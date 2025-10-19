Férfi kézi: idegenben is simán nyert a Füred az Európa-kupa-selejtezőn

Az első mérkőzésen aratott 42–19-es magyar győzelem után gyakorlatilag formalitásnak tűnt a Balatonfüred–Kur Mingachevir Európa-kupa-selejtező visszavágója. Az első félidőben gyorsan elhúztak négy góllal, 5–1-re a mieink, s innentől kezdve egyre csak nőtt a különbség a két csapat közt – az első félidő végén 20–11-es különbséget mutatott az eredményjelző.

Ahogy azt várni lehetett, a második játékrészben sem állt meg a sokkal jobb játékerőt képviselő magyar csapat, amelyből lövési hatékonyságával kiemelkedett Varga Márton, aki 7/7-es, százszázalékos „lőlappal” zárt. Rajta kívül ugyancsak hétszer volt eredményes Szabó Levente, a csapat harmadik legjobb gólszerzője 4 góllal Fekete Bálint volt, a kapusok közül Deményi Xavér és Erdei Benedek egyaránt hét védést mutatott be. A fürediek végül 39–20-ra nyerték az összecsapást, és 81–39-es összesítéssel léptek tovább.

FÉRFI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Kur Mingachevir (azeri)–Balatonfüredi KSE 20–39 (11–20)

Továbbjutott: a Balatonfüredi KSE, 81–39-es összesítéssel