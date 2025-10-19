Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: idegenben is simán nyert a Füred az Európa-kupa-selejtezőn

Vágólapra másolva!
2025.10.19. 16:54
null
Fotó: Facebook/Balatonfüredi KSE
Címkék
Balatonfüredi KSE Kur Mingachevir Európa-Kupa-selejtező
Bár a hazai fölényes magyar siker után nem lehetett kérdéses a továbbjutó kiléte, a Balatonfüred és az azeri Kur Mingachevir párharcában a férfi kézilabda Európa-kupa-selejtezőben, a Veszprém megyeiek a visszavágót is komolyan vették, és 39–20-as győzelmet arattak.

Az első mérkőzésen aratott 42–19-es magyar győzelem után gyakorlatilag formalitásnak tűnt a Balatonfüred–Kur Mingachevir Európa-kupa-selejtező visszavágója. Az első félidőben gyorsan elhúztak négy góllal, 5–1-re a mieink, s innentől kezdve egyre csak nőtt a különbség a két csapat közt – az első félidő végén 20–11-es különbséget mutatott az eredményjelző.

Ahogy azt várni lehetett, a második játékrészben sem állt meg a sokkal jobb játékerőt képviselő magyar csapat, amelyből lövési hatékonyságával kiemelkedett Varga Márton, aki 7/7-es, százszázalékos „lőlappal” zárt. Rajta kívül ugyancsak hétszer volt eredményes Szabó Levente, a csapat harmadik legjobb gólszerzője 4 góllal Fekete Bálint volt, a kapusok közül Deményi Xavér és Erdei Benedek egyaránt hét védést mutatott be. A fürediek végül 39–20-ra nyerték az összecsapást, és 81–39-es összesítéssel léptek tovább.

FÉRFI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Kur Mingachevir (azeri)–Balatonfüredi KSE 20–39 (11–20)
Továbbjutott: a Balatonfüredi KSE, 81–39-es összesítéssel

 

Balatonfüredi KSE Kur Mingachevir Európa-Kupa-selejtező
Legfrissebb hírek

Fölényes győzelmet aratott a Balatonfüred a férfi kézilabda Európa-kupában

Kézilabda
2025.10.11. 19:28

A visszavágón is fölényes győzelmet aratott a Balatonfüred a férfi kézilabda Európa-kupában

Kézilabda
2025.09.07. 19:23

Kézilabda: magát is meglepte Urbán-Patocskai Csongor

Utánpótlássport
2025.03.21. 12:35

Férfi kézi NB I: 14 évnyi játék után távozik Balatonfüredről a saját nevelésű átlövő

Kézilabda
2025.02.24. 12:13

Nem kegyelmezett a Veszprém, idegenben ütötte ki a Tatabányát a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2024.12.11. 19:33

Férfi kézilabda NB I: nagy hajrával ikszelt a Gyöngyös a Füred ellen

Kézilabda
2024.11.17. 20:35

A Csurgó vetett véget az FTC győzelmi szériájának a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2024.11.02. 19:45

Meglepetés: Csurgón elvesztette veretlenségét a Szeged

Kézilabda
2024.10.19. 18:59
Ezek is érdekelhetik