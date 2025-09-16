Schön Szabolcs: Az NB I-ben jobban szem előtt leszek

Milyen újra itthon?

Győztes meccsen mutatkoztam be az ETO-ban, gólt is szereztem az Érd ellen megnyert kupatalálkozón, úgyhogy minden szuper – mondta a Nemzeti Sportnak a kilencszeres válogatott, 24 éves Schön Szabolcs, aki a Bolton játékosaként az átigazolási időszak legvégén kötött egyéves kölcsönszerződést az ETO FC-vel.

Az előző idényben negyvenkét mérkőzésen játszott a Boltonban, alapembernek számított. Hogyhogy hazatért?

Januárban edzőt váltott a klub, és bár Steven Schumacher irányításával sok időt töltöttem a pályán, nem sikerült a feljutás, és a menedzser új játékosok szerződtetését szorgalmazta. A nyáron tucatnyi futballista érkezett, ami előrevetítette, hogy kevesebb szerepet kapnék az idényben. Mivel mindenképpen játszani akartam, nagyszerű lehetőségnek tartottam az ETO FC-t pályafutásom szempontjából, ezért egy évre aláírtam kölcsönben.

Kapott magyarázatot arra, miért nem számolnak önnel Angliában?

Konkrétan nem közölte velem senki, mi az oka, hogy másban gondolkodik az edző. Érzésem szerint tudtam volna segíteni a csapatnak, de el kellett fogadnom a helyzetet. Rossz látni, hogy a Bolton egyelőre a középmezőnyben tanyázik, túl sok döntetlent játszik, hadilábon áll a támadásbefejezéssel. Szurkolok a srácoknak, remélem, sikerül elérni az első hat hely valamelyikét.

Mit köszönhet a League One-ban, azaz a harmadosztályban töltött évadnak?

Elég sokat, azaz megérte Székesfehérvárról a Boltonhoz szerződnöm. Jól éreztem magam, húsz-huszonötezer néző előtt léphettem pályára a hazai meccseken. Az angol futballkultúra magával ragadó, mindenki imádja a labdarúgást, nagyszerű volt tapasztalni a miliőt. Fejlődött a játékom, az erőnlétem sokat javult. Korábban tűnhetett úgy, hogy nem teljes erővel megyek bele a párharcokba, ám ezen a téren óriásit léptem előre Angliában, megtanultam, hogyan kell a testemet a legjobban kihasználva megküzdeni a labdáért.

Ha már hazatért, miért éppen az ETO FC-t választotta?

A klub szereplése meggyőzött, hogy jó helyen leszek ott. Követtem az NB I-et, láttam, hogy nagyon nehéz legyőzni a győrieket, és az a stílus, amit az ellenfél kilététől függetlenül játszanak, szemre is tetszetős. Nagy fegyverténynek tartom az AIK kiejtését, a csapat erejét mutatja, hogy hajszálra került a Konferencialiga-főtáblától. Csábító volt, hogy tagja lehetek ennek a közösségnek, nem sokat vacilláltam, miután a győri elöljárók megkerestek – már csak ezért sem, mert ez a társaság nagy célokért küzdhet, szerintem az erőviszonyok alapján éremesélyesként futballozhatunk.

A Boltonnál jellemzően bal oldali szárnyvédőt játszott, mígnem az edzőcserével megszűnt az ön által preferált poszt. Győrben a védősorban láthatjuk?

Borbély Balázs vezetőedző jobb oldali támadóként számol velem, és én is így készülök a feladatra. Természetesen ott játszom, ahol a csapatnak a legnagyobb szüksége van rám, de nagyon örülök, hogy erre a posztra szerződtettek. Az ETO bal oldala rendkívül erős, ugyanakkor a jobb oldalon is megvan minden adottságom ahhoz, hogy veszélyt jelentsek: sok egy az egy elleni szituációt vállalhatok, beadásokkal és befelé húzva lövésekkel is segíthetem a csapatot. Bízom benne, hogy gólokkal és gólpasszokkal tudom majd meghálálni a bizalmat.

Támadó szellemű játékosként volt némi hiányérzete az elmúlt másfél évben, amiért védőként futballozva ritkán került helyzetbe?

Volt, mivel nagyon szeretem a szélen előrejuttatni a labdát, rávezetni a védőre és lövéssel vagy beadással befejezni az akciót. Örülök, hogy az ETO-nál közelebb helyezkedhetek az ellenfél kapujához, bízom benne, hogy elöl futballozva sok emlékezetes megoldásom lesz.

Idén úgy tűnhet, Magyarországról könnyebb meghívást kapni Marco Rossi szövetségi kapitánytól, mint a nagy futballnemzetek alacsonyabb osztályú bajnokságaiból. Az ETO FC-ből vezethet út a válogatottba?

Az NB I-ben jobban szem előtt leszek, de nem gondolom, hogy innen egyszerűbb lenne bekerülni – ez kizárólag azon múlik, hogyan teljesít az ember. Tavaly ősszel Boltonból kaptam meghívást a keretbe és játszottam a Németország elleni hazai Nemzetek Ligája-mérkőzésen, úgyhogy ha jól futballozom, lesz esélyem ismét bekerülni.