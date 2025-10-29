Csertői Aurél visszatér a Hungária körútra: Persze hogy nyerni akarunk!

Nosztalgikus hangulatban lehet Csertői Aurél. Szerdán az általa irányított Mezőkövesd Zsóry FC az MTK Budapest vendége lesz – a hétvégén Kispesten, a Bp. Honvéd ellen játszott a borsodi együttes. Csertői Aurél labdarúgó-pályafutása Győrből indult, szerepelt a Haladásban, majd az ETO-ból szerződtette az MTK 1995-ben, 1998–1999-ben pedig a Honvéd támadója volt. Szóval ismerős ellenfeleket sodort a mezőkövesdi szakember útjába a futball szeszélye. Mi jut eszébe az MTK-ról?

„Ami a legfontosabb: a saját csapatomra, a feladatomra összpontosítok – mondta lapunknak Csertői Aurél, de azért rávettük egy kis múltidézésre. – Megy az idő: már harminc éve, hogy eljött Győrbe Fülöp Ferenc, az MTK akkori klubigazgatója, hogy beszélgessünk, a fővárosba csábított. Nem kellett sokat győzködnie, elmondta, kikkel tárgyalt már, kiket tervez szerződtetni a klub, nem volt bennem kétség, hogy nagyon erős csapat, sikersztori lesz az az MTK. És az lett – válogatott futballistákkal volt tele az öltöző. A közösség is kitűnő volt, ragyogó karaktereket hoztak össze, mindennap jó volt edzésre menni, együtt lenni, kedveltük egymást, nyilván a pályán elért sikerek még jobban összehozták a társaságot. Jó időszak volt, szerintem mindannyian szívesen emlékezünk azokra az időkre.”

Tényleg van mire visszagondolni: az 1995–1996-os bajnokságot az akkor a BL csoportkörében szereplő Ferencváros és a végül bajnoki ezüstérmes BVSC versenyfutása határozta meg, a következő idényben már nem volt kérdés: az MTK a 34 forduló alatt 26 győzelmet aratott, egy vereséget szenvedett el (hazai pályán a BVSC-től kapott ki 1–0-ra), és kilencpontos előnnyel a második Újpest előtt bajnoki címet nyert, és elhódította a Magyar Kupát is. Akkor két meccsen dőlt el a trófea sorsa, és a kék-fehérek visszavágtak az egy bajnoki vereségért: hazai pályán 6–0-ra, Zuglóban 2–0-ra verték meg a BVSC-t, így sikerült a duplázás.

„Manapság már nagyon ritkán találkozunk, sajnálom ezt, de mindenki a saját dolgával foglalkozik, ahogy magam is – mondta az edző. – Ilyen világot élünk, nem mondom, hogy tetszik nekem – de mit lehet tenni? Persze ha az akkori csapatból bárkivel összefutunk, örülünk egymásnak, felidézzük azt a sikeres időszakot, de örülnék, ha többet találkozhatnánk. Csak szép emlékem van, talán azért is, mert a rosszak is megszépülnek ennyi idő távlatából. Persze ez régen volt, jó érzéssel érkezem a Hidegkuti-stadionba, de már kevesen emlékeznek arra, hogy egykor én is ott játszottam.”

Az NB II-ben a Honvéd 5–2-re győzte le a Mezőkövesdet, így adódik a kérdés: mire számít szerda este a kövesdiek vezetőedzője?

„Győzelemre – nevetett Csertői Aurél. – Kispesten is arra készültünk, végül jó mérkőzés lett belőle, csak nem nekünk… Bár a hazaiak hat lövéséből öt bement, mi rúgtunk kettőt, és voltak még lehetőségeink. Úgy vélem, a Honvéd kerete a legerősebb, és mi erőn felül teljesítünk, jelenleg két pontra vagyunk a feljutó második helytől, hárommal van előttünk a listavezető Vasas, negyedikek vagyunk. Nagyon kiegyensúlyozott bajnokság ez, senkinek sincs egy könnyű mérkőzése sem, a napi forma dönt. Reálisan nézve az MTK a kupamérkőzés favoritja, de készülünk, szeretnénk jól szerepelni.”

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Kedd

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2–0

Szerda

12.30: Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC

12.30: Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

12.30: Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II)

12.30: Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC

12.30: Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

17.00: FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.15: Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (vármegyei I.) (Tv: M4 Sport)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)

18.00: ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.)

20.00: Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

Csütörtök

12.30: III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)

20.00: Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) (Tv: M4 Sport)