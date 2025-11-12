José Calderón: Nem térünk le az útról a ZTE-nél, jönnek majd az eredmények

– Paradasban, egy kicsi spanyol faluban született: mindig az volt a vágya, hogy profi futballista legyen?

– Már kisgyerekként ez lebegett a szemem előtt – válaszolta lapunk kérdésére José Calderón, a ZTE FC 25 éves spanyol védője. – Spanyolországban rengeteg kissrác focizik reggeltől estig az utcákon, s ahogy mindenki másnak, természetesen nekem is volt példaképem: Lionel Messi. Elképesztő futballista, ráadásul külön öröm, hogy évekig Spanyolországban varázsolt.

– A Betisben nevelkedett, a Calaveránál tett rövid kitérőt leszámítva a sevillai klubban mászta meg a lépcsőfokokat, s végül huszonegy évesen bemutatkozhatott a La Ligában.

– A Betisnél töltött időszakomra mindig örömmel gondolok vissza, hiszen gyönyörű és meghatározó volt a pályafutásomban. Ott tanultam meg a futball alapjait, ott nevelkedtem, s büszke vagyok rá, hogy bemutatkozhattam a felnőttek között a La Ligában. Sohasem felejtem el a négy évvel ezelőtti Mallorca elleni bajnokit, az első félidő közepén léptem pályára a megsérült Álex Moreno helyett. Abban a pillanatban valóra vált a gyerekkori álmom, végül egy-egy lett az eredmény. Jól emlékszem, a felnőttek között Sergio Canales, Nabil Fekir és Joaquín is nagyon közvetlen és segítőkész volt, s említhetem Víctor Camarasát is, aki jelenleg a Debrecen játékosa. Ők mindannyian támogattak.

– És milyen volt Manuel Pellegrini vezetőedzővel dolgozni?

– Közvetlen kapcsolatot alakított ki a játékosokkal, rengeteget tanultam tőle. Olyan volt, aki mindig világosan közölte az elképzeléseit.

– Habár ezt követően nem játszott a spanyol élvonalban, további meccseken ott ült a kispadon, az egyik éppen a Real Madrid ellen volt…

– Habár nem léptem pályára, s egy-nullára kikaptunk hazai pályán, azt a mérkőzést sosem felejtem el. A mai napig élénken élnek bennem az emlékek, testközelből láthattam a világ legjobb játékosait, ami hatalmas élmény volt. A Real Madridban olyan világsztárok futballoztak, mint a múlt heti, Liverpool elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen parádésan védő Thibaut Courtois, valamint Daniel Carvajal, Federico Valverde, Vinícius Júnior, Karim Benzema vagy éppen Gareth Bale. Sajnos kikaptunk, de izgalmas összecsapást játszottunk a Real Madriddal, amely abban az idényben bajnok lett.

– Szerepelt a spanyol harmadosztályú San Fernandóban és a másodosztályú Córdobában, a nyáron pedig Zalaegerszegre került. Nem bánta meg a döntését?

– Egyáltalán nem, boldog vagyok Zalaegerszegen. Noha még nem vagyok itt régóta, tetszik a magyar futball, erős a bajnokság, nagyszerű játékosok szerepelnek a csapatokban. Biztosan sokat fejlődöm, s remélem, segíteni tudok a ZTE-nek. Szélső védőként szeretem támogatni a támadásokat, de tudom, hogy az elsődleges feladatom a védekezés. Az ellenfél tizenhatosánál is feltalálom magam, ezt láthatták a Ferencváros ellen szerzett gólomnál is. Sajnos ebben az idényben nem úgy alakulnak a mérkőzések, ahogyan szeretnénk, de biztos vagyok benne, hogy kemény munkával jönnek majd az eredmények. Nem térünk le az útról, dolgozunk tovább annak érdekében, hogy a lehető legtöbb pontot szerezve elérjük céljainkat. Habár nem vagyunk kedvező pozícióban, hiszen a nyolcadik helyen állunk, az utóbbi időben jó eredményeket értünk el, ami bizakodásra ad okot.

– Az előző négy tétmérkőzésükből hármat is megnyertek, az elmúlt hétvégén legyőzték a Diósgyőrt, így feljebb léptek a tabellán.

– Megérdemelten lett miénk a három pont. Ahogyan arra számítani lehetett, nehéz feladatunk volt, s külön öröm, hogy kapott gól nélkül nyertük meg a meccset. A válogatott szünetben azért dolgozunk, hogy ezt a jó formát át tudjuk menteni a folytatásra.

14. FORDULÓ

November 21., péntek

20.00: ETO FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

November 22., szombat

14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

November 23., vasárnap

16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS 1. Paksi FC 13 6 6 1 31–20 +11 24 2. Ferencvárosi TC 12 6 4 2 27–13 +14 22 3. Debreceni VSC 13 6 4 3 20–18 +2 22 4. MTK Budapest 13 6 2 5 28–22 +6 20 5. Kisvárda 12 6 2 4 15–20 –5 20 6. ETO FC 12 5 5 2 24–14 +10 20 7. Puskás Akadémia 13 5 4 4 18–18 0 19 8. Zalaegerszegi TE 13 3 4 6 21–22 –1 13 9. Újpest FC 13 3 4 6 18–22 –4 13 10. Diósgyőri VTK 13 2 5 6 16–26 –10 11 11. Nyíregyháza 13 2 5 6 15–25 –10 11 12. Kazincbarcika 12 3 1 8 12–25 –13 10

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én pótolják.