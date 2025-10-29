Nemzeti Sportrádió

Magyar Kupa: Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre

2025.10.29. 19:48
Robbie Keane csapata ezúttal nem hibázhat (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
A labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójában a Ferencváros a másodosztályú Békéscsabát fogadja hazai pályán. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 3–0 (3–0) – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna, 6493 néző (TV: M4 Sport). Vezeti: Berke Balázs (Bornemissza Norbert, Garai Péter)
FERENCVÁROS: Radnóti – Ötvös (Madarász Á., a szünetben), Gartenmann (Raemaekers, a szünetben), Szalai G. – Zachariassen, Levi, Abu Fani, J. Romao, O'Dowda (Lisztes, 63.) – L. Joseph, A. Pesics. Vezetőedző: Robbie Keane
BÉKÉSCSABA: Póser – Hodonicki, Kovács G. (Csató M., 63.), Viczián, Kuzma, Kotula – Kóródi, Szabó B., Zsolnai R., Pelles – Borsos (Daru, 63.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: L. Joseph (24.), A. Pesics (29.), Zachariassen (45.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Labdarúgó NB I
11 órája

Futballistavizsga következik a Ferencvárosnak a Békéscsaba Előre ellen

KEZDÉS: 20.00. Nem lenne meglepetés, ha a csapata hozzáállását keményen bíráló Robbie Keane felforgatott összetételben küldené pályára az FTC-t a Mol Magyar Kupában, és több epizódszereplőnek lehetőséget adna.

 

MK Békéscsaba FTC Magyar Kupa 4. forduló Békéscsaba 1912 Előre Magyar Kupa Fradi Mol Magyar Kupa MOL Magyar Kupa Ferencvárosi TC
