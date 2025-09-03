Nemzeti Sportrádió

Hosszabbított finn szélsőjével a Puskás Akadémia – hivatalos

2025.09.03. 13:23
Mikael Soisalót Tóth Balázs klubigazgató köszöntötte a Debrecen elleni meccs előtt (Fotó: Puskás Akadémia FC)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia FC szerdán délután a hivatalos honlapján jelentette be, hogy meghosszabbította Mikael Soisalo szerződését.

A klub közleménye szerint a finn szélső 2028 nyaráig kötelezte el magát a felcsúti klubhoz.

Mint emlékeztettek, a 2023 nyarán a lett Riga FC-től átigazolt Mikael Soisalo minden sorozatot figyelembe véve 64 tétmérkőzésen lépett eddig pályára a Puskás Akadémia színeiben, ezalatt öt gólt és 16 gólpasszt jegyzett. Korábban négy összecsapáson hazája válogatottjában is szerepelhetett, a bosnyákokkal szemben 3–2-re megnyert Nemzetek Ligája-meccset végig is játszotta 2022-ben.

Soisalo a Debrecen elleni, augusztusi NB I-es mérkőzésen az 50. bajnoki találkozóján lépett pályára a Puskás Akadémia színeiben – ez alkalomból Tóth Balázs klubigazgató külön is köszöntötte. 

 

