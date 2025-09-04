Kisvárda: kölcsönadják a csatárt; a nigériai védő az NB III-ba érkezett



A korábban a Honvéd II-ben is szerepelt Daniel Stephen Adayilo neve augusztus végén tűnt fel ismét az MLSZ adatbázisában, most már mint a Kisvárda FC játékosa, akit a szlovák élvonalbeli Komáromi FC-től szerződtettek. Az elmúlt öt évben 91 tétmeccsen játszott a komáromiaknál, de az élvonalban csak egyszer kapott lehetőséget. Elsősorban vele kapcsolatban kerestük a kisvárdaiak sportigazgatóját, Révész Attilát, aki elmondta, a védő az NB III-as együttesükhöz jött.

A sportvezetőtől azt is megtudtuk, hogy az átigazolási hajrában a Ferencvárostól kölcsönvett Szabó Szilárd érkezése mellett még egy változás történt az NB I-es csapat keretében: az élvonalban az Újpest ellen bemutatkozó 22 éves csatárt, Gyurkó Mátét kölcsönadták az NB II-es Budafoknak (az átigazolást a kisvárdai klub a honlapján is bejelentette). Gyurkó tavaly igazolt az NB III-as Egertől Kisvárdára, a 2024–2025-ös évadban 21 NB II-es bajnokin lépett pályára, három gólt szerzett.

Révész Attilánál érdeklődtünk két, az első csapatban ebben az idényben még nem szerepelt játékossal kapcsolatban is. A középpályás Szőr Levente és a védő Raúl Stefan kapcsán elmondta, egyikük sem csinálta végig a nyári felkészülést a gárdával, előbbi Szegedre szerződött volna, utóbbi pedig a Csíkszeredával készült egy ideig, végül mindketten maradtak Kisvárdán, de Révész Attila szerint időre van szükségük, hogy újra az első csapatban szerepelhessenek. A 21 éves Raúl Stefant sérülés is hátráltatja, viszont az NB III-as együttesben már pályára lépett négy bajnokin.

YÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Toniszlav Jordanov (bolgár, Arda – Bulgária), Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán, Videoton FC Fehérvár), Nagy Krisztián (Kecskeméti TE), Novothny Soma (Ruch Chorzów – Lengyelország), Oláh Bálint (Budafoki MTE, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Pintér Filip (Vasas FC), Szabó Szilárd (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatérhetnek:

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskeméti TE), Czérna Erik (Szentlőrinc), Pap Zsolt (Karcagi SE, szabadon igazolhatóként), David Puclin (horvát, NK Varazdin – Horvátország, szabadon igazolható), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Milos Szpaszics (szerb, Radnicski Nis – Szerbia)

Kölcsönbe távozók: Babják Miroszlav (Szentlőrinc), Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre), Gyurkó Máté (Budafok), Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Szentlőrinc)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –





