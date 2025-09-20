A svédek legyőzésével megnyerte a JYSK-kupát a magyar női kézilabda-válogatott

NŐI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 34–32 (13–14)

Tatabánya, 3024 néző. V: R. Thiyagarajah, B. Thiyagarajah (németek)

MAGYARORSZÁG: Szemerey – Kovács Anett 1, KUCZORA 7, Papp N., Tóvizi 2, VÁMOS P. 4, Márton G. 3. Csere: Janurik (kapus), KLUJBER 5, SIMON P. 6 (2), Bordás R. 1, Petrus, Faragó Lea 2, Szmolek, Grosch 2, Albek 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

SVÉDORSZÁG: Idéhn – HAGMAN 7 (5), KYLBERG 4, Roberts 3, BLOHM 10, Lindqvist, Lerby 1. Csere: Bundsen (kapus), Lagerquist, T. Axnér 4, J. Carlson, Löfqvist, E. Hansson 2, Thorleifsdóttir, Koppang 1, C. Petersson. Szövetségi kapitány: Tomas Axnér

Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–3. 14. p.: 4–8. 17. p.: 6–10. 20. p.: 8–10. 25. p.: 10–13. 39. p.: 18–19. 41. p.: 20–19. 45. p.: 23–21. 52. p.: 27–27. 55. p.: 30–27. 59. p.: 33–30

Kiállítások: 10, ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/2, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Golovin Vlagyimir: – Nem ott tartunk, ahol kellene, a svédek elleni két meccs alapján látszik, hogy hosszú volt az öt hónapos kihagyás. Örülök a győzelemnek, voltak jó megoldásaink támadásban, egymásnak szereztünk játékban előnyt elöl, de védekezésben hiányoztak a labdaszerzések és az ütközések, illetve szélről ezúttal kevésbé voltunk hatékonyak. Viszont sok jó egyéni teljesítményünk volt.

Tomas Axnér: – Megfelelő célt szolgált ez a mérkőzés arra, hogy bizonyos játékelemeket tesztelhessük, mindkét félidő felénél formációt váltottunk. Csütörtökön jobban játszottunk, ezúttal szorosabban alakalt az összecsapás, könnyű és elkerülhető gólokat kaptunk. Magyarország megérdemelten nyert, mi viszont többre lehettünk volna képesek.

ÖSSZEFOGLALÓ

Retró hazai zenékkel hangolt a svédek elleni felkészülési mérkőzés kezdése előtt a magyar női kézilabda-válogatott és a közönség is. A két csapat tavaly novemberi debreceni Európa-bajnoki csoportmeccsén „dübörgött a ház”, Golovin Vlagyimir együttese nagyszerű játékkal, 32–25-re múlta felül a skandinávokat és szinte biztossá tette, hogy „indul az utazás, amelyre vártak” Bécsbe, a helyosztókra. A bronzéremmel zárult kontinenstorna után eltelt hónapok az építkezésről szóltak, márciusban az ukránokkal, áprilisban a brazilokkal mérte össze erejét a több újoncot is bevető magyar válogatott, míg csütörtökön zárt kapuk mögött 33–27-re nyertek a svédek, a tét ezúttal a JYSK-kupa volt.

Debütáló ezúttal nem akadt a keretben, új csapatkapitány viszont igen, Klujber Katrin kapta meg ezt a megtisztelő feladatot. A tatabányai találkozó előtt 75. válogatott-mérkőzése alkalmából köszöntötték Bordás Rékát. 2:40 percet kellett várni az első gólra, Kuczora Csenge elemi erejű lövésénél esélye sem volt Filippa Idéhnnek. Három-nullás sorozattal válaszoltak az északiak, aztán Tóvizi egalizálhatott volna, de a beálló ejtése a lécen kötött ki. Klujber és Vámos Petra is látványos gólt szerzett, csak közben a svédek tovább építették előnyüket. 8–4-es skandináv vezetésnél Golovin kapitány időt kért, hiszen a védekezés és a támadójáték is akadozott ebben a periódusban. Három-nullás sorozattal zárkózhattunk volna közelebb, Klujber hetese viszont kimaradt, válaszul Tyra Axnérék negyven másodperc alatt kétszer is bevették Szemerey Zsófi kapuját.

Simon Petra és Faragó Lea vezetésével igyekezett csökkenteni hátrányát a magyar együttes, előbbi adott nagy passzt Klujbernek, így már csak egy gól volt a lemaradás a 28. percben. A játékrész végén már az egyenlítésért támadhatott a magyar válogatott, Kuczora időn túli hétméterese a bal kapufán kötött ki…

14–13-as svéd előnyről folytatódott tehát a második játékrész, amely gyors gólváltással kezdődött. Kuczora Csenge kétszer is egyenlített, de a skandinávok rögtön válaszoltak, a győri Linn Blohm már öt gólnál tartott. A 38. percben viszont a vezetésért támadhattunk, de az akciót nem sikerült lövéssel lezárni. Három perccel később viszont 1–0 után először mutatott magyar előnyt a kijelző, Klujber vette észre az üresen tátongó svéd kaput. Blohmot továbbra sem tudta tartani a védelem, nagy kedvvel és hatékonyan játszott a beálló. Janurik Kinga ziccervédése után Klujber révén kettőre nőtt a magyar vezetés a félidő felénél.

24–22-nél Tomas Axnér magához hívta az övéit, aztán jött Blohm-parádé, a beálló tizenegyedik kísérletéből a tizedik gólját is megszerezte, így döntetlenről vághattak neki a felek a nagy izgalmakat ígérő hajrának. Simon révégén az 53. percben végre értékesített magyar hetesnek örülhettünk, sőt Márton Gréta révén nem sokkal később már 29–27-re vezettünk. Janurik fontos pillanatban védett, így a plusz háromért támadhattunk, Simon hetesével ez össze is jött. Gyorsan zárkóztak a svédek, de a jubiláló Bordás beállógóljával ismét kettő volt a különbség három perccel a vége előtt. Albek Anna a kiharcolt hetesek után fontos pillanatban talált be, majd Grosch Vivien növelte ismét háromra a magyar előnyt. Albeket a végjátékra elveszítettük, de ez és Nathalie Hagman szépítése is belefért. Klujber és Janurik a végén is hozzátette a magáét, 34–32-es győzelmének köszönhetően idén is megnyerte a JSYK-kupát a magyar válogatott, a döntő legjobbjának a hétgólos Kuczora Csengét választották meg.