Robbie Keane: Az első félidőben kétszer is megajándékoztuk az ellenfelet

2025.09.20. 07:14
Robbie Keane szerint az első félidőben is az FTC irányította a játékot (Fotó: Török Attila)
A Ferencvárosi TC hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott a Diósgyőri VTK-val a labdarúgó NB I 7. fordulójának pénteki nyitó meccsén, ezt követően értékelt a két csapat vezetőedzője.

 Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője 

– Hogyan értékeli az első félidőt?
– Nagyon rosszul sikerült, tulajdonképpen kétszer is megajándékoztuk az ellenfelet. Egy bedobást követő szituációból gólt kaptunk, és a másodiknál is nagyjából ugyanez volt a helyzet. 

– Minek tulajdonítja, hogy ilyen szélsőséges egy mérkőzésen belül a csapat teljesítménye?
– Szerintem az első félidőben is irányítottuk a játékot, de tény, hogy a hibáinkból az ellenfél két gólt szerzett. Gavriel Kanikovszki talán most nyújtotta a legjobb teljesítményt, igaz, ő vesztette el a labdát, ám aztán három ember között is be tudták adni a labdát, Szalai Gábor sem figyelt eléggé. A cserék viszont jól szálltak be, meghozták azt az intenzitást, ami addig hiányzott, Ötvös Bence jól teljesített, de ki kell emelni Gruber Zsombort is, aki egyre jobb formában van.

– Tizennyolc szögletet rúghattak ezen a mérkőzésen, ebből egy gól született – azt is az ellenfél szerezte. Minek köszönhető ez a nem túl hízelgő statisztika?
– Érdemes tisztában lenni a pontos adatokkal, mennyi gólt szerzünk ilyen szituációkból és mennyi gól született az előző idényben…

 Vladimir Radenkovics, a Diósgyőr vezetőedzője 

– Csalódott?
– Igen! Két góllal vezettünk, a mérkőzés végén kaptuk az egyenlítő gólt, persze, hogy van hiányérzet. Ugyanakkor tudjuk, milyen erős kerete van a Ferencvárosnak, fizikailag nagyon masszív együttes, végig letámadott, rendkívül nehéz volt tehát a mérkőzés, ugyanakkor hiába szorultunk a kapunk elé, az első fél­időben az történt, amit mi elterveztünk: a megszerzett labdákkal helyzeteket akartunk teremteni a Fradi kapuja előtt. 

– Már a negyedik gólját szerzi Babos Bence – hogy látja az ő berobbanását?
– Remélem, nem olvassa el, amit mondok: óriási jövő előtt áll, nemcsak a Diósgyőr, hanem a magyar futball hatalmas értéke. Technikailag és mentálisan is kiváló, jól érzi, mikor kell a kapu elé érkezni, nagyon erős bajnokságban is játszhat.

– Nehezen indult az idény, ám győztek Nyíregyházán és ezúttal is majdnem nyertek – hol tart ez a DVTK?
– Az a tervünk, hogy versenyben legyünk az európai kupaindulásért. A rajtunk után nyilvánvalóan fel kellett javulnunk, lépegetünk előre, a játékunkkal és most már az eredményeinkkel is fokozatosan nő az önbizalmunk, ezen az úton kell továbbmennünk, és akkor csatlakozhatunk az élbolyhoz.

Labdarúgó NB I
13 órája

Hiába a Diósgyőr kétgólos előnye, Gruber duplájával pontot mentett a Ferencváros

A félidőben négyet cserélt Robbie Keane • A Fradi a hosszabbításban egyenlített.

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2 (0–2)
Budapest, Groupama Aréna, 11 769 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Gruber (68., 90+1.), ill. Babos (32.), Acolatse (45+3.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paksi FC

6

4

2

18–9

+9

14

  2. Ferencvárosi TC

6

3

2

1

14–6

+8

11

  3. Puskás Akadémia

6

3

1

2

10–10

0

10

      Debreceni VSC

6

3

1

2

10–10

0

10

  5. Kisvárda

5

3

1

1

7–8

–1

10

  6. ETO FC

5

2

3

13–7

+6

9

  7. Újpest FC

6

2

1

3

10–8

+2

7

  8. MTK Budapest

6

2

1

3

12–13

–1

7

  9. Diósgyőri VTK

7

1

4

2

12–16

–4

7

10. Nyíregyháza Spartacus

6

1

1

4

7–14

–7

4

11. Zalaegerszegi TE

6

4

2

10–14

–4

4

12. Kazincbarcika

5

1

4

4–12

–8

1

 

