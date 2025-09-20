NB II: BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–0 – élőben az NSO-n!

Budapest, Szőnyi út, 100 néző. Vezeti: Gaál Ákos (Rózsa Dávid, Király Zsolt)

BVSC: Megyeri G. – Székely K., Vinícius, Hesz O., Király Á. – Sarkadi, Csernik K., Palincsár, Horváth Sz. – Pekár L., Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics – Babinszky, Bakó, Kocsis D., Máté Cs. – Jelena. Vezetőedző: Pinezits Máté

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE