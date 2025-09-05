„Soha nem könnyű elhagyni egy olyan csapatot, amely mindent megadott nekem” – Croizet üzent a ZTE-szurkolóknak

„Kedves ZTE-szurkolók! Szeretném megköszönni mindannyiótoknak a támogatást, amit az első naptól kezdve megkaptam tőletek. Úgy éreztem, itthon vagyok. Élveztem az itt töltött időt, új csapattársakat, új felelősségeket kaptam, különösen a fiatal játékosok irányába. Csak a pozitívumokat tudom magammal vinni ebből az időszakból. A legjobbakat kívánom nektek a jövőre nézve, hiszen mindannyian megérdemlitek. Higgyetek ebben az új projektben! Időbe telik majd, de biztos vagyok benne, hogy a ZTE előtt gyönyörű napok állnak. Csapattársaimnak, a stábnak és mindenkinek a klubnál köszönök mindent! Soha nem könnyű elhagyni egy olyan csapatot, amely mindent megadott nekem akkor, amikor senki más nem akart. Mindig hálás leszek ezért az időszakért, amit itt tölthettem. Ez nem búcsú, csak egy »viszlát hamarosan«” – olvasható Yohan Croizet-Kollár üzenete a ZTE közösségi oldalán.