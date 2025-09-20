„Szenzációs, a legjobb” – így látta Golovin Vlagyimir csapatkapitányként Klujber Katrint

„Az első félidő nagyon hullámzó volt, de a szünetre visszajöttünk a mérkőzésbe, a második félidő előtt pedig megbeszéltük, hogy nagyon figyelnünk kell, mert nem vagyunk még csúcsformában. Bízom benne, hogy a világbajnokságig még sokat javulunk, most jobban kihasználtuk a hibáikat, mint ők a miénket” – összegezte Golovin Vlagyimir a svédek elleni felkészülési mérkőzést.

Videónkban arra is kitér a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, miért nem sikerült megoldani a védekezést a beálló, Linn Blohm körül, aki tíz gólt lőtt a mérkőzésen. Beszélünk még a belső emberek és a viszonylag új szélsők kapcsolatáról és Klujber Katrin csapatkapitányi szerepéről.