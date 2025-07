Lakossági fórumot tartott az Újpest, megvannak az új stadion első látványtervei – fotók

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményből kiderült, hogy a hétfői eseményen Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke a fejlesztés részleteit ismertette a résztvevőkkel, valamint egy előzetes koncepciótervet is bemutatott.

Elmondta, a Fóti úti terület a jelenleg is zajló, a talajszennyezettség okán szükséges kármentesítési munkálatokat követően egyértelműen alkalmas lesz a fejlesztés megvalósítására: a parkolási lehetőségeket, a tömegközlekedés általi megközelíthetőséget és a további fejlesztési lehetőségeket tekintve is túlmutat a mára a korlátait elért Megyeri úti stadionon. A terület méretéből adódóan emellett jelentős zöldterületnek, illetve számos szabadidős tevékenységnek és funkciónak biztosít majd teret. A sportpark megvalósításához ugyanakkor elengedhetetlen két önkormányzati tulajdonú telek bevonása is – ezek nélkül a teljes koncepció nem tudna megvalósulni. Ezért a beruházó nyitott az együttműködésre a kerületi önkormányzattal, és párbeszédre törekszik annak érdekében, hogy a fejlesztés minden érintett számára előnyös formában jöhessen létre.

Ezt követően a lakossági fórum résztvevői is feltehették kérdéseiket, valamint elhangzott, hogy a beruházó a kezdetektől fogva figyelembe veszi a környék forgalmi és parkolási adottságait, és törekszik arra, hogy a sportpark működése ne járjon aránytalan közlekedési terheléssel – ennek érdekében a tervezés forgalomtechnikai vizsgálatokra épül, valamint célzott közútkezelői egyeztetések is zajlanak.

A környező ingatlanokra gyakorolt esetleges hatások tekintetében a beruházó kiemelte: céljuk, hogy a sportpark értéknövelő tényezőként jelenjen meg a városrészben, amely a közlekedési, zöldterületi és közösségi szempontokat is egyensúlyban kezeli. A zöldfelületek megóvása és bővítése szintén hangsúlyos: a zöld terület nem csökken, sőt, a tervek szerint több új szabadidős és rekreációs zónát is kialakítanak. A közbiztonságra vonatkozó kérdésekre válaszul elhangzott, hogy a sportpark fejlett kamerarendszerrel és kontrollált beléptetéssel készül, a rendfenntartásban pedig a klub és a hatóságok közösen működnek majd együtt.

A lakosság bevonásáról szólva Ratatics Péter hangsúlyozta: a sportpark a helyi közösség aktív részvétele mellett valósulhat meg, ezért a beruházó folyamatos párbeszédet kíván fenntartani az újpestiekkel – fórumokkal, kérdőívekkel, nyilvános tájékoztatókkal.

„A Fóti úti fejlesztés esetében fontos célunk, hogy a sportpark szervesen illeszkedjen az újpesti közösség kulturális és közösségi életébe. Ez csak úgy valósulhat meg, ha nyitottsággal fordulunk az újpesti lakosok felé: kérdéseket teszünk fel és válaszolunk meg, véleményeket ütköztetünk és szükség esetén kompromisszumokat kötünk. Ugyanígy fontosnak tartjuk a kerületi önkormányzattal való partnerséget is, hiszen a sportpark csak az önkormányzati telkek bevonásával valósulhat meg. A mai alkalom volt ennek az első nyilvános platformja – örömmel tölt el, hogy a felvetett kérdések őszinte és nyílt formában kerültek felszínre. Fontosnak tartjuk, hogy ezekre a véleményekre reagáljunk, ezért terveink között szerepel további hasonló fórumok szervezése is a fejlesztés előrehaladtával” – mondta el Ratatics.

A stadionról az első látványtervek is nyilvánosságra kerültek: