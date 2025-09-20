Robbie Keane: Az első félidőben kétszer is megajándékoztuk az ellenfelet

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője
– Hogyan értékeli az első félidőt?
– Nagyon rosszul sikerült, tulajdonképpen kétszer is megajándékoztuk az ellenfelet. Egy bedobást követő szituációból gólt kaptunk, és a másodiknál is nagyjából ugyanez volt a helyzet.
– Minek tulajdonítja, hogy ilyen szélsőséges egy mérkőzésen belül a csapat teljesítménye?
– Szerintem az első félidőben is irányítottuk a játékot, de tény, hogy a hibáinkból az ellenfél két gólt szerzett. Gavriel Kanikovszki talán most nyújtotta a legjobb teljesítményt, igaz, ő vesztette el a labdát, ám aztán három ember között is be tudták adni a labdát, Szalai Gábor sem figyelt eléggé. A cserék viszont jól szálltak be, meghozták azt az intenzitást, ami addig hiányzott, Ötvös Bence jól teljesített, de ki kell emelni Gruber Zsombort is, aki egyre jobb formában van.
– Tizennyolc szögletet rúghattak ezen a mérkőzésen, ebből egy gól született – azt is az ellenfél szerezte. Minek köszönhető ez a nem túl hízelgő statisztika?
– Érdemes tisztában lenni a pontos adatokkal, mennyi gólt szerzünk ilyen szituációkból és mennyi gól született az előző idényben…
Vladimir Radenkovics, a Diósgyőr vezetőedzője
– Csalódott?
– Igen! Két góllal vezettünk, a mérkőzés végén kaptuk az egyenlítő gólt, persze, hogy van hiányérzet. Ugyanakkor tudjuk, milyen erős kerete van a Ferencvárosnak, fizikailag nagyon masszív együttes, végig letámadott, rendkívül nehéz volt tehát a mérkőzés, ugyanakkor hiába szorultunk a kapunk elé, az első félidőben az történt, amit mi elterveztünk: a megszerzett labdákkal helyzeteket akartunk teremteni a Fradi kapuja előtt.
– Már a negyedik gólját szerzi Babos Bence – hogy látja az ő berobbanását?
– Remélem, nem olvassa el, amit mondok: óriási jövő előtt áll, nemcsak a Diósgyőr, hanem a magyar futball hatalmas értéke. Technikailag és mentálisan is kiváló, jól érzi, mikor kell a kapu elé érkezni, nagyon erős bajnokságban is játszhat.
– Nehezen indult az idény, ám győztek Nyíregyházán és ezúttal is majdnem nyertek – hol tart ez a DVTK?
– Az a tervünk, hogy versenyben legyünk az európai kupaindulásért. A rajtunk után nyilvánvalóan fel kellett javulnunk, lépegetünk előre, a játékunkkal és most már az eredményeinkkel is fokozatosan nő az önbizalmunk, ezen az úton kell továbbmennünk, és akkor csatlakozhatunk az élbolyhoz.
LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2 (0–2)
Budapest, Groupama Aréna, 11 769 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Gruber (68., 90+1.), ill. Babos (32.), Acolatse (45+3.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
6
4
2
–
18–9
+9
14
|2. Ferencvárosi TC
6
3
2
1
14–6
+8
11
|3. Puskás Akadémia
6
3
1
2
10–10
0
10
|Debreceni VSC
6
3
1
2
10–10
0
10
|5. Kisvárda
5
3
1
1
7–8
–1
10
|6. ETO FC
5
2
3
–
13–7
+6
9
|7. Újpest FC
6
2
1
3
10–8
+2
7
|8. MTK Budapest
6
2
1
3
12–13
–1
7
|9. Diósgyőri VTK
7
1
4
2
12–16
–4
7
|10. Nyíregyháza Spartacus
6
1
1
4
7–14
–7
4
|11. Zalaegerszegi TE
6
–
4
2
10–14
–4
4
|12. Kazincbarcika
5
–
1
4
4–12
–8
1