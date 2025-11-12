Nemzeti Sportrádió

José Calderón: Nem térünk le az útról a ZTE-nél, jönnek majd az eredmények

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
Vágólapra másolva!
2025.11.12. 09:10
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
ZTE NB I José Calderón
José Calderón a Real Betisben nevelkedett, annak idején a Mallorca ellen be is mutatkozott a spanyol La Ligában, a nyáron Zalaegerszegre került, s remekül érzi magát az NB I-es klubnál.

 

– Paradasban, egy kicsi spanyol faluban született: mindig az volt a vágya, hogy profi futballista legyen?
Már kisgyerekként ez lebegett a szemem előtt – válaszolta lapunk kérdésére José Calderón, a ZTE FC 25 éves spanyol védője. – Spanyolországban rengeteg kissrác focizik reggeltől estig az utcákon, s ahogy mindenki másnak, természetesen nekem is volt példaképem: Lionel Messi. Elképesztő futballista, ráadásul külön öröm, hogy évekig Spanyolországban varázsolt.

– A Betisben nevelkedett, a Calaveránál tett rövid kitérőt leszámítva a sevillai klubban mászta meg a lépcsőfokokat, s végül huszonegy évesen bemutatkozhatott a La Ligában.
A Betisnél töltött időszakomra mindig örömmel gondolok vissza, hiszen gyönyörű és meghatározó volt a pályafutásomban. Ott tanultam meg a futball alapjait, ott nevelkedtem, s büszke vagyok rá, hogy bemutatkozhattam a felnőttek között a La Ligában. Sohasem felejtem el a négy évvel ezelőtti Mallorca elleni bajnokit, az első félidő közepén léptem pályára a megsérült Álex Moreno helyett. Abban a pillanatban valóra vált a gyerekkori álmom, végül egy-egy lett az eredmény. Jól emlékszem, a felnőttek között Sergio Canales, Nabil Fekir és Joaquín is nagyon közvetlen és segítőkész volt, s említhetem Víctor Camarasát is, aki jelenleg a Debrecen játékosa. Ők mindannyian támogattak.

– És milyen volt Manuel Pellegrini vezetőedzővel dolgozni?
Közvetlen kapcsolatot alakított ki a játékosokkal, rengeteget tanultam tőle. Olyan volt, aki mindig világosan közölte az elképzeléseit.

– Habár ezt követően nem játszott a spanyol élvonalban, további meccseken ott ült a kispadon, az egyik éppen a Real Madrid ellen volt…
Habár nem léptem pályára, s egy-nullára kikaptunk hazai pályán, azt a mérkőzést sosem felejtem el. A mai napig élénken élnek bennem az emlékek, testközelből láthattam a világ legjobb játékosait, ami hatalmas élmény volt. A Real Madridban olyan világsztárok futballoztak, mint a múlt heti, Liverpool elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen parádésan védő Thibaut Courtois, valamint Daniel Carvajal, Federico Valverde, Vinícius Júnior, Karim Benzema vagy éppen Gareth Bale. Sajnos kikaptunk, de izgalmas összecsapást játszottunk a Real Madriddal, amely abban az idényben bajnok lett.

– Szerepelt a spanyol harmadosztályú San Fernandóban és a másodosztályú Córdobában, a nyáron pedig Zalaegerszegre került. Nem bánta meg a döntését?
Egyáltalán nem, boldog vagyok Zalaegerszegen. Noha még nem vagyok itt régóta, tetszik a magyar futball, erős a bajnokság, nagyszerű játékosok szerepelnek a csapatokban. Biztosan sokat fejlődöm, s remélem, segíteni tudok a ZTE-nek. Szélső védőként szeretem támogatni a támadásokat, de tudom, hogy az elsődleges feladatom a védekezés. Az ellenfél tizenhatosánál is feltalálom magam, ezt láthatták a Ferencváros ellen szerzett gólomnál is. Sajnos ebben az idényben nem úgy alakulnak a mérkőzések, ahogyan szeretnénk, de biztos vagyok benne, hogy kemény munkával jönnek majd az eredmények. Nem térünk le az útról, dolgozunk tovább annak érdekében, hogy a lehető legtöbb pontot szerezve elérjük céljainkat. Habár nem vagyunk kedvező pozícióban, hiszen a nyolcadik helyen állunk, az utóbbi időben jó eredményeket értünk el, ami bizakodásra ad okot.

– Az előző négy tétmérkőzésükből hármat is megnyertek, az elmúlt hétvégén legyőzték a Diósgyőrt, így feljebb léptek a tabellán.
Megérdemelten lett miénk a három pont. Ahogyan arra számítani lehetett, nehéz feladatunk volt, s külön öröm, hogy kapott gól nélkül nyertük meg a meccset. A válogatott szünetben azért dolgozunk, hogy ezt a jó formát át tudjuk menteni a folytatásra.

14. FORDULÓ
November 21., péntek
20.00: ETO FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
November 22., szombat
14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
November 23., vasárnap
16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

  1. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11

24

  2. Ferencvárosi TC

12

6

4

2

27–13

+14

22

  3. Debreceni VSC

13

6

4

3

20–18

+2

22

  4. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20

  5. Kisvárda

12

6

2

4

15–20

–5

20

  6. ETO FC 

12

5

5

2

24–14

+10

20

  7. Puskás Akadémia

13

5

4

4

18–18

0

19

  8. Zalaegerszegi TE

13

3

4

6

21–22

–1

13

  9. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

10. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10

11

11. Nyíregyháza 

13

2

5

6

15–25

–10

11

12. Kazincbarcika

12

3

1

8

12–25

–13

10

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én pótolják.

 

ZTE NB I José Calderón
Legfrissebb hírek

Szektorbezárásos büntetést kapott a Diósgyőr

Labdarúgó NB I
2 órája

A Kisvárda ellen gólt szerző Galambos János busszal ingázik Szekszárd és Paks között

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:45

Az MTK négy, a tabella élén álló Paks két játékost ad a 13. forduló válogatottjába

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:28

NB I: Blagojevics nem zárkózik el a visszatéréstől

Labdarúgó NB I
2025.11.10. 10:05

Már nem Damir Krznar az Újpest FC vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.11.09. 21:37

Demjén Patrik a 200. NB I-es meccsére készül

Labdarúgó NB I
2025.11.09. 10:00

Sikeres műtéten esett át Botka Endre – kép

Labdarúgó NB I
2025.11.09. 09:03

Krznar: Nem opció, hogy feladjam, még akkor sem, ha ez lenne a legkönnyebb

Labdarúgó NB I
2025.11.09. 07:12
Ezek is érdekelhetik