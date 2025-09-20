Hornyák Zsolt: A csapategység lehet a siker kulcsa

Nemzeti Sportrádió

2025.09.20. 10:54
Hornyák Zsolt szerint csak úgy jöhet ki a gödörből a Puskás Akadémia, ha mindenki tisztességesen beleáll a munkába (Fotó: Árvai Károly)
A Puskás Akadémia a kupakiesés után találna vissza a győztes útra, azonban nem lesz egyszerű feladata, ugyanis a remek formában lévő ETO FC-t fogadja Felcsúton.

Nem lesz könnyű dolga a Puskás Akadémiának. A felcsúti együttes immár három tétmérkőzés óta nyeretlen, ráadásul múlt héten az NB II-es Vasas vendégeként kiesett a Mol Magyar Kupából, így nem is lehet más a célja, mint hogy visszataláljon a győztes útra.

„Az elmúlt három összecsapáson nem jött össze a siker, de mindent megteszünk azért, hogy a következő mérkőzésen újra győzelmet ünnepelhessünk – mondta a klub oldalának Hornyák Zsolt, a PAFC vezetőedzője. – Az öltözőben is elhangzott a Vasas-meccs után, hogy védekezésben sokkal jobban oda kell figyelnünk, és ez nemcsak a hátvédekre vonatkozik, a teljes csapatvédekezésben jobb teljesítményre lesz szükség. Ami pedig a támadást illeti, hatékonyabban kell kihasználnunk a helyzeteinket, hiszen több ígéretes lehetőségünk akadt az ellenfél kapuja előtt, de ezek közül csak egyet tudtunk gólra váltani múlt szombaton, a Vasas pedig kihasználta a hibáinkat. A kupamérkőzésen a szerencse is elfordult tőlünk, de tisztában vagyunk vele, hogy ezen csak úgy lehet változtatni, ha mindenki tisztességesen beleáll a munkába, és elvégzi a rábízott feladatot. Ez lebegett a szemünk előtt a héten.”

A Puskás Akadémia és az ETO FC ellentétes formában várja a találkozót: míg a felcsúti együttes a hat NB I-es és a kupameccsén három győzelmet, egy döntetlent és három vereséget számlál, addig a győriek hazai fronton még veretlenek, három győzelem és három döntetlen a mérlegük, a múlt héten simán továbbjutottak az Érd ellenében a Mol Magyar Kupában.

„A csapategység lehet a siker kulcsa szombaton – folytatta Hornyák Zsolt. – Az ETO nagyon veszélyes ellenfél. Minimális a különbség a két gárda között, mindenkinek száz százalékot kell nyújtania, hogy begyűjtsük a három pontot, máskülönben nem lesz esélyünk erre. Bízom a csapatomban.”

Kern Martin (fehérben)
(Fotó: Kovács Péter)

Kern Martin a nyáron tért vissza a Sturm Graztól nevelőegyesületéhez, eddig csupán a Kisvárda elleni bajnokin kapott lehetőséget, de jó esély van rá, hogy szombaton ismét pályára küldi Hornyák Zsolt vezetőedző.

„Ez fájó vereség volt, amit természetesen nem könnyű megemészteni – utalt a Vasas elleni kupakiesésre Kern Martin a klub oldalán. – Egyértelmű célunk volt, hogy győzzünk a Magyar Kupában, és a következő fordulóba jussunk. Ettől függetlenül nem szabad ezen sokat keseregni, hiszen máris itt az újabb feladat. Csak a következő meccsre kell koncentrálnunk, ahol meglesz a lehetőség a javításra. Úgy érzem, mindenki maximálisan motivált, az egész csapat éhes a sikerre. Ami az ETO elleni összecsapást illeti, kőkemény mérkőzés vár ránk. Láttuk, hogy a győriek mire képesek – akár a bajnokságban, akár a nemzetközi porondon. Nagyon várom már a meccset, reményeim szerint én is lehetőséget kapok. Szerintem hazai pályán csak a győzelemre szabad játszanunk, nagy lökést adna a csapatnak, ha most nyernénk, és ezért mindent meg is teszünk.”

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Szeptember 19., péntek
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2
Szeptember 20., szombat
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
20.15: Puskás Akadémia–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 21., vasárnap
17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paksi FC

6

4

2

18–9

+9

14

  2. Ferencvárosi TC

6

3

2

1

14–6

+8

11

  3. Puskás Akadémia

6

3

1

2

10–10

0

10

      Debreceni VSC

6

3

1

2

10–10

0

10

  5. Kisvárda

5

3

1

1

7–8

–1

10

  6. ETO FC

5

2

3

13–7

+6

9

  7. Újpest FC

6

2

1

3

10–8

+2

7

  8. MTK Budapest

6

2

1

3

12–13

–1

7

  9. Diósgyőri VTK

7

1

4

2

12–16

–4

7

10. Nyíregyháza Spartacus

6

1

1

4

7–14

–7

4

11. Zalaegerszegi TE

6

4

2

10–14

–4

4

12. Kazincbarcika

5

1

4

4–12

–8

1

 

 

