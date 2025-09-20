Berecz Zsombor több mint két év után játszhat újra élvonalbeli mérkőzést

Ha a két klub lehetőségeit, körülményeit vizsgáljuk, egyértelműen az Újpest a Kazincbarcika elleni bajnoki esélyese, de a mutatott játékban nincs akkora különbség az együttesek között: a lila-fehérek szinte minden héten nyögvenyelősen futballoznak (hat bajnokin mindössze hét pont, valamint kiesés a Mol Magyar Kupából az NB II-es Kecskemét ellen), míg az újoncnak akadnak fellángolásai, így nem esélytelenül lép pályára szombaton.

A Barcikában szerepet kaphat Berecz Zsombor, aki tétmeccsen már bemutatkozott új együttesében (a Magyar Kupában az Iváncsa otthonában 1–0-ra nyerő csapatban 64 perc jutott neki kezdőként), míg az élvonalban csaknem két és fél év után játszhat újra: legutóbb még a Vasas színeiben szerepelt 2023 májusában.

„Örülök, hogy győzelemmel sikerült bemutatkoznom a Barcikában – mondta lapunknak a KBSC 29 éves középpályása, akinek a neve mellett 173 NB I-es mérkőzés és 22 gól szerepel. – Jól éreztem magam a pályán, de azért még kell néhány összecsapás ahhoz, hogy tökéletes állapotba kerüljek – ebben az idényben az Iváncsa elleni volt az első tétmeccsem. Egyre jobb erőben érzem magam, játékra kész állapotban vagyok. Nem mostanában szerepelhettem legutóbb az élvonalban, több mint két éve annak; ezért is írtam alá a Barcikához, hiányzott az NB I-et körülvevő miliő. Remek hangulat várt az újoncnál, befogadó a társaság, könnyen beilleszkedtem. Az Újpest ellen nehéz feladat vár ránk, hiszen ellenfelünk erősebb annál, mint amit a helyezése láttán gondolnának sokan, de meglepetésre készülünk. A meccset a kövesdi albérletben rendezik, ott, ahol futballoztam másfél évet, vagyis ismerős helyen bizonyíthatok.”

Az együttes bennmaradására szerény az esély, de Berecz Zsombor amondó, nem adják könnyen a bőrüket, igenis szeretnének megragadni az élvonalban.

„Nagy adag szerencsére is szükségünk lesz ahhoz, hogy alattunk húzzák meg a vonalat. Az élvonalbeli tapasztalat hiányát vagy más különbségeket nagy akarattal és hittel időnként el lehet tüntetni. Szükségünk van jó szériákra, hogy még több önbizalmat szerezzünk, és akkor összejöhet a bravúr.”

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Szeptember 19., péntek

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2

Szeptember 20., szombat

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

20.15: Puskás Akadémia–ETO FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 21., vasárnap

17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)