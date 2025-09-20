NB I: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–PAKSI FC – élőben az NSO-n!

Nyíregyháza, Városi Stadion, 16 óra (TV: M4 Sport+). Vezeti: Kovács Imre

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ Az eddigi 11 NB I-es találkozójuknak több mint a fele, 6 a paksiak győzelmét hozta, 3 döntetlen és 2 nyíregyházi siker mellett. Az előző bajnokságban mindháromszor az éppen otthon játszó csapat diadalmaskodott, kétszer a tolnaiak (2–1 és 2–0), egyszer a szabolcsiak.

♦ Nyíregyházán 5-ször csaptak össze az NB I-ben, és a Szparinak még csak egyszer, tavaly novemberben sikerült begyűjtenie a három pontot: többek között – a korábban fél évet Pakson is eltöltött – Beke Péter duplájával nyert 4–2-re. A másik 4 találkozóból 2 döntetlennel, 2 pedig tolnai diadallal zárult. A legnagyobb különbség 2014 augusztusában alakult ki, amikor 3–0-ra nyertek a vendég zöld-fehérek.

♦ A Szpari az idénykezdet óta mindössze egy tétmérkőzést tudott megnyerni, a 4. fordulóban, egy ráadásban lőtt góllal, Debrecenben (2–1). Az előző 3 meccsén alulmaradt, igaz, legutóbb, az NB II-es Békéscsaba elleni kupatalálkozóján 0–0 után csak a tizenegyespárbajban.

♦ A Paks listavezetőként és a mezőny egyik veretlen csapataként (4 győzelem, 2 döntetlen) utazik Nyíregyházára. Magasan a legtöbb gólt szerezte a mezőnyben (18) és a gólkülönbsége is a legjobb (+9).

♦ Hazai teljesítménye alapján csak 11. a Nyíregyháza. Az egyetlen pontját a Kisvárda ellen Kovácsréti Márk 93. percben értékesített tizenegyesével kaparta össze, majd az FTC-vel és a Lokival szemben egyaránt 4–1-re maradt alul.

♦ A tolnai csapat az egyetlen, amely ebben az idényben házon kívül még hibátlan. Rendre kapott gólt, de mindig legalább kettőt szerzett is. Idegenbeli bajnokit legutóbb április 26-án Győrben veszített el (0–2).