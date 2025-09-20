Berecz Zsombor több mint két év után játszhat újra élvonalbeli mérkőzést

Ha a két klub lehetőségeit, körülményeit vizsgáljuk, egyértelműen az Újpest a Kazincbarcika elleni bajnoki esélyese, de a mutatott játékban nincs akkora különbség az együttesek között: a lila-fehérek szinte minden héten nyögvenyelősen futballoznak (hat bajnokin mindössze hét pont, valamint kiesés a Mol Magyar Kupából az NB II-es Kecskemét ellen), míg az újoncnak akadnak fellángolásai, így nem esélytelenül lép pályára szombaton.
A Barcikában szerepet kaphat Berecz Zsombor, aki tétmeccsen már bemutatkozott új együttesében (a Magyar Kupában az Iváncsa otthonában 1–0-ra nyerő csapatban 64 perc jutott neki kezdőként), míg az élvonalban csaknem két és fél év után játszhat újra: legutóbb még a Vasas színeiben szerepelt 2023 májusában.
„Örülök, hogy győzelemmel sikerült bemutatkoznom a Barcikában – mondta lapunknak a KBSC 29 éves középpályása, akinek a neve mellett 173 NB I-es mérkőzés és 22 gól szerepel. – Jól éreztem magam a pályán, de azért még kell néhány összecsapás ahhoz, hogy tökéletes állapotba kerüljek – ebben az idényben az Iváncsa elleni volt az első tétmeccsem. Egyre jobb erőben érzem magam, játékra kész állapotban vagyok. Nem mostanában szerepelhettem legutóbb az élvonalban, több mint két éve annak; ezért is írtam alá a Barcikához, hiányzott az NB I-et körülvevő miliő. Remek hangulat várt az újoncnál, befogadó a társaság, könnyen beilleszkedtem. Az Újpest ellen nehéz feladat vár ránk, hiszen ellenfelünk erősebb annál, mint amit a helyezése láttán gondolnának sokan, de meglepetésre készülünk. A meccset a kövesdi albérletben rendezik, ott, ahol futballoztam másfél évet, vagyis ismerős helyen bizonyíthatok.”
Az együttes bennmaradására szerény az esély, de Berecz Zsombor amondó, nem adják könnyen a bőrüket, igenis szeretnének megragadni az élvonalban.
„Nagy adag szerencsére is szükségünk lesz ahhoz, hogy alattunk húzzák meg a vonalat. Az élvonalbeli tapasztalat hiányát vagy más különbségeket nagy akarattal és hittel időnként el lehet tüntetni. Szükségünk van jó szériákra, hogy még több önbizalmat szerezzünk, és akkor összejöhet a bravúr.”
LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Szeptember 19., péntek
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2
Szeptember 20., szombat
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
20.15: Puskás Akadémia–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 21., vasárnap
17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
6
4
2
–
18–9
+9
14
|2. Ferencvárosi TC
6
3
2
1
14–6
+8
11
|3. Puskás Akadémia
6
3
1
2
10–10
0
10
|Debreceni VSC
6
3
1
2
10–10
0
10
|5. Kisvárda
5
3
1
1
7–8
–1
10
|6. ETO FC
5
2
3
–
13–7
+6
9
|7. Újpest FC
6
2
1
3
10–8
+2
7
|8. MTK Budapest
6
2
1
3
12–13
–1
7
|9. Diósgyőri VTK
7
1
4
2
12–16
–4
7
|10. Nyíregyháza Spartacus
6
1
1
4
7–14
–7
4
|11. Zalaegerszegi TE
6
–
4
2
10–14
–4
4
|12. Kazincbarcika
5
–
1
4
4–12
–8
1