Leclerc reagált a távozásáról szóló pletykákra, bosszantónak tartja a helyzetet

A Ferrari továbbra is győzelem nélkül áll, amikor az utolsó negyedéhez érkezett az idei világbajnokság, és kérdéses, mire milyen formában nyitja az új korszakot nyitó 2026-os szezont. Charles Leclerc korábban 2028 végéig kötelezte el magát a Scuderiával, ám az újabb csalódást keltő idény végéhez közeledve egyre több olyan találgatás lát napvilágot, hogy a monacói versenyző 2026 végén hátat fordíthat a csapatnak, ha úgy látja, máshol több esélye lehet megszerezni a hőn áhított első világbajnoki címét az új szabályciklusban.

Leclerc jövője mellett csapatét is bizonytalanság övezi, és annak ellenére pletykálnak a Red Bull menesztett Christian Horner esetleges érkezéséről, hogy Frédéric Vasseur 2026 végéig hosszabbított. A monacói pilóta az Amerikai Nagydíj sajtónapján beszélt a híresztelésekről, és igyekezett elejét venni a további találgatásoknak.

„Csak ismételni tudom magamat, és ez nagyon világos: mindig is szerettem a Ferrarit, és az a rögeszmém, hogy pirosban nyerjek, akár most, akár a jövőben. Szeretném visszavezetni a Ferrarit a csúcsra. Valamilyen okból rengeteg találgatás kering rólam, és általában véve a csapatról. Úgy érzem, túl sok ember beszél olyan dolgokról, amelyek nem valós tényeken alapulnak, és ez kissé bosszantó. Ez mindig is így volt, de versenyzőként és csapatként a saját dolgainkra kell összpontosítanunk, és mi pontosan ezt tesszük.”

„Ugyanakkor egyáltalán nem jó és nem kellemes folyamatosan látni ezt a sok dolgot az istálló körül. Határozottan nem szeretnénk ebben a helyzetben lenni, hogy nincs azon a szinten a teljesítmény, ahol szeretnénk, hogy lenne. De mindannyian azon dolgozunk, hogy megfordítsuk a helyzetet. Amikor nem jönnek az eredmények, akkor mindig újra előjönnek bizonyos pletykák. Ugyanakkor én ugyanazt mondom most is, amit az elmúlt hat-hét évben is mondtam a csapatnál.”