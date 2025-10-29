Magyar Kupa: Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 3–0 (3–0) – élőben az NSO-n!

Budapest, Groupama Aréna, 6493 néző (TV: M4 Sport). Vezeti: Berke Balázs (Bornemissza Norbert, Garai Péter)

FERENCVÁROS: Radnóti – Ötvös (Madarász Á., a szünetben), Gartenmann (Raemaekers, a szünetben), Szalai G. – Zachariassen, Levi, Abu Fani, J. Romao, O'Dowda (Lisztes, 63.) – L. Joseph, A. Pesics. Vezetőedző: Robbie Keane

BÉKÉSCSABA: Póser – Hodonicki, Kovács G. (Csató M., 63.), Viczián, Kuzma, Kotula – Kóródi, Szabó B., Zsolnai R., Pelles – Borsos (Daru, 63.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: L. Joseph (24.), A. Pesics (29.), Zachariassen (45.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE