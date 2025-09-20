Hornyák Zsolt: A csapategység lehet a siker kulcsa

Nem lesz könnyű dolga a Puskás Akadémiának. A felcsúti együttes immár három tétmérkőzés óta nyeretlen, ráadásul múlt héten az NB II-es Vasas vendégeként kiesett a Mol Magyar Kupából, így nem is lehet más a célja, mint hogy visszataláljon a győztes útra.
„Az elmúlt három összecsapáson nem jött össze a siker, de mindent megteszünk azért, hogy a következő mérkőzésen újra győzelmet ünnepelhessünk – mondta a klub oldalának Hornyák Zsolt, a PAFC vezetőedzője. – Az öltözőben is elhangzott a Vasas-meccs után, hogy védekezésben sokkal jobban oda kell figyelnünk, és ez nemcsak a hátvédekre vonatkozik, a teljes csapatvédekezésben jobb teljesítményre lesz szükség. Ami pedig a támadást illeti, hatékonyabban kell kihasználnunk a helyzeteinket, hiszen több ígéretes lehetőségünk akadt az ellenfél kapuja előtt, de ezek közül csak egyet tudtunk gólra váltani múlt szombaton, a Vasas pedig kihasználta a hibáinkat. A kupamérkőzésen a szerencse is elfordult tőlünk, de tisztában vagyunk vele, hogy ezen csak úgy lehet változtatni, ha mindenki tisztességesen beleáll a munkába, és elvégzi a rábízott feladatot. Ez lebegett a szemünk előtt a héten.”
A Puskás Akadémia és az ETO FC ellentétes formában várja a találkozót: míg a felcsúti együttes a hat NB I-es és a kupameccsén három győzelmet, egy döntetlent és három vereséget számlál, addig a győriek hazai fronton még veretlenek, három győzelem és három döntetlen a mérlegük, a múlt héten simán továbbjutottak az Érd ellenében a Mol Magyar Kupában.
„A csapategység lehet a siker kulcsa szombaton – folytatta Hornyák Zsolt. – Az ETO nagyon veszélyes ellenfél. Minimális a különbség a két gárda között, mindenkinek száz százalékot kell nyújtania, hogy begyűjtsük a három pontot, máskülönben nem lesz esélyünk erre. Bízom a csapatomban.”
Kern Martin a nyáron tért vissza a Sturm Graztól nevelőegyesületéhez, eddig csupán a Kisvárda elleni bajnokin kapott lehetőséget, de jó esély van rá, hogy szombaton ismét pályára küldi Hornyák Zsolt vezetőedző.
„Ez fájó vereség volt, amit természetesen nem könnyű megemészteni – utalt a Vasas elleni kupakiesésre Kern Martin a klub oldalán. – Egyértelmű célunk volt, hogy győzzünk a Magyar Kupában, és a következő fordulóba jussunk. Ettől függetlenül nem szabad ezen sokat keseregni, hiszen máris itt az újabb feladat. Csak a következő meccsre kell koncentrálnunk, ahol meglesz a lehetőség a javításra. Úgy érzem, mindenki maximálisan motivált, az egész csapat éhes a sikerre. Ami az ETO elleni összecsapást illeti, kőkemény mérkőzés vár ránk. Láttuk, hogy a győriek mire képesek – akár a bajnokságban, akár a nemzetközi porondon. Nagyon várom már a meccset, reményeim szerint én is lehetőséget kapok. Szerintem hazai pályán csak a győzelemre szabad játszanunk, nagy lökést adna a csapatnak, ha most nyernénk, és ezért mindent meg is teszünk.”
LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Szeptember 19., péntek
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2
Szeptember 20., szombat
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
20.15: Puskás Akadémia–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 21., vasárnap
17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
6
4
2
–
18–9
+9
14
|2. Ferencvárosi TC
6
3
2
1
14–6
+8
11
|3. Puskás Akadémia
6
3
1
2
10–10
0
10
|Debreceni VSC
6
3
1
2
10–10
0
10
|5. Kisvárda
5
3
1
1
7–8
–1
10
|6. ETO FC
5
2
3
–
13–7
+6
9
|7. Újpest FC
6
2
1
3
10–8
+2
7
|8. MTK Budapest
6
2
1
3
12–13
–1
7
|9. Diósgyőri VTK
7
1
4
2
12–16
–4
7
|10. Nyíregyháza Spartacus
6
1
1
4
7–14
–7
4
|11. Zalaegerszegi TE
6
–
4
2
10–14
–4
4
|12. Kazincbarcika
5
–
1
4
4–12
–8
1