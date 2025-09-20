A szenzációs Sainz mindent megtesz az első williamses dobogójáért Azerbajdzsánban

Noha már az időmérőt megelőzőn is nagy volt a várakozás, hiszen úgy tűnt, rendkívül szoros lesz a küzdelem a nagy kihívást jelentő azeri pályán, és már az első szakasz kezdete előtt arról szóltak az időjárás-előrejelzések, hogy még az esemény ideje alatt megérkezhet az eső, senki sem számított arra, hogy ilyen őrült két és negyed óra vár a mezőnyre! Összesen hatszor lendült a piros zászló Azerbajdzsán fővárosában, a mindent eldöntő harmadik szakasz előtt elvérzett a pénteken még leggyorsabb Lewis Hamilton, majd nem sokkal az utolsó szegmens kezdete után a helyszínen az elmúlt négy évben rendre pole pozíciót szerző Charles Leclerc törte össze a Ferrarit, és valószínűleg vele együtt a bakui győzelemről szőtt álmait.

Ez azonban csak a felvezetés volt, az igazi dráma ezután következett, hiszen amellett, hogy folyamatosan változott az időjárás, és csepegő, majd jobban rázendítő esőt napos időszak váltotta, hogy aztán újra eleredjen, az egyéni vb-összetettet 31 ponttal vezető Oscar Piastri is falban végezte, miközben percekkel a vége előtt mindössze három versenyző, Carlos Sainz Jr., Liam Lawson és Isack Hadjar rendelkezett mért körrel.

Az utolsó pillanatokban ráadásul a nagy lehetőség előtt álló Lando Norris is végigsimította a falat, így csak a hetedik rajtkockát szerezte meg, míg a vetélytársak sorra elmaradt a vezető Williams korábban megfutott idejétől. Az egyetlen kivételt Max Verstappen jelentette, aki szezonbeli hatodik, míg pályafutása 46. pole pozícióját szerezte meg, s először várhatja az élről a piros lámpák kialvását az Azeri Nagydíjon. „Hosszú kvalifikációnk volt rengeteg piros zászlóval, és eléggé nagy kihívást jelentett összetenni a kört, hiszen a legtöbb esetben nem álltak készen a gumijaid, vagy éppen közbejött egy megszakítás. Különösen a Q3 volt nehéz, ráadásul még némi eső is érkezett.”

„Az utolsó körödnél egyszerűen nyomnod kellett. Még csak nem is az a gumi volt fent, amit szerettem volna, mivel a sok kényszerszünet miatt kifogytunk az abroncsokból is. Nagyon elégedett vagyok a hétvége eddigi alakulásával, már az első szabadedzésen sem voltunk túl rosszak, és onnantól kezdve apránként fejlődtünk, aztán az időmérőn is ott voltunk, és ez az, ami igazán számít. Határozottan úgy gondolom, hogy harcban voltunk a rajtelsőségért, persze az utolsó szakasz mindenki számára eléggé zűrös volt.”

„Egyszerűen boldog vagyok! Úgy fest, Monza óta jobb munkát végzünk, és bízom benne, hogy ez a folytatásban sem lesz másként. Hosszú futam áll előttünk, jó rajtot kell vennünk, majd utána a magunk versenyét kell futnunk. Vigyázni kell a gumikra is, mert ezekkel a lágyabb keverékekkel jóval nehezebb lesz. Aztán meglátjuk, mi történik” – zárta a gondolatait a Red Bull négyszeres világbajnoka, aki 2022-ben már nyert a helyszínen.

Bár Sainz nem tudta megtartani az első helyét, az első sorból várhatja a vasárnapi rajtot a Williams színeiben, miközben csapattársa, Alexander Albon már az első szakasz elején összetörte az autót. „Nagyon boldog vagyok! Őszintén nagyon jól összeraktuk az időmérőt! Mindig a megfelelő gumin voltunk a megfelelő időben, miközben néhány igazán erős kört is összeraktunk. Nyilvánvalóan tudtuk, hogy amint egy élpilóta összeteszi a kört, akkor ott lesz a négy-öt tizedmásodperc hátrányunk, de csak egyetlen versenyzőnek sikerült, Maxnak. Nem is lepődtem meg!”

„A többieket viszont sikerült legyőznünk, és megszereztük a második pozíciót, ami nagyszerű hír. Most az a terv, hogy megpróbáljunk a dobogós helyen maradni. A lehető legjobb teljesítményt fogom nyújtani, hogy meglegyen az első pódiumom a Williamsszel. Az, hogy ez mennyire lehetséges, majd meglátjuk.”

Az idényt még a Red Bull színeiben kezdő, majd az idény közben a Racing Bullshoz átirányított Lawson szerezte meg a harmadik rajthelyet, így nem a Verstappen jövő évi csapattársának kiáltott Isack Hadjar szállította az elsöprő eredményt a faenzaiak számára. „Őszintén szólva, nem is emlékszem rá, hogy mi minden történt, olyan hektikus volt az időmérő. Számítottam rá, hogy ilyesmi lesz, de ez felülmúlta az elképzeléseimet. Az autó egész hétvégén jónak érződött, és amikor szükség volt rá, igazán remekül ment a kvalifikáción, szóval óriási köszönettel tartozom a gyárban dolgozó lányoknak és fiúknak. A csapat fantasztikus ezen a hétvégén, de természetesen a vasárnap az, ami igazán számít.”

Az új-zélandi az időjárási viszonyokra is kitért. „Mindig elég bizonytalan a helyzet, hiszen látod az esőt a sisakrostélyodon, érzed, és látod, ahogyan megcsillan a pálya, de mivel a gumik melegek, így van tapadásod. Szóval kész küzdelmet folytatsz az agyaddal szemben, hogy ne vegyél vissza, hanem nyomd tovább, ez eléggé nehéz. Nagy kihívást fog jelenteni a verseny, nagyszerű rajtpozíciónk van, de tudjuk, kik azok, akikkel harcolnunk kell, szóval erre kell összpontosítanunk.”

Folytatás vasárnap 13 órakor a versennyel.

AZERI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:41.117 2. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:41.595 3. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:41.707 4. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:41.717 5. George Russell brit Mercedes 1:42.070 6. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:42.143 7. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:42.239 8. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:42.372 9. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes - 10. Charles Leclerc monacói Ferrari - 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:41.857 12. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:42.183 13. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:42.277 14. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:43.061 15. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari - 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:42.779 17. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:42.916 18. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:43.139 19. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:43.778 Bokszutcai rajt: Esteban Ocon* francia Haas-Ferrari - *:utólag kizárták, miután a Haas hátsó szárnya túlságosan rugalmas volt, és nem ment át a hivatalos teszten.