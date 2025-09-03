Nemzeti Sportrádió

MTK: ismét pénz áll a házhoz Skóciából – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2025.09.03. 09:05
Bojan Miovszki (balra) a múlt héten a Celtic elleni rangadón mutatkozott be a Rangersben (Fotó: facebook.com/rangersfc)
MTK NB I Rangers Bojan Miovszki
Az MTK labdarúgócsapatának korábbi csatára, az északmacedón válogatott Bojan Miovszki a múlt héten a spanyol Gironától a skót Rangershöz szerződött, a hírek szerint hárommillió euróért, és a magyar klub ismét részesedik az átigazolási díjból.

 

Bojan Miovszki öt évvel ezelőtti szerződtetése többszörösen jó üzlet volt az MTK-nak. Egyrészt nem került sokba, hiszen amikor a Renovától érkezett 2020-ban, 21 évesen még csak 100 ezer euróra becsülték az értékét. Szakmai szempontból is megérte szerződtetni, hiszen 65 NB I-es meccsen 15 gólt szerzett, aztán pedig az értékesítésén keresett a klub. A Transfermarkt adatai szerint 2022-ben 650 ezer euróért igazolt a skót Aberdeenhez, amelytől 2024-ben 6.5 millióért a spanyol Gironához. Az MTK abból az átigazolási díjból is részesült, egy meghatározott százalékig.

Miovszki múlt héten 3 millió euróért visszatért Skóciába, a Rangershöz, de mivel az Aberdeen is továbbadási részesedéssel engedte el, így az újabb eladásból is jár még egy kisebb összeg az MTK-nak. Ráadásul mivel 23 éves kora előtt játszott Magyarországon, minden későbbi átigazolása után az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás összege (a játékos nevelése címén) is jár az MTK-nak (ezt is a mindenkori vételár alapján számolják ki százalékosan). Skóciai forrásaink szerint a két összeg együttesen Miovszki esetében az MTK-ra nézve nagyjából százezer eurós nagyságrendet jelent.

A La Ligában egy idényt eltöltő csatár (17 spanyol bajnokin két-két gól és gólpassz volt a mérlege a Gironában és szerepelt négy BL-meccsen is) múlt héten már kezdett is a Rangersben a Celtic elleni rangadón (0–0), 72 percet volt a pályán a lecseréléséig.

 

 

