Hornyák Zsolt: A csapategység lehet a siker kulcsa

Nem lesz könnyű dolga a Puskás Akadémiának. A felcsúti együttes immár három tétmérkőzés óta nyeretlen, ráadásul múlt héten az NB II-es Vasas vendégeként kiesett a Mol Magyar Kupából, így nem is lehet más a célja, mint hogy visszataláljon a győztes útra.

„Az elmúlt három összecsapáson nem jött össze a siker, de mindent megteszünk azért, hogy a következő mérkőzésen újra győzelmet ünnepelhessünk – mondta a klub oldalának Hornyák Zsolt, a PAFC vezetőedzője. – Az öltözőben is elhangzott a Vasas-meccs után, hogy védekezésben sokkal jobban oda kell figyelnünk, és ez nemcsak a hátvédekre vonatkozik, a teljes csapatvédekezésben jobb teljesítményre lesz szükség. Ami pedig a támadást illeti, hatékonyabban kell kihasználnunk a helyzeteinket, hiszen több ígéretes lehetőségünk akadt az ellenfél kapuja előtt, de ezek közül csak egyet tudtunk gólra váltani múlt szombaton, a Vasas pedig kihasználta a hibáinkat. A kupamérkőzésen a szerencse is elfordult tőlünk, de tisztában vagyunk vele, hogy ezen csak úgy lehet változtatni, ha mindenki tisztességesen beleáll a munkába, és elvégzi a rábízott feladatot. Ez lebegett a szemünk előtt a héten.”

A Puskás Akadémia és az ETO FC ellentétes formában várja a találkozót: míg a felcsúti együttes a hat NB I-es és a kupameccsén három győzelmet, egy döntetlent és három vereséget számlál, addig a győriek hazai fronton még veretlenek, három győzelem és három döntetlen a mérlegük, a múlt héten simán továbbjutottak az Érd ellenében a Mol Magyar Kupában.

„A csapategység lehet a siker kulcsa szombaton – folytatta Hornyák Zsolt. – Az ETO nagyon veszélyes ellenfél. Minimális a különbség a két gárda között, mindenkinek száz százalékot kell nyújtania, hogy begyűjtsük a három pontot, máskülönben nem lesz esélyünk erre. Bízom a csapatomban.”

Kern Martin (fehérben)

(Fotó: Kovács Péter)

Kern Martin a nyáron tért vissza a Sturm Graztól nevelőegyesületéhez, eddig csupán a Kisvárda elleni bajnokin kapott lehetőséget, de jó esély van rá, hogy szombaton ismét pályára küldi Hornyák Zsolt vezetőedző.

„Ez fájó vereség volt, amit természetesen nem könnyű megemészteni – utalt a Vasas elleni kupakiesésre Kern Martin a klub oldalán. – Egyértelmű célunk volt, hogy győzzünk a Magyar Kupában, és a következő fordulóba jussunk. Ettől függetlenül nem szabad ezen sokat keseregni, hiszen máris itt az újabb feladat. Csak a következő meccsre kell koncentrálnunk, ahol meglesz a lehetőség a javításra. Úgy érzem, mindenki maximálisan motivált, az egész csapat éhes a sikerre. Ami az ETO elleni összecsapást illeti, kőkemény mérkőzés vár ránk. Láttuk, hogy a győriek mire képesek – akár a bajnokságban, akár a nemzetközi porondon. Nagyon várom már a meccset, reményeim szerint én is lehetőséget kapok. Szerintem hazai pályán csak a győzelemre szabad játszanunk, nagy lökést adna a csapatnak, ha most nyernénk, és ezért mindent meg is teszünk.”

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Szeptember 19., péntek

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2

Szeptember 20., szombat

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

20.15: Puskás Akadémia–ETO FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 21., vasárnap

17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)