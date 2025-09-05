Nemzeti Sportrádió

„Soha nem könnyű elhagyni egy olyan csapatot, amely mindent megadott nekem” – Croizet üzent a ZTE-szurkolóknak

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.05. 17:23
null
Címkék
ZTE FC DVTK ZTE NB I labdarúgó NB I Yohan Croizet
Mint ismert, a nyári átigazolási időszak hajrájában váltott és igazolt a Zalaegerszegi TE FC-től a Diósgyőri VTK-hoz a 33 éves támadó középpályás, Yohan Croizet-Kollár, aki a zalaiak közösségi oldalán üzent a csapat szurkolóinak.

Kedves ZTE-szurkolók! Szeretném megköszönni mindannyiótoknak a támogatást, amit az első naptól kezdve megkaptam tőletek. Úgy éreztem, itthon vagyok. Élveztem az itt töltött időt, új csapattársakat, új felelősségeket kaptam, különösen a fiatal játékosok irányába. Csak a pozitívumokat tudom magammal vinni ebből az időszakból. A legjobbakat kívánom nektek a jövőre nézve, hiszen mindannyian megérdemlitek. Higgyetek ebben az új projektben! Időbe telik majd, de biztos vagyok benne, hogy a ZTE előtt gyönyörű napok állnak. Csapattársaimnak, a stábnak és mindenkinek a klubnál köszönök mindent! Soha nem könnyű elhagyni egy olyan csapatot, amely mindent megadott nekem akkor, amikor senki más nem akart. Mindig hálás leszek ezért az időszakért, amit itt tölthettem. Ez nem búcsú, csak egy »viszlát hamarosan« – olvasható Yohan Croizet-Kollár üzenete a ZTE közösségi oldalán.

Labdarúgó NB I
2025.09.03. 10:10

Yohan Croizet-t szerződtette a Diósgyőr – hivatalos

A francia támadó legutóbb a ZTE-ben játszott, korábban megfordult Újpesten is.

 

ZTE FC DVTK ZTE NB I labdarúgó NB I Yohan Croizet
Legfrissebb hírek

Artem Favorov a Puskás Akadémia szerepléséről: Nem lehetünk elégedettek az eredményekkel

Labdarúgó NB I
2 órája

Barátja szerint Abu Fani egész nyáron távozni akart az FTC-től

Labdarúgó NB I
4 órája

Mim Gergely: Fogalmam sincs, mikor térhetek vissza a pályára

Labdarúgó NB I
10 órája

Újabb brazil játékost szerződtetett a Zalaegerszeg – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 20:36

Távozik az FTC fiatal brazil szélsője – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 19:19

A ZTE bejelentette Stefan Bitca szerződtetését

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:47

A Vasastól hozott el játékost a Kazincbarcika

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:20

ZTE: 19 éves moldovai tehetséget is beajánlottak a piaci hajrában – NS-infó

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:37
Ezek is érdekelhetik