NB I: Kazincbarcika–Újpest

NB I

7. FORDULÓ

Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC

Mezőkövesd, Mezőkövesd Városi Stadion. 18.00 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Molnár A.

♦ Bajnoki mérkőzésen még sohasem találkoztak, a Magyar Kupában pedig 2012 őszén a Kiprich József vezetőedző által irányított NB II-es Kazincbarcika hazai pályán elért 2–1-es győzelmével kiejtette az élvonalbeli Újpestet.

♦ Az eddigi 5 NB I-es mérkőzésén mindig legalább 2 gólt kapó abszolút újonc Kazincbarcika csupán 1 ponttal utolsó a táblázaton. Az egyetlen döntetlenjét (2–2) Miskolcon úgy érte el, hogy csaknem 60 percen át két góllal vezetett, a többi találkozón rendre hátrányba került.

♦ Idénybeli első győzelmét az előző hétvégén a Magyar Kupában az NB III-as Iváncsa ellen aratta a Barcika (1–0).

♦ A mezőny legidősebb átlagéletkorú keretével (28.5 év) rendelkező Újpest az előző 4 bajnokijából 3-at elbukott és csupán egyszer tudott nyerni, ráadásul egy hosszabbításban kapott góllal a múlt héten a Magyar Kupában is alulmaradt az NB II-es Kecskeméttel szemben (2–3).

♦ A hazai találkozóit Mezőkövesden rendező Barcikának még csak egy mérkőzése volt pályaválasztóként a bajnokságban, azon 2–1-re kikapott a Debrecentől. Vendéglátóként a saját stadionjában legutóbb május 4-én, a Soroksárt verte meg, még az NB II-ben (3–2).

♦ Az Újpest a bajnokságban megszerzett 7 pontjának többségét, 4-et idegenben gyűjtötte be (1–1 Győrben, majd 4–1-es siker a ZTE otthonában). Látogatóként az előző 5 bajnoki találkozóján veretlen (2 győzelem, 3 iksz).