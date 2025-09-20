Nemzeti Sportrádió

NB I: Kazincbarcika–Újpest

2025.09.20. 17:50
(Fotó: Török Attila)
Újpest NB I Kazincbarcika
A sereghajtó, mindössze egy pontot gyűjtő Kazincbarcika a Magyar Kupa-pofon után javítani próbáló Újpestet fogadja a labdarúgó NB I 7. fordulójában. Cikkünkben olvasható a mérkőzés alakulása.

NB I
7. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC
Mezőkövesd, Mezőkövesd Városi Stadion. 18.00 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Molnár A.

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

 

♦ Bajnoki mérkőzésen még sohasem találkoztak, a Magyar Kupában pedig 2012 őszén a Kiprich József vezetőedző által irányított NB II-es Kazincbarcika hazai pályán elért 2–1-es győzelmével kiejtette az élvonalbeli Újpestet. 

♦ Az eddigi 5 NB I-es mérkőzésén mindig legalább 2 gólt kapó abszolút újonc Kazincbarcika csupán 1 ponttal utolsó a táblázaton. Az egyetlen döntetlenjét (2–2) Miskolcon úgy érte el, hogy csaknem 60 percen át két góllal vezetett, a többi találkozón rendre hátrányba került.

♦ Idénybeli első győzelmét az előző hétvégén a Magyar Kupában az NB III-as Iváncsa ellen aratta a Barcika (1–0).

♦ A mezőny legidősebb átlagéletkorú keretével (28.5 év) rendelkező Újpest az előző 4 bajnokijából 3-at elbukott és csupán egyszer tudott nyerni, ráadásul egy hosszabbításban kapott góllal a múlt héten a Magyar Kupában is alulmaradt az NB II-es Kecskeméttel szemben (2–3). 

♦ A hazai találkozóit Mezőkövesden rendező Barcikának még csak egy mérkőzése volt pályaválasztóként a bajnokságban, azon 2–1-re kikapott a Debrecentől. Vendéglátóként a saját stadionjában legutóbb május 4-én, a Soroksárt verte meg, még az NB II-ben (3–2). 

♦ Az Újpest a bajnokságban megszerzett 7 pontjának többségét, 4-et idegenben gyűjtötte be (1–1 Győrben, majd 4–1-es siker a ZTE otthonában). Látogatóként az előző 5 bajnoki találkozóján veretlen (2 győzelem, 3 iksz). 

 

Újpest NB I Kazincbarcika
