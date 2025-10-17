Leclerc reagált a távozásáról szóló pletykákra, bosszantónak tartja a helyzetet
A Ferrari továbbra is győzelem nélkül áll, amikor az utolsó negyedéhez érkezett az idei világbajnokság, és kérdéses, mire milyen formában nyitja az új korszakot nyitó 2026-os szezont. Charles Leclerc korábban 2028 végéig kötelezte el magát a Scuderiával, ám az újabb csalódást keltő idény végéhez közeledve egyre több olyan találgatás lát napvilágot, hogy a monacói versenyző 2026 végén hátat fordíthat a csapatnak, ha úgy látja, máshol több esélye lehet megszerezni a hőn áhított első világbajnoki címét az új szabályciklusban.
Leclerc jövője mellett csapatét is bizonytalanság övezi, és annak ellenére pletykálnak a Red Bull menesztett Christian Horner esetleges érkezéséről, hogy Frédéric Vasseur 2026 végéig hosszabbított. A monacói pilóta az Amerikai Nagydíj sajtónapján beszélt a híresztelésekről, és igyekezett elejét venni a további találgatásoknak.
„Csak ismételni tudom magamat, és ez nagyon világos: mindig is szerettem a Ferrarit, és az a rögeszmém, hogy pirosban nyerjek, akár most, akár a jövőben. Szeretném visszavezetni a Ferrarit a csúcsra. Valamilyen okból rengeteg találgatás kering rólam, és általában véve a csapatról. Úgy érzem, túl sok ember beszél olyan dolgokról, amelyek nem valós tényeken alapulnak, és ez kissé bosszantó. Ez mindig is így volt, de versenyzőként és csapatként a saját dolgainkra kell összpontosítanunk, és mi pontosan ezt tesszük.”
„Ugyanakkor egyáltalán nem jó és nem kellemes folyamatosan látni ezt a sok dolgot az istálló körül. Határozottan nem szeretnénk ebben a helyzetben lenni, hogy nincs azon a szinten a teljesítmény, ahol szeretnénk, hogy lenne. De mindannyian azon dolgozunk, hogy megfordítsuk a helyzetet. Amikor nem jönnek az eredmények, akkor mindig újra előjönnek bizonyos pletykák. Ugyanakkor én ugyanazt mondom most is, amit az elmúlt hat-hét évben is mondtam a csapatnál.”
Verstappen az Amerikai Nagydíjon is közelebb férkőzik a McLarenhez?
Leclerc csapattársa, Lewis Hamilton is reagált a Hornerrel kapcsolatos híresztelésekre, és jelezte, az ilyen pletykák zavaróak, és egyáltalán nem segítenek a Ferrarinak. „Nem igazán tudok sokat hozzáfűzni ehhez a témához, de kissé zavaró a csapat számára. Az istálló már világossá tette, mi a helyzet Fred újraszerződtetésével, és Fred, én és mindenki keményen dolgozik a jövőn. Szóval ezek a dolgok nem segítenek.”
„Tudom, hogy milyen hihetetlenül kemény munka folyik a gyárban, mindenki fókuszált, és ezek a pletykák bizony megzavarják a figyelmet. Számomra az a fontos, hogy az előttünk lebegő célra és a jövő évi autóra koncentráljunk, valamint folytassuk az alapok lefektetését az idén, hogy a következő évben jobban szerepeljünk, és összességében jobb legyen a teljesítményünk. Ahogyan Spa-Francorchamps-ban is mondtam, rengeteg megbeszélést tartunk annak érdekében, hogy biztosan a megfelelő irányba haladjunk.”
Hamilton kiállt Vasseur mellett. „Fred irányítása alatt a Ferrari egységes, céltudatos és elkötelezett a folyamatos fejlődés iránt. A belé vetett bizalom tükrözi a csapat stratégiai irányba vetett hitét is, és megerősíti a közös elszántságot, hogy elérhessük azokat az eredményeket, amelyeket a Ferrari rajongói, versenyzői és csapattagjai is elvárnak és megérdemelnek.”
|46. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 17., PÉNTEK
|Szabadedzés
|19.30–20.30
|Sprintidőmérő
|23.30–00.14
|OKTÓBER 18., SZOMBAT
|Sprintverseny
|19.00–19.30
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 19., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|október 26., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00