A végig tudatosabb Kisvárda egy szerencsés góllal legyőzte a Kazincbarcikát

LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–1 (0–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 632 néző. Vezette: Berke Balázs
Gólszerző: Kártik (18. – öngól)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Tanult az MTK Budapest hibájából a Kisvárda Master Good. A szabolcsi csapat az előző fordulóban 4–2–3–1-es felállásban nyert bajnokit a DVTK ellen 1–0-ra, de a legutóbb az MTK-t a mezőkövesdi albérletében 3–1-re legyőző KC Kazincbarcika SC ellen nem négy védővel állt ki. Bár az MTK-hoz hasonlóan három belső védővel játszott a Kisvárda, ám a hátsó alakzat szélső tagjai nem hagyták hátul a középső embereket, hanem vonalban velük mozogtak, együtt tolták feljebb a védelmi vonalat. Mindezt jól csinálták, mert a meccs elején többnyire a pályaválasztó térfelén volt a labda.
A KC Kazincbarcika SC bár ugyanolyan összetételben játszott, mint tizenhat nappal korábban, de picit más leosztásban: Sós Bence ezúttal védő volt, Kun Olivér szerepelt előtte, illetve Kártik Bálint a középpályán ezúttal mélyebben játszott, így a felállás nem 4–1–4–1 volt, hanem inkább 4–2–3–1.
A mérkőzés első helyzete a vendégek előtt adódott, s a szabolcsi együttes enyhe fölénye meghozta a gólt. Megérdemelten, még ha ehhez némi szerencse is kellett, hiszen Jasmin Mesanovic tizenhatoson belüli lövése után Kártik Bálint fején megpattanva került a kapuba a labda. Három perc múlva Gyollai Dániel védése miatt nem lett 0–2 az eredmény, s bár a Kazincbarcika próbálkozott azzal, hogy átjátssza a kisvárdai dupla falat, de ez csak nagyon ritkán sikerült. A mezőkövesdi albérletben játszó hazai csapatnak az első félidőben mindössze egy, góllal kecsegtető lehetősége volt, a 38. percben Martin Slogar egyenlíthetett volna, de hét méterről a kapu mellé lőtte a labdát.
A második játékrészre egyik edző sem változtatott a csapatán, de bő negyedóra elteltével belenyúlt a csapat összeállításába Kuttor Attila, a Barcika vezetőedzője, aki fiatalt és rutinost egyidőben cserélt be. Ekkora már visszaesett a mérkőzés színvonala, sok volt a rugdosás a pályán, a pontatlan passz, a kapuk azonban nem forogtak veszélyben. A 73. percig kellett várni az első veszélyes lövésre, Ridwan Popoola bombáját követően tolta a labdát léc fölé Gyollai Dániel. Nem sokkal később az elsősorban az eredmény megtartására koncentráló Kisvárda két friss védőt küldött pályára. A Kazincbarcika a hajrában közel járt ahhoz, hogy egyenlítsen, Berecz Zsombornak és Anthony Rasheednak volt lehetősége, de ezek a helyzetek kimaradtak.
A meccs végén a Kisvárda örülhetett, taktikus játékkal, a második félidei abszolút biztonsági futballjával megérdemelten nyert a fogást nem igazán találó Kazincbarcika ellen.
|AZ ÁLLÁS
|1. Paksi FC
|10
|5
|5
|–
|25–15
|+10
|20
|2. MTK Budapest
|10
|5
|1
|4
|23–17
|+6
|16
|3. Kisvárda
|9
|5
|1
|3
|9–13
|–4
|16
|4. ETO FC Győr
|9
|4
|4
|1
|19–11
|+8
|16
|5. Debreceni VSC
|10
|4
|4
|2
|13–12
|+1
|16
|6. Ferencvárosi TC
|8
|4
|3
|1
|18–8
|+10
|15
|7. Puskás Akadémia
|9
|3
|2
|4
|12–15
|–3
|11
|8. Újpest FC
|9
|2
|3
|4
|12–12
|0
|9
|9. Nyíregyháza Spartacus
|10
|2
|3
|5
|14–23
|–9
|9
|10. Diósgyőri VTK
|10
|1
|5
|4
|13–20
|–7
|8
|11. Kazincbarcika
|9
|2
|1
|6
|9–19
|–10
|7
|12. Zalaegerszegi TE
|9
|1
|4
|4
|16–18
|–2
|7