Az újonctól is simán kikapott a Haladás a futsal NB I-ben

Mint ismert, az elmúlt szűk egy évben jelentős anyagi problémákkal küzdött az elmúlt évek legsikeresebb magyar futsalcsapata, a Haladás, amelytől a közelmúltban számos meghatározó játékos távozott, s az új idényben már csak a bennmaradás a célja a vasi csapatnak. Az új idényben még nyeretlen, pont nélkül utolsó szombathelyiek a 4. fordulóban az újonc PTE-PEAC-hoz látogattak, amely ellen volt esélyük megszerezni első pontjukat. A baranyaiak azonban másképp gondolták, s már az első félidőben 7–0-s előnyt építettek ki, majd kiütéses, 9–0-s diadalt arattak.

FÉRFI FUTSAL NB I, 4. FORDULÓ

PTE-PEAC–Haladás 9–0

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK

DEAC–Veszprém 0–2

Nyíregyháza–H.O.P.E. Futsal 10–1

Nyírbátor–Berettyóújfalu 5–5

Kecskemét–Aramis SE 4–3

Újpest–Magyar Futsal Akadémia 8–1