Robbie Keane: Az első félidőben kétszer is megajándékoztuk az ellenfelet

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Hogyan értékeli az első félidőt?

– Nagyon rosszul sikerült, tulajdonképpen kétszer is megajándékoztuk az ellenfelet. Egy bedobást követő szituációból gólt kaptunk, és a másodiknál is nagyjából ugyanez volt a helyzet.

– Minek tulajdonítja, hogy ilyen szélsőséges egy mérkőzésen belül a csapat teljesítménye?

– Szerintem az első félidőben is irányítottuk a játékot, de tény, hogy a hibáinkból az ellenfél két gólt szerzett. Gavriel Kanikovszki talán most nyújtotta a legjobb teljesítményt, igaz, ő vesztette el a labdát, ám aztán három ember között is be tudták adni a labdát, Szalai Gábor sem figyelt eléggé. A cserék viszont jól szálltak be, meghozták azt az intenzitást, ami addig hiányzott, Ötvös Bence jól teljesített, de ki kell emelni Gruber Zsombort is, aki egyre jobb formában van.

– Tizennyolc szögletet rúghattak ezen a mérkőzésen, ebből egy gól született – azt is az ellenfél szerezte. Minek köszönhető ez a nem túl hízelgő statisztika?

– Érdemes tisztában lenni a pontos adatokkal, mennyi gólt szerzünk ilyen szituációkból és mennyi gól született az előző idényben…

Vladimir Radenkovics, a Diósgyőr vezetőedzője

– Csalódott?

– Igen! Két góllal vezettünk, a mérkőzés végén kaptuk az egyenlítő gólt, persze, hogy van hiányérzet. Ugyanakkor tudjuk, milyen erős kerete van a Ferencvárosnak, fizikailag nagyon masszív együttes, végig letámadott, rendkívül nehéz volt tehát a mérkőzés, ugyanakkor hiába szorultunk a kapunk elé, az első fél­időben az történt, amit mi elterveztünk: a megszerzett labdákkal helyzeteket akartunk teremteni a Fradi kapuja előtt.

– Már a negyedik gólját szerzi Babos Bence – hogy látja az ő berobbanását?

– Remélem, nem olvassa el, amit mondok: óriási jövő előtt áll, nemcsak a Diósgyőr, hanem a magyar futball hatalmas értéke. Technikailag és mentálisan is kiváló, jól érzi, mikor kell a kapu elé érkezni, nagyon erős bajnokságban is játszhat.

– Nehezen indult az idény, ám győztek Nyíregyházán és ezúttal is majdnem nyertek – hol tart ez a DVTK?

– Az a tervünk, hogy versenyben legyünk az európai kupaindulásért. A rajtunk után nyilvánvalóan fel kellett javulnunk, lépegetünk előre, a játékunkkal és most már az eredményeinkkel is fokozatosan nő az önbizalmunk, ezen az úton kell továbbmennünk, és akkor csatlakozhatunk az élbolyhoz.