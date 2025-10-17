Nemzeti Sportrádió

Videó: nemes ügy mellett kampányol a hosszú haját leborotváló Mikkel Hansen

T. Z.T. Z.
2025.10.17. 12:06
férfi kézilabda Mikkel Hansen rák
Egy kampányfilmben a rák elleni küzdelem fontosságára hívja fel a figyelmet minden idők egyik legjobb kézilabdázója, a dán Mikkel Hansen.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok klasszisnak szinte védjegye volt a hosszú frizura, amelytől azonban most megvált egy kampányfilm kedvéért. Ebben a Dán Rákellenes Társaság és a dán TV2 a rák elleni küzdelem fontosságára kívánja felhívni a figyelmet.

A kampány főszereplője Mikkel Hansen, aki borotvával levágatja hosszú haját, hogy ezzel is szolidaritást vállaljon mindazokkal, akikek érint a gyógyíthatatlan betegség.

Hansen elmondta, személyes érintettsége is van az ügyben: „Édesapámat is érintette a rák, de szerencsére ma már jól van. Azzal, hogy megválok a hajamtól, azt jelképezem, hogy együtt állunk ki a rák ellen.”

A dánok legendás játékosa hozzátette, fontos neki, hogy kiálljon egy olyan ügy mellett, amely ennyi embert érint: „A rák nemcsak a betegeket érinti, hanem az egész családot, és mindenkit az ember környezetében” – fogalmazott.

 

