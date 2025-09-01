Végső nyugalomra helyezték Káposzta Benőt

Az egykori társak, barátok részvételével rendezett szertartáson Somos András, az UTE Baráti Kör elnökségi tagja mondott beszédet – írta az MLSZ honlapja.

Káposzta Benő 1942. június 7-én született Budapesten, labdarúgó-pályafutását a Budapesti Gyárépítők csapatában kezdte, majd 1959 nyarán igazolt az Újpesti Dózsához.

1959 és 1974 között 259 élvonalbeli bajnoki mérkőzésen lépett pályára az Újpesti Dózsában, hét gólt szerzett. Összesen hat bajnoki címet nyert a lila-fehérekkel, négy ezüst- és két bronzérme is van, kétszer a Magyar Népköztársasági Kupát is elhódította a csapattal.

A magyar válogatottban 1966 és 1969 között 19 hivatalos mérkőzésen játszott, ott volt a negyeddöntőig jutó csapatban az 1966-os angliai világbajnokságon.

A korábbi kiváló hátvédet 83 éves korában érte a halál egy budapesti kórházban augusztus 11-én, hétfőn.

KÁPOSZTA BENŐ NÉVJEGYE

Született: 1942. június 7., Budapest

Elhunyt: 2025. augusztus 11., Budapest

Klubjai: Újpesti Dózsa (1959–1974)

Válogatottság/gól: 19/– (1966–1969)

Eredményei: 6-szoros magyar bajnok (1960, 1969, 1970. tavasz, 1971, 1972, 1973), 2-szeres Magyar Kupa-(MNK) győztes (1969, 1970), KEK-elődöntős (1962), VVK-döntős (1969), vb-6. (1966)