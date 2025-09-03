Nemzeti Sportrádió

Schön Szabolcs szerint az első háromban végezhet az ETO FC

2025.09.03. 19:41
null
Fotó: Bolton Wanderers
Az első három hely valamelyikén zárhatja az idényt az ETO FC labdarúgócsapata a labdarúgó NB I-ben Schön Szabolcs szerint, aki egyéves kölcsönszerződéssel érkezett az együtteshez az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wandererstől.

A kilencszeres válogatott futballista az M1 aktuális csatornának elmondta: követte a győriek idei Konferencialiga-selejtezős menetelését, mert abban az időben már érdeklődtek iránta a klubtól.

„Tetszett a gyors, bátor, kreatív és rövidpasszos játék, és tényleg csak egy hajszállal maradt le a csapat arról, hogy a főtáblára jusson” – emelte ki a 24 éves játékos, aki szerint a kisalföldi együttes az NB I-ben az első háromban zárhatja a mostani idényt.

„Korai ezt még most kimondani, de szeretnénk megszorongatni a Ferencvárost is, ha tudjuk, ugyanakkor még nagyon sok mérkőzés van hátra és nekünk mindig a következő találkozóra kell koncentrálnunk” – nyilatkozta.

A bal oldalon szélsőként és védőként is bevethető Schön azt is elmondta, célja, hogy újra meghívót kapjon a válogatottba. Az októberi világbajnoki selejtezőkig ugyanakkor csak három-négy bajnokin léphet majd pályára, ami nem túl sok, de a teljesítménye alapján Marco Rossi szövetségi kapitány majd eldönti, hogy számít-e rá.

A vb-selejtezők most szombaton sorra kerülő ír–magyar mérkőzésével kapcsolatban Schön úgy vélte, akár az sem kizárt, hogy a mieink elhozzák a három pontot Dublinból, míg jövő kedden, a Nemzetek Ligája-győztes portugálok ellen szerinte elsősorban élvezniük kell az összecsapást a játékosoknak, akik minden bizonnyal arra törekednek majd, hogy legalább egy pontot itthon tartsanak.

 

