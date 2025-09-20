Berecz Zsombor több mint két év után játszhat újra élvonalbeli mérkőzést

Nemzeti Sportrádió

2025.09.20.
Berecz Zsombor (jobbra) az Iváncsa ellen megnyert MK-mérkőzésen mutatkozott be a Kazincbarcikában (Fotó: KBSC)
Berecz Zsombor, a Kazincbarcika SC 29 éves középpályása már pályára lépett új együttesében a Mol Magyar Kupában, NB I-es bemutatkozása pedig az Újpest ellen következhet szombaton.

Ha a két klub lehetőségeit, körülményeit vizsgáljuk, egyértelműen az Újpest a Kazincbarcika elleni bajnoki esélyese, de a mutatott játékban nincs akkora különbség az együttesek között: a lila-fehérek szinte minden héten nyögvenyelősen futballoznak (hat bajnokin mindössze hét pont, valamint kiesés a Mol Magyar Kupából az NB II-es Kecskemét ellen), míg az újoncnak akadnak fellángolásai, így nem esélytelenül lép pályára szombaton.

A Barcikában szerepet kaphat Berecz Zsombor, aki tétmeccsen már bemutatkozott új együttesében (a Magyar Kupában az Iváncsa otthonában 1–0-ra nyerő csapatban 64 perc jutott neki kezdőként), míg az élvonalban csaknem két és fél év után játszhat újra: legutóbb még a Vasas színeiben szerepelt 2023 májusában.

„Örülök, hogy győzelemmel sikerült bemutatkoznom a Barcikában – mondta lapunknak a KBSC 29 éves középpályása, akinek a neve mellett 173 NB I-es mérkőzés és 22 gól szerepel. – Jól éreztem magam a pályán, de azért még kell néhány összecsapás ahhoz, hogy tökéletes állapotba kerüljek – ebben az idényben az Iváncsa elleni volt az első tétmeccsem. Egyre jobb erőben érzem magam, játékra kész állapotban vagyok. Nem mostanában szerepelhettem legutóbb az élvonalban, több mint két éve annak; ezért is írtam alá a Barcikához, hiányzott az NB I-et körülvevő miliő. Remek hangulat várt az újoncnál, befogadó a társaság, könnyen beilleszkedtem. Az Újpest ellen nehéz feladat vár ránk, hiszen ellenfelünk erősebb annál, mint amit a helyezése láttán gondolnának sokan, de meglepetésre készülünk. A meccset a kövesdi albérletben rendezik, ott, ahol futballoztam másfél évet, vagyis ismerős helyen bizonyíthatok.”

Az együttes bennmaradására szerény az esély, de Berecz Zsombor amondó, nem adják könnyen a bőrüket, igenis szeretnének megragadni az élvonalban.

„Nagy adag szerencsére is szükségünk lesz ahhoz, hogy alattunk húzzák meg a vonalat. Az élvonalbeli tapasztalat hiányát vagy más különbségeket nagy akarattal és hittel időnként el lehet tüntetni. Szükségünk van jó szériákra, hogy még több önbizalmat szerezzünk, és akkor összejöhet a bravúr.”

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Szeptember 19., péntek
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2
Szeptember 20., szombat
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
20.15: Puskás Akadémia–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 21., vasárnap
17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paksi FC

6

4

2

18–9

+9

14

  2. Ferencvárosi TC

6

3

2

1

14–6

+8

11

  3. Puskás Akadémia

6

3

1

2

10–10

0

10

      Debreceni VSC

6

3

1

2

10–10

0

10

  5. Kisvárda

5

3

1

1

7–8

–1

10

  6. ETO FC

5

2

3

13–7

+6

9

  7. Újpest FC

6

2

1

3

10–8

+2

7

  8. MTK Budapest

6

2

1

3

12–13

–1

7

  9. Diósgyőri VTK

7

1

4

2

12–16

–4

7

10. Nyíregyháza Spartacus

6

1

1

4

7–14

–7

4

11. Zalaegerszegi TE

6

4

2

10–14

–4

4

12. Kazincbarcika

5

1

4

4–12

–8

1

 

