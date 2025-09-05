Nemzeti Sportrádió

Az újonctól is simán kikapott a Haladás a futsal NB I-ben

2025.09.05. 21:02
A kockás mezes újonc PTE-PEAC kiütötte a Haladást (Fotó: PTE-PEAC Futsal)
Továbbra is pont nélkül áll a tabella utolsó helyén a férfi futsal NB I-ben a négyszeres bajnok Haladás VSE, amely a 4. fordulóban 9–0-ra kikapott az újonc PTE-PEAC-tól idegenben.

Mint ismert, az elmúlt szűk egy évben jelentős anyagi problémákkal küzdött az elmúlt évek legsikeresebb magyar futsalcsapata, a Haladás, amelytől a közelmúltban számos meghatározó játékos távozott, s az új idényben már csak a bennmaradás a célja a vasi csapatnak. Az új idényben még nyeretlen, pont nélkül utolsó szombathelyiek a 4. fordulóban az újonc PTE-PEAC-hoz látogattak, amely ellen volt esélyük megszerezni első pontjukat. A baranyaiak azonban másképp gondolták, s már az első félidőben 7–0-s előnyt építettek ki, majd kiütéses, 9–0-s diadalt arattak.

FÉRFI FUTSAL NB I, 4. FORDULÓ
PTE-PEAC–Haladás 9–0
CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK
DEAC–Veszprém 0–2
Nyíregyháza–H.O.P.E. Futsal 10–1
Nyírbátor–Berettyóújfalu 5–5
Kecskemét–Aramis SE 4–3
Újpest–Magyar Futsal Akadémia 8–1

 

Ezek is érdekelhetik