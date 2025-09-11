Orbán Viktor is megemlékezett Simon Tiborról

„Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha” – Simon Tibornak eme mondatát idézte Magyarország miniszerelnöke a Facebook-bejegyzésében, amelynek fotóján Simon Tibor fiával és unokájával (mindkettő Tibor) együtt a Ferencváros legendájáról készült, csütörtökön bemutatott könyvvel szerepel.

A Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) Nagy Béla-programjának támogatásával elkészült könyvet, amelyet ifjabb Simon Tibor, valamint Vécsey Gábor ötlete nyomán Vámos Tamás, lapunk munkatársa és Dénes Tamás, lapunk korábbi főszerkesztője írt. A tördelést lapunk művészeti vezetője, Varga Zoltán végezte, a Nemzeti Sport fotókkal is segítette a kötet elkészítését.

A Simon Tibor 60 című könyv ide kattintva 8990 forintos áron megrendelhető.