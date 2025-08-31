Schön Szabolcs az ETO FC játékosa lehet – NS-infó

A 24 éves szélsőt 2027 nyaráig köti megállapodás az angol harmadosztályban szereplő Boltonhoz, amelyben az előző évadban 44 mérkőzésen játszott, ám az új idényben saját kérésére nem lépett pályára – ennek hátterében az áll, hogy csapata szerkezetet váltott, a futballista addigi posztja megszűnt, márpedig fejlődése szempontjából olyan klubban folytatná, amelyben az általa preferált szerepkörben számítanak rá.

Schön Szabolcs korábban az NB I-ben bizonyított: az MTK Budapest és a Fehérvár FC színeiben 85 találkozón 13 gólt szerzett és 15 gólpasszt adott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Alexander Abrahamsson (svéd, Zaglebie Lubin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Nadir Benbuali (algériai, Charleroi SC – Belgium, kölcsön után végleg), Zseljko Gavrics (szerb-bosnyák, DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Megyeri Balázs (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán, Gyirmót FC Győr, szabadon igazolhatóként), Daniel Stefulj (horvát, Dinamo Zagreb – kölcsön után végleg), Vitális Milán (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Stefan Vladoiu (román, Kolos Kovalivka – Ukrajna), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, Rapid Wien – Ausztria)

Kölcsönbe érkezők: Csinger Márk (DAC – Szlovákia)

Kölcsönből visszatértek: Csóka Bálint (szlovákiai, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Farkas Balázs Kesző (Bp. Honvéd), Huszár Marcell (Diósgyőri VTK), Koncz Dávid (FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, KFC Komárno – Komáromi FC, Szlovákia), Lacza Alex (Kozármisleny, magyar-szlovák). Kooperációs kölcsön után (Szentlőrinc): Vingler László

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Brecska Dániel, Kocsis Botond, Csala Márkó, Tollár Imre

Kiszemeltek: Schön Szabolcs (Bolton – Anglia)

Távozók: Ledio Beqja (albán, FC Dinamo City – Albánia), Csáki Armand (Balatonfüred), Csóka Bálint* (szlovákiai, Komáromi FC – Szlovákia) Fábio Vianna (portugál, Sepsi OSK – Románia), Mamady Diarra (mali, Sheriff Tiraspol – Moldova, szabadon igazolhatóként), Gyurákovics Erik (Komáromi FC – Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Filip Kasa (szlovák-cseh, MSK Zilina – Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, Bunyodkor – Üzbegisztán), Albion Marku (albán, szabadon igazolható), Ruisz Barnabás (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, Nyíregyháza, onnan kölcsönben Karcag), Samsindin Ouro* (togói, DAC – Szlovákia, *miután az ETO befejezi szereplését a Konferencialiga-selejtezőben)

Kölcsönbe távozók: Farkas Balázs Kesző (BVSC-Zugló, legutóbb kölcsönben Budapest Honvéd), Selyem Bálint (Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatér klubjához: Eneo Bitri (albán, Valerenga – Norvégia, jelenleg szabadon igazolható), Dino Grozdanic (horvát, Asztereasz Tripolisz – Görögország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Michal Skvarka (szlovák)

