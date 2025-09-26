Családi körben már ünnepelt Kovács Milán, a Megyeri úton is szeretne

A 26. életévét szerdán, vagyis két nappal az újpesti bajnoki előtt töltötte be Kovács Milán, a Nyíregyháza Spartacus középpályása. Éppen a meccs közelsége is feltételezi, hogy ünneplésképpen aligha rúgta ki a ház oldalát a Szparihoz 2024 nyarán, a csapat NB I-be visszajutásával egy időben érkező labdarúgó.

„Otthon, családi körben ünnepeltünk, ez volt az első születésnapom, amelyet apaként élhettem meg, hiszen tíz hónapos a kisfiam. Ő már Nyíregyházán született, úgyhogy bárhogyan is alakuljon a pályafutásom és az életem, az első gyermekem születési helye végigkíséri az életünket – mondta lapunknak a bajai születésű futballista, akinek másik óhaja is teljesült a jeles nap kapcsán. – Ha még lehetett volna kívánni valamit, az lett volna, hogy a születésnapomig épüljek fel a sérülésemből, ami teljesült is, hiszen a békéscsabai kupameccsen csereként beállhattam, a Paks elleni bajnokin pedig Szabó István vezetőedző a kezdő tizenegyben számolt velem. A bokámban volt ugrócsontrepedésem, ami miatt négy hetet kellett kihagynom. A felkészülési időszakban kezdődött minden, mondhatni, a legrosszabbkor, hiszen a tavaszi szezon hajrájában élveztem a vezetőedző bizalmát, amelyet így újra ki kellett érdemelnem. A Paks ellen még éreztem, hogy erőnlétileg van lemaradásom a játékhiányból adódóan, s persze a hirtelen visszatérő meleg is kiszívhatta belőlem az erőt.”

Kovács Milán utánpótlásévei jelentősebb részét a Vasasnál, azaz Angyalföldön töltötte, éppen az Újpesttel szomszédos kerületben. Nagyok voltak a csaták a pénteki NB I-es ellenfél korosztályos együtteseivel?

„De még mennyire! – vágta rá Kovács Milán. – Tizenhárom éves koromtól egészen a korai felnőttéveimig játszottam a Vasasban, számos alkalommal találkoztunk a lilákkal, váltakozó eredményességgel. Noha azt nem tudom felidézni pontosan, mikor nyertünk vagy veszítettünk, az idén májusi bajnokira tisztán emlékszem, amikor már nyíregyházi játékosként éppen az Újpest otthonában szereztem meg pályafutásom első élvonalbeli gólját. Ráadásul azzal a kettő kettes döntetlennel matematikailag is biztossá tettük a bennmaradásunkat, úgyhogy igazán szépek a legutóbbi emlékeim Újpestről.”

De mi várható a pénteki mérkőzésen? Mert az borítékolható, hogy mindkét csapat többet tud annál, amit eddig az őszi szezonban nyújtott. Úgy tűnik, a listavezető Paks elleni döntetlennel (1–1) a Szpari elmozdulhat a holtpontról, de vajon jó „ütemben” érkeznek-e a nyíregyháziak Újpestre? Hihető, hogy kikaphatnak még egyszer a lilák, akik a Paks (1–2), a Kisvárda (0–1) és az MTK (1–2) ellen is veszítettek a bajnokságban népes táboruk előtt, legutóbb pedig a Kazincbarcika verte meg őket Mezőkövesden (2–0)?

„Egyetértek azzal, hogy mindkét csapat többre képes – véli Kovács Milán. – Hogy Újpesten mi lehet a baj, nem a mi tisztünk megítélni, kívülről azt látom, egyénileg jó játékosokból áll a csapat, amely talán még nem érett össze. Hozzánk is sok új futballista érkezett a nyáron, sejthető volt, hogy nem megy majd gyorsan, egyről a kettőre az átalakulás, de a Paks elleni eredmény és játék arra utalhat, jó útra léptünk. Ritka az a meccs, amikor a tolnaiak csak egy gólt szereznek a mérkőzésükön, ezt mi elértük, ha ezt a stabilitást megtartjuk, és kidolgozunk annyi helyzetet Újpesten is, mint legutóbb, lehet keresnivalónk. Nyerni megyünk, de alakulhat úgy a mérkőzés, hogy mondjuk elégedettek lennénk azzal, ha megismétlődne a májusi kettő kettes eredmény.”

Ez esetben a születésnap mellett a pontszerzés is okot adhatna egy, a szerdainál nagyobb ünneplésre...

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Szeptember 26., péntek

20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 27., szombat

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

17.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

20.00: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Szeptember 28., vasárnap

14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

18.00: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)