegyesből Kovácsréti Márk révén a 93. percben egyenlített (1–1).

♦ Tétmérkőzést 1958 óta összesen 18-at vívott a két csapat, ezekből nyolcat az NB II-ben és ugyancsak nyolcat az NB III-ban. A másodosztályban 1978 és 2018 között 5-ször a Nyíregyháza nyert, 3-szor pedig döntetlenre végeztek. Bajnokin a Kisvárda máig utoljára kereken 50 évvel ezelőtt, 1975 júniusában az NB III-ban tudta legyőzni a Szparit (3–1).

♦ Kisvárdán 4-szer meccseltek az NB II-ben, 2 döntetlen mellett 2-szer a vendég piros-kékek diadalmaskodtak. Legutóbb, 2018 áprilisában 2–2-re végeztek. A hazaiaknál a mai keretből Bohdan Melnik akkor végig a pályán volt.

♦ 2014 szeptemberében a Magyar Kupában találkoztak: a házigazda NB III-as Várda 0–2-ről fordítva 3–2-re megverte az NB I-es Nyíregyházát.

♦ A Kisvárda az ETO elleni 3–2-es győzelemmel továbbra is hibátlan Révész Attila sportigazgatóval a kispadon, aki az előző idényben, még az NB II-ben irányította csapatot. Ez már a második alkalom a bajnokságban, hogy a rétközi együttes egymás után 3 bajnokit tudott megnyerni, igaz, az első hármat még Gerliczki Mátéval sikerült neki.

♦ A Nyíregyháza az egyetlen csapat a mezőnyben, amely az előző két fordulóban nem szerzett pontot, a Kazincbarcika elleni hazai 0–1-gyel visszaesett az utolsó helyre, és mindez Szabó István vezetőedző állásába került.

♦ A nyírségi klub új szakvezetőjének az 55 éves Bódog Tamást nevezték ki, aki 2017 és 2020 között a Diósgyőr, a Kisvárda, majd a Bp. Honvéd vezetőedzőjeként összesen 63 NB I-es mérkőzésen ült a kispadon, a mérlege: 20 győzelem, 17 döntetlen és 26 vereség.

♦ A Várda otthon még nem ikszelt, 3-szor nyert, 2-szer kikapott, és negatív gólkülönbsége (7–9) ellenére az előkelő második helyet foglalja el az otthoni tabellán.

♦ A Szpari idegenbeli mutatója úgy 1–1–3, hogy minden páratlan vendégfellépését elvesztette, közöttük azonban egy 90. perces góllal 2–1-re nyerni tudott Debrecenben, illetve 2–2-t ért el Újpesten.

