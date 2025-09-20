Nemzeti Sportrádió

NB II: BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny

2025.09.20. 18:52
Ebben a szezonban még csak a BVSC örülhetett győzelemnek (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló, archív)
NB II BVSC Kozármisleny labdarúgó NB II BVSC-Zugló labdarúgó NB II 7. forduló
A labdarúgó NB II 7. fordulójának nyitó mérkőzésén a 14. helyen álló BVSC-Zugló a nyeretlenül utolsó HR-Rent Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–0 – élőben az NSO-n!
Budapest, Szőnyi út, 100 néző. Vezeti: Gaál Ákos (Rózsa Dávid, Király Zsolt)
BVSC: Megyeri G. – Székely K., Vinícius, Hesz O., Király Á. – Sarkadi, Csernik K., Palincsár, Horváth Sz. – Pekár L., Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics Babinszky, Bakó, Kocsis D., Máté Cs. Jelena. Vezetőedző: Pinezits Máté

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

