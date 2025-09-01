Détári Lajos és Lothar Matthäus is díjat adott át a HLSZ etyeki gáláján

Ismét benépesedett az etyeki domboldal. Hétfő este az egyik helyi elegáns étteremben került sor a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének (HLSZ) díjátadójára, amelynek két díszvendége is volt: Détári Lajos korábbi 61-szeres válogatott irányító, valamint a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a 150-szeres (nyugat)német válogatott Lothar Matthäus. Nem csoda, hogy a környékbeli gyerekek szüleikkel autogramra vadászva várták a vendégeket, Détári Lajos az étterem teraszához érve elmondta, legalább húsz-harminc perc volt, mire bejutott, annyian kértek tőle aláírást. A várakozó gyerekeknek az pedig külön meglepetés volt, hogy a jelenlegi válogatott néhány kerettagja is befutott Etyekre, köztük a hétvégén az Arsenal elleni Premier League-rangadót szabadrúgásával eldöntő Szoboszlai Dominik is. Megjelent az eseményen többek között Kerkez Milos, Dibusz Dénes, Nagy Zsolt, Szappanos Péter, Ötvös Bence, Tóth Alex és Varga Barnabás is, ők egyenesen Telkiből érkeztek az eseményre, hiszen a nemzeti csapat hétfőn elkezdte a munkát a szeptember 6-i, Írország, valamint a három nappal későbbi, Portugália elleni világbajnoki selejtezőre.

A HLSZ az idén harmincötödik alkalommal kérdezte meg a férfi játékosok véleményét az előző bajnokság legjobbjairól (a díjazottak keretes írásunkban), a jelöltek listáját az NB I-es és NB II-es csapatok csapatkapitányai és vezetőedzői, valamint a HLSZ elnökségi és felügyelőbizottsági tagjai állították össze. Hat kategóriában adhatták le szavazataikat, valamint az év csapatát is megválasztották. A szervezet a férfiak mellett a magyar női labdarúgás kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosait is méltó elismerésben részesítette. Horváth Gábor, a HLSZ főtitkára köszöntötte a vendégeket, és Lothar Matthäus is beszédet mondott. Az 1990-ben világbajnokságot nyerő klasszis manapság már nem Budapesten, hanem Münchenben él, élvezi a televíziós szakkommentátori munkáját, hetente két-három mérkőzésen is ott van, a Bundesligában és a Bajnokok Ligájában is szakért.

A díjazottakról rövidfilmet vetítettek a szervezők, többségük néhány mondatot is szólt a vendégekhez. Az év edzőjének ismét megválasztott Bognár György mosolyogva vette át újabb elismerését.