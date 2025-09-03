A Ferencváros szélsője kölcsönben Kisvárdán folytatja – hivatalos

A Kisvárda labdarúgócsapata 18 éves szélsővel erősített: a klub bejelentette, hogy az idény végéig kölcsönvette a Ferencvárostól Szabó Szilárdot.

Szabó korábban a Soroksár játékosaként pályára lépett a kisvárdaiak ellen, és az előző idényben gólpasszt is adott a szabolcsiak ellen.

„Korábban több lehetőség is felmerült, hogy miként alakul a pályafutásom, az elmúlt egy-két napban gyorsult fel annak a lehetősége, hogy Kisvárdára kerüljek – árulta el szerződése aláírását követően Szabó Szilárd a klub hivatalos honlapján. – Jó közegben voltam a Fradinál, természetesen szerettem ott lenni, mégsem vagyok csalódott a váltás kapcsán, hiszen a karrieremben nagy lehetőség, hogy ilyen fiatalon NB I-es csapathoz csatlakozhatok, örülök, hogy itt lehetek. Az igazsághoz tartozik, hogy a Kisvárda ellen nem szerettem játszani, mert erős, kemény ellenfélnek számított és az eredményeink sem voltak jók ellene. Viszont magáról a városról és a stadionról szépek az emlékeim, mert valóban volt itt egy személy szerint jól sikerült bajnoki mérkőzésem, illetve tavasszal az U19-es válogatott színeiben kétszer is pályára léphettem itt, az osztrákok ellen elveszített és az izlandiak ellen megnyert Európa-bajnoki selejtezőn.”

Szabó hozzátette, hogy a Ferencváros új szerzeményének, Ötvös Bencének a tanácsát is kikérte a kisvárdai kölcsönszerződés előtt. A szélső többször is a kispadon ülhetett a Ferencváros bajnokijain, valamint az idei BL-selejtezőkön, de a bemutatkozására nem került sor. Az FTC második csapatában 26 meccsen hétszer, az NB II-es Soroksárban 27 mérkőzésen kilencszer volt eredményes.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Toniszlav Jordanov (bolgár, Arda – Bulgária), Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán, Videoton FC Fehérvár), Nagy Krisztián (Kecskeméti TE), Novothny Soma (Ruch Chorzów – Lengyelország), Oláh Bálint (Budafoki MTE, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Pintér Filip (Vasas FC), Szabó Szilárd (Ferencváros)

Kölcsönből visszatérhetnek:

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskeméti TE), Czérna Erik (Szentlőrinc), Pap Zsolt (Karcagi SE, szabadon igazolhatóként), David Puclin (horvát, NK Varazdin – Horvátország, szabadon igazolható), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Milos Szpaszics (szerb, Radnicski Nis – Szerbia)

Kölcsönbe távozók: Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre), Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Szentlőrinc)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szőr Levente

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Yusuf Bamidele (nigériai, Vojvodina – Szerbia), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Gavriel Kanikovszki (izraeli-angol, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kölcsönbe érkezők: ifj. Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország)

Kölcsönből visszatérők: Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Pászka Lóránd (magyar-román, Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté

Kiszemeltek: –

Távozók: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország, kölcsön után végleg), Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, New York City FC – Egyesült Államok), Halmai Ádám (soroksári kölcsön után Szeged-Csanád GA), Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus), Tosin Kehinde (angol-nigériai, szabadon igazolható), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország), Pászka Lóránd (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Cristian Ramírez (ecuadori, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, szabadon igazolható), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek), Adama Traoré (mali, Genclerbirligi – Törökország)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, törökországi, Gaziantep FK-kölcsön után Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Say Shadirac (ghánai, AC Oulu – Finnország, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Szabó Szilárd (Kisvárda), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Mohammed Abu Fani (izraeli, Maccabi Haifa – Izrael, CSZKA Moszkva – Oroszország), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Csirkovics (szerb, KV Mechelen – Belgium)