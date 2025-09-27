Zalai szamba – Judi Ádám jegyzete

Nemzeti Sportrádió

KISZAKADT A GÓLZSÁK Zalaegerszegen! A ZTE 5–0-ra legyőzte a Kazincbarcikát, megszerezve ezzel idénybeli első győzelmét az NB I-ben. Komoly változásokon esett át a klub, az új argentin vezetők Nuno Campos vezetőedzőt ültették a kispadra, s érkezett sok új játékos, zömében alacsonyabb osztályban futballozó dél-amerikai... 

Szokatlan módon teljes titkolózás közepette végezte nyári felkészülését a csapat, az edző nem akarta kijátszani kártyáit, s amit az első négy fordulóban láthattunk, az több volt, mint biztató. Habár négy döntetlennel kezdett a ZTE, a labdabirtoklásra és rövid passzokra épülő támadófoci tetszetősnek tűnt, a következő három bajnokin viszont vereség következett, ráadásul az addig szemlátomást jól működő szerkezet is megváltozott. A győzelem hét fordulón át nem jött, folyamatosan kerültek ki a magyarok a csapatból, s a nyolcadik fordulóban megérkezett a várva várt siker – a légiósok vezérletével.

Pontosabban a brazilokéval, akikről sokan azt gondolták, nem ütik meg az NB I színvonalát. Szombaton jelzésértékű volt, hogy Csóka Dániel, Krajcsovics Ábel, Skribek Alen és Kiss Bence csak a kispadon kapott helyet, ellenben mind a négy brazil légiós, továbbá egy-egy Costa Rica-i és moldáv futballista kezdett, de… Az öt zalai gólt három brazil támadó és a csereként duplázó Kiss Bence hozta össze. Joao Victor és Maxsuell Alegria alacsony súlypontját és gyorsaságát kihasználva fickándozott a vendégvédők között, remek cseleket bemutatva, amikor pedig talppal húzogatták a labdát a hátvédek között, érezni lehetett, ez különleges meccs. Mindketten gólt szereztek, Daniel Lima a kapus lába között betalálva szerezte meg első gólját Magyarországon.

Kiss Bence most duplázott, a házi gólkirály Skribek Alen egy percet sem játszott szombaton – mi lesz (velük), ha a brazilok a következő hetekben is parádéznak? 

Írhatnánk, ez tehát a bőség zavara. S az is lehet, hogy igaza lesz Nuno Camposnak, idővel Zalaegerszegen nem csupán eredményes csapat lesz, hanem olyan, amelynek futballjáért érdemes kimenni a most még erősen foghíjas ZTE Arénába. Szambát szombaton már láttunk, s azt is, hogy a messziről jött játékosok egyvalamit nagyon tudnak: futballozni.

Ezek is érdekelhetik