„Szenzációs, a legjobb” – így látta Golovin Vlagyimir csapatkapitányként Klujber Katrint

„Az első félidő nagyon hullámzó volt, de a szünetre visszajöttünk a mérkőzésbe, a második félidő előtt pedig megbeszéltük, hogy nagyon figyelnünk kell, mert nem vagyunk még csúcsformában. Bízom benne, hogy a világbajnokságig még sokat javulunk, most jobban kihasználtuk a hibáikat, mint ők a miénket” – összegezte Golovin Vlagyimir a svédek elleni felkészülési mérkőzést.
Videónkban arra is kitér a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, miért nem sikerült megoldani a védekezést a beálló, Linn Blohm körül, aki tíz gólt lőtt a mérkőzésen. Beszélünk még a belső emberek és a viszonylag új szélsők kapcsolatáról és Klujber Katrin csapatkapitányi szerepéről.
NŐI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 34–32 (13–14)
Tatabánya, 3024 néző. V: R. Thiyagarajah, B. Thiyagarajah (németek)
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Kovács Anett 1, KUCZORA 7, Papp N., Tóvizi 2, VÁMOS P. 4, Márton G. 3. Csere: Janurik (kapus), KLUJBER 5, SIMON P. 6 (2), Bordás R. 1, Petrus, Faragó Lea 2, Szmolek, Grosch 2, Albek 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
SVÉDORSZÁG: Idéhn – HAGMAN 7 (5), KYLBERG 4, Roberts 3, BLOHM 10, Lindqvist, Lerby 1. Csere: Bundsen (kapus), Lagerquist, T. Axnér 4, J. Carlson, Löfqvist, E. Hansson 2, Thorleifsdóttir, Koppang 1, C. Petersson. Szövetségi kapitány: Tomas Axnér
Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–3. 14. p.: 4–8. 17. p.: 6–10. 20. p.: 8–10. 25. p.: 10–13. 39. p.: 18–19. 41. p.: 20–19. 45. p.: 23–21. 52. p.: 27–27. 55. p.: 30–27. 59. p.: 33–30
Kiállítások: 10, ill. 2 perc
Hétméteresek: 4/2, ill. 5/5